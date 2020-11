Mike Freno nommé président-directeur général de Barings





CHARLOTTE, Caroline du Nord, 5 novembre 2020 /CNW/ - Barings, l'un des plus grands gestionnaires de placements au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mike Freno au poste de président-directeur général de Barings LLC, qui entre en vigueur immédiatement. Mike est actuellement président, rôle qu'il occupe depuis février dernier. Il est membre de l'équipe de la haute direction et du conseil d'administration de Barings, et est le président de Barings BDC.

Tom Finke, qui est président-directeur général de Barings depuis 2016 et qui a dirigé l'intégration de l'entreprise, quittera ses fonctions à la fin de novembre pour relever de nouveaux défis.

« Mike Freno est un leader solide et reconnu qui a toujours su faire croître les affaires de façon rentable et servir nos investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale, a déclaré Tom Finke. Il incarne les valeurs et le dévouement qui animent Barings, tant à l'égard de nos clients qu'au sein de l'entreprise et de nos communautés. Je suis convaincu que dans ses nouvelles fonctions de président-directeur général, Mike continuera de faire de Barings un acteur mondial toujours plus important dans le secteur de la gestion des actifs. »

Fort de plus de 15 ans d'ancienneté dans la société, Mike Freno est un partenaire de confiance pour les clients de Barings, qui les aide à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Il a vingt ans d'expérience dans les opérations d'achat, plus particulièrement dans les placements en actions et par emprunt.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité que je me vois confier la direction d'une société aussi réputée dans le domaine des services financiers, a affirmé Mike Freno. Je me réjouis à l'idée de collaborer étroitement avec notre équipe mondiale de 1 800 professionnels et de continuer d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

Depuis qu'il est devenu président au début de 2020, M. Freno a mené avec succès l'intégration de toutes les sociétés de placement de Barings - le crédit public et privé, l'immobilier et les marchés boursiers spécialisés - en plus des opérations, de la gestion des produits technologiques, de la distribution et du marketing.

Il a également solidifié l'entreprise au cours d'une année de volatilité et d'incertitude, gérant une transformation pluriannuelle tout en continuant de se concentrer sur le long terme pour Barings et ses clients.

« Ma priorité sera d'échanger virtuellement avec nos clients et nos employés partout dans le monde, a déclaré M. Freno. Nous avons un formidable élan pour amorcer 2021, malgré les défis de la pandémie. Notre objectif est d'être le partenaire le plus digne de confiance de nos clients et nous redoublons d'efforts pour y parvenir. »

Mike Freno est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Furman et d'un MBA de l'Université Wake Forest. C'est un résident de longue date de Charlotte, en Caroline du Nord, et un membre actif de la collectivité.

Tom appuiera la transition du président-directeur général jusqu'à la fin novembre. Tom Finke a ajouté : « J'ai été honoré de diriger l'entreprise au cours de ses quatre premières années sous le nom de Barings, alors que nous bâtissions une société de gestion de placements mondiale véritablement exceptionnelle. Il est satisfaisant de voir que Barings est en position de force alors que Mike prend maintenant les rênes de l'ambitieuse stratégie de croissance et de transformation de l'entreprise. »

À propos de Barings

Barings est un gestionnaire de placements mondial de plus de 354 milliards de dollars* qui s'approvisionne en occasions différenciées et établit des portefeuilles à long terme dans les marchés des titres à revenu fixe publics et privés, de l'immobilier et des actions spécialisées. Avec des professionnels de l'investissement établis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, l'entreprise, filiale de MassMutual, vise à servir ses clients, ses collectivités et ses employés, et s'engage à adopter des pratiques durables et à faire des investissements responsables. Pour en savoir plus, visitez www.barings.com.

* Actifs gérés au 30 septembre 2020

