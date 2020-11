COVID-19 : Les résidences d'accueil à l'adulte et les familles d'accueil dénoncent le retrait d'une prime leur permettant d'assurer la protection de leurs usagers





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion annuelle, les élus des associations ADREQ (CSD) et ADRAQ (CSD), qui représentent les ressources de type familial à l'enfance et à l'adulte du Québec, ont unanimement dénoncé la position du gouvernement de ne pas reconduire la bonification de 20% des dépenses de fonctionnement raisonnables pour couvrir l'ensemble des mesures d'hygiène requises en raison de la COVID-19. Cette prime compensait les ressources pour les inconvénients liés à la pandémie actuelle, comme l'achat de matériel de désinfection et l'entretien accru de leur milieu de vie.

Une coupure gouvernementale insensée

Au courant de l'été, le gouvernement a retiré sans raison ni préavis la prime de 20% qui était allouée aux ressources intermédiaires et de type familial depuis le printemps dernier. Alors qu'il y a augmentation substantielle des tâches liées aux mesures d'hygiène et de désinfection en raison de la deuxième vague de la COVID-19, le gouvernement refuse de réinstaurer cette prime qui avait initialement été accordée aux ressources lors de la première vague. La Centrale des syndicats démocratique (CSD) a interpellé à maintes reprises le ministère de la Santé et des Services sociaux pour comprendre la raison de cette coupure, mais reste sans explication.

Contrairement aux Québécois qui continuent leur confinement, les ressources de type familial composent quant à elles avec un va-et-vient constant dans leur maison, et ce, même en cas d'éclosion. « Malgré la deuxième vague, les ressources se doivent d'accueillir dans leur foyer les proches aidants des usagers qu'elles hébergent, leur famille immédiate et les intervenants des établissements de santé », explique Diane Ménard, présidente du secteur des ressources de type familial et certaines ressources intermédiaires de la CSD et responsable d'une ressource à l'adulte. « Cela exige de prendre des mesures sanitaires impeccables dans nos milieux de vie afin de nous protéger et de protéger nos usagers et notre famille du virus », d'ajouter Mme Ménard. La CSD considère qu'il s'agit d'un manque flagrant de reconnaissance de la part du gouvernement.

La CSD demande de revoir en profondeur l'hébergement des personnes vulnérables de notre société

La crise de la COVID-19 a exacerbé des problèmes de longue date en lien avec l'hébergement des aînés, mais aussi des jeunes en famille d'accueil et des adultes vivant en résidence d'accueil ou en ressource intermédiaire. La Centrale a adressé à maintes reprises au gouvernement de François Legault l'urgence de tenir un forum national sur l'hébergement et le soutien de ces personnes. Ce forum aurait pour objectif de revoir en profondeur nos façons de faire en tant que société.

