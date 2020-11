Taulia lance une base de données internationale relative aux conditions de paiement





Taulia, l'un des principaux fournisseurs de premier plan de solutions pour la gestion de fonds de roulement a lancé une base de données internationale relative aux conditions de paiement. La base de données fournit une liste détaillée des lois et des codes qui régissent les conditions de paiement dans plus de 60 pays à travers le monde.

La base de données a été créée afin d'accroître le potentiel analytique de Taulia et d'aider davantage les entreprises à naviguer dans la vaste et compliquée législation relative aux conditions de paiement. Taulia a étudié les textes juridiques et les publications d'articles de plus de 180 pays et a communiqué avec les ministères du commerce et de l'industrie afin d'établir une ressource complète et facile à utiliser. Pour se renseigner sur la réglementation locale, effectuez simplement une recherche par pays et examinez les lois, les codes et les notes correspondants relatifs aux conditions de paiement.

« Nous constatons que de nombreux pays réalisent qu'il est important de respecter les délais de paiements des fournisseurs, et plus particulièrement si cela concerne les petites entreprises. La base de données internationale relative aux conditions de paiement est une ressource précieuse pour les entreprises qui se renseignent sur ces lois et ces codes de conduite à travers le monde. Nous souhaitons réitérer et élargir la recherche annuellement afin de garantir que les entreprises soient informées au fur et à mesure de l'évolution de ces réglementations », déclare Bob Glotfelty, vice-président de la croissance chez Taulia.

Pour accéder à la base de données, merci de consulter le site : www.taulia.com/payment-terms

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions pour la gestion de fonds de roulement, dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l'association unique de sa plateforme technologique, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique. La vision de Taulia consiste à créer un monde où chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de 2 millions d'entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars par an. Certaines des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca et Vodafone, font confiance à Taulia. Pour de plus amples informations, merci de consulter le site www.taulia.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 11:35 et diffusé par :