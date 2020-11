RIMES Technologies Corporation fait l'acquisition d'EBR Analytics





RIMES Technologies Corporation (RIMES) annonce l'acquisition d'EBR Analytics (EBR), une société RegTech basée à Londres, au Royaume-Uni, axée sur la réglementation sur les indices de référence (BMR - Benchmark Regulation). Cette opération confirme l'engagement de RIMES à investir pour répondre aux besoins des entreprises du secteur financier, alors qu'elles s'efforcent de relever des défis réglementaires critiques pour leur activité via des services gérés avancés, centrés sur les données. Grâce à cette acquisition, RIMES ajoute la solution d'EBR à RIMES RegFocusSM BMR, sa propre suite de conformité BMR, récompensée par de nombreux prix.

Suite à cette transaction, la marque EBR sera intégrée à RIMES. L'équipe d'EBR continuera de fonctionner sous la direction de RIMES, ce qui lui permettra de poursuivre ses réalisations et résultats déjà impressionnants dans le domaine des solutions de conformité BMR.

Il existe une synergie naturelle entre nos deux sociétés. Depuis 2016, RIMES est active dans le secteur de la RegTech, côté acheteurs. Pendant toute cette période, EBR a concentré ses efforts sur le côté vendeurs, en conquérant plusieurs clients de premier plan. Avec cette acquisition, RIMES s'engage à solidifier sa position de premier fournisseur européen de solutions BMR dans tout le secteur des services financiers.

« EBR Analytics est une marque réputée et fiable sur le marché de la RegTech, qui constitue un marché de croissance stratégique pour RIMES », affirme son PDG Christian Fauvelais. « Cette acquisition nous permet d'enrichir notre suite de services BMR et de continuer à aider les entreprises à se conformer à cette réglementation complexe et exigeante », a-t-il ajouté.

« Culturellement, RIMES nous correspond parfaitement, ainsi qu'à nos clients ; l'équipe d'EBR est très impatiente d'entamer cette nouvelle aventure », poursuit Jay Gandhi, PDG d'EBR Analytics. « RIMES comprend que la gestion des données est l'avenir du secteur des services financiers. La société s'est clairement engagée à investir dans les personnes et les technologies capables de satisfaire les exigences de ses clients », a-t-il conclu.

RIMES et EBR Analytics ne divulgueront aucun détail financier spécifique relatif à cette acquisition.

