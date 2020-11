Révélation du classement 2020 des 50 meilleurs bars au monde : le Connaught Bar de Londres, parrainé par Perrier, remporte la palme





LONDON, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ --

Le Connaught Bar de Londres, parrainé par Perrier, se classe en tête de la liste 2020 des 50 meilleurs bars au monde et reçoit le titre de meilleur bar européen

La classement de l'année 2020 comprend des bars de 23 pays, ainsi que 11 nouvelles entrées d'Australie, de Colombie, de la Chine élargie, d'Italie, du Japon, de Malaisie, de Corée du Sud, d'Espagne, de Thaïlande et du Royaume-Uni

L'activiste et éducatrice du secteur des boissons, Ashtin Berry, devient l'icône de l'industrie de Roku

L'Alquímico de Cartagena remporte le prix de bar durable de Ketel One

Le Tay?r + Elementary de Londres se voit décerner le prix de la nouvelle entrée la mieux classée de Disaronno

Le Coa de Hong Kong reçoit le prix de la plus belle progression dans le classement de Nikka

Le High Five de Tokyo obtient le prix du bar légendaire de la liste de Heering

Le Kw?nt de Londres décroche le prix du meilleur bar nouvellement ouvert de London Essence

Le Dante de New York est le meilleur bar en Amérique du Nord, parrainé par Asahi Super Dry

L'Atlas de Singapour est désigné meilleur bar en Asie, parrainé par Rémy Martin

Le Maybe Sammy de Sydney reçoit le titre de meilleur bar australien, parrainé par Torres Brandy

Le Zuma de Dubaï devient le meilleur bar au Moyen-Orient et en Afrique, parrainé par Matusalem

Le Florería Atlántico de Buenos Aires se voit octroyer le titre de meilleur bar en Amérique du Sud, parrainé par iichiko Saiten

Le classement 2020 des 50 meilleurs bars au monde, parrainé par Perrier, a été révélé à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix qui a eu lieu en ligne le 5 novembre à 15 h (heure au Royaume-Uni). Lors de consultations poussées avec des représentants de l'industrie, l'organisation 50 Best a reçu un appui considérable pour publier un classement qui vise à unir encore plus étroitement la communauté et à fournir des nouvelles positives au moment où les bars amorcent la prochaine étape de la reprise.

Le Connaught Bar de Londres décroche la première place du classement et devient le meilleur bar au monde, ainsi que le titre de meilleur bar européen, parrainé par Perrier. À la deuxième place se trouve le Dante de New York, désigné meilleur bar en Amérique du Nord, parrainé par Asahi Super Dry. The Clumsies d'Athène arrive à la troisième place du podium, tandis que l'Atlas de Singapour obtient la quatrième place, en tant que meilleur bar en Asie, parrainé par Rémy Martin.

Parmi les autres prix annoncés avant l'événement du 5 novembre, citons le Maybe Sammy de Sydney, lauréat du prix de l'art de l'accueil de Michter; le Galaxy Bar de Dubaï, lauréat du prix du bar à suivre de Campari; le Renato 'Tato' Giovannoni de Florería Atlántico de Buenos Aires, lauréat du prix Bartenders' Bartender d'Altos; ainsi que le classement 2020 du 51e au 100e meilleurs bars au monde, présenté en collaboration avec Mancino Vermouth.

Pour découvrir la liste complète des gagnants : www.worlds50bestbars.com/list/1-50

Pour les dossiers de presse : www.worlds50bestbars.com/media-centre-registration.html

