Vendredi Fou et CyberLundi explosent à l'heure du COVID-19 : un sondage révèle que 74% des consommateurs québécois ont l'intention de profiter des rabais de cette période





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Entre le 8 et le 30 octobre dernier, le site Canadien achetezlemeilleur.ca a réalisé un sondage auprès d'un panel de 1316 personnes habitant au Québec concernant le Vendredi Fou et le CyberLundi. Retrouvez les résultats complets sur notre infographie en ligne.

Le Vendredi Fou a lieu chaque année lors du quatrième vendredi de novembre. Quant au CyberLundi, il suit le Vendredi fou en ayant lieu juste après celui-ci. Cette année, ces deux événements très attendus par les consommateurs auront lieu réciproquement les 20 et 23 novembre. Durant ces deux jours, l'ensemble des commerçants proposera de nombreuses réductions, que ce soit dans les boutiques ou en ligne.

Une intention de participation très élevée :

Sur les 1316 personnes interrogées, 74% d'entre elles ont révélé avoir l'intention d'effectuer un ou plusieurs achats lors du Vendredi Fou et/ou du CyberLundi.

Ce que les consommateurs recherchent :

À acheter des produits dont l'achat était déjà planifié pour 64% d'entre eux

d'entre eux À profiter au maximum des rabais pendant cette période pour 43% d'entre eux

Par quel moyen les consommateurs vont-ils acheter ?

52% des consommateurs achèteront uniquement sur Internet pendant cette période

des consommateurs achèteront pendant cette période 7% des consommateurs achèteront uniquement en boutique pendant cette période

des consommateurs achèteront pendant cette période 43% achèteront dans les deux

Les boutiques en ligne préférées des consommateurs pour profiter des rabais pendant cette période seront Amazon (89%), suivi de Walmart (39%) et BestBuy (34%), et un peu plus loin la nouvelle plateforme de commerce électronique Québecoise Ma Zone Quebec (10%).

Dépense moyenne des consommateurs pendant cette période :

49% des consommateurs prévoient de dépenser entre 100 et 300$ pendant cette période, 24% entre 300 et 500$, et 14% entre 500 et 1000$.

Les produits et services qui ont le plus d'intention d'achat pendant la période :

Cadeaux de Noël 66 %

Articles électroniques / produits informatiques 50 %

Vêtements ou Accessoires de mode 39 %

Accessoires et petits électroménagers pour la maison / la cuisine 34 %

Articles / Jouets pour enfants 20 %

Produits de rénovation / outils / bricolage 18 %

Cosmétiques / Soins pour le corps / Forfaits détente 18 %

Divertissements (livre, films, musique) 16 %

Article de sports 15 %

Articles de loisirs (photo, arts manuels, plastiques...) 13 %

Gros électroménagers pour la maison 7 %

Voyages 2 %

À PROPOS DU SITE ACHETEZLEMEILLEUR

Le site internet achetezlemeilleur.ca répertorie l'ensemble des produits et des services canadiens avec pour objectif de permettre aux consommateurs de pouvoir faire leur choix rapidement en trouvant facilement les meilleurs produits pour chaque catégorie. Ainsi sont listés des centaines de guides d'achat basés sur une analyse et une comparaison détaillée des produits, ainsi que la prise en compte des avis consommateurs.

SOURCE Achetezlemeilleur

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 13:00 et diffusé par :