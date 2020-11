Le gouvernement du Canada investit dans la science pour mieux comprendre et protéger les écosystèmes marins dans l'Arctique





OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Les eaux arctiques du Canada sont essentielles à la subsistance, à la culture et à l'identité des Inuits du Nunavut. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat afin de protéger ces écosystèmes pour les générations futures.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit plus de 550 000 dollars dans deux projets de collecte de données sur le milieu marin à Iqaluit, au Nunavut. Ces projets sont financés par le Programme sur les données environnementales côtières de référence dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

Les deux projets de recherche rassemblent un large éventail de données pour aider à mieux comprendre l'environnement côtier du Canada, ainsi que la manière dont nous pouvons le protéger.

Arctic UAV Inc. dirige un projet de collecte de données environnementales côtières de référence à l'aide d'un véhicule sous-marin téléguidé. Ce projet novateur utilise la vidéo pour documenter l'habitat, le substrat de fond et les espèces benthiques à l'intérieur de la baie Frobisher. Ces données viendront compléter les nombreux autres projets de collecte de données de référence en cours dans la région d'Iqaluit.

Un deuxième projet d'Arctic UAV Inc. consiste à créer des cartes aériennes géoréférencées de la zone intertidale à l'intérieur de la baie Frobisher. Des drones sont utilisés pour saisir des images à haute résolution des zones intertidales adjacentes à la ville d'Iqaluit, y compris les zones où l'aménagement du littoral est actif.

Ces initiatives fourniront des renseignements cruciaux pour faire progresser notre compréhension de ces zones et des incidences potentielles des activités humaines sur l'écosystème sensible. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones, les communautés du Nunavut, les organisations non gouvernementales, les universités et d'autres partenaires de recherche, Pêches et Océans Canada renforce sa capacité à protéger les espèces et les habitats côtiers.

« Les communautés et les écosystèmes de l'Arctique évoluent plus rapidement que jamais, et nous devons investir dans la science dès maintenant pour mieux comprendre comment les soutenir et les protéger au mieux. Grâce à des partenariats avec des chefs de file comme Arctic UAV Inc., nous recueillons les données nécessaires pour prendre des décisions scientifiques judicieuses, qui protègent ces côtes et les moyens de subsistance des communautés du Nord pour les générations futures ».

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La collaboration avec les partenaires de recherche et les communautés côtières accroît notre connaissance collective des écosystèmes marins et renforce nos communautés. Les données de référence recueillies par Arctic UAV Inc. nous permettrons de mieux comprendre la baie Frobisher et les incidences potentielles de l'aménagement du littoral sur les écosystèmes de la région d'Iqaluit ».

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Arctic UAV Inc. est fière d'offrir une imagerie aérienne de classe mondiale pour mieux comprendre nos environnements côtiers. Notre projet, Collecte de données scientifiques sur la baie Frobisher par véhicule sous-marin téléguidé, donne à la population locale les outils nécessaires pour voir ce qui se trouve dans nos océans et observer de première main son évolution au fil du temps. Il nous permet de collecter des données dont nous ne faisons que rêver - c'est comme si les légendes inuites de Sedna prenaient vie. Le projet de cartographie intertidale de la baie Frobisher a également offert une excellente occasion de mettre en valeur l'expertise locale. Dans le cadre de ce projet, des opérateurs de drones agréés cartographient des zones de grand intérêt pour les Inuits, dont beaucoup où les Inuits récoltent des palourdes. Ces projets contribuent à une meilleure compréhension et conservation en relation avec le développement potentiel de projets sur nos terres natales ou à proximité. De meilleures données signifient une meilleure prise de décision par les populations locales - ce à quoi nous devrions tous aspirer ».

Kirt Ejesiak, M.A.P. Harvard, président-directeur général, Arctic UAV Inc.

En septembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui soutient la collecte des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins présentant un niveau élevé de trafic maritime et d'aménagement du littoral ou de potentiel d'augmentation de ceux-ci : le port de Vancouver (Colombie-Britannique.), le port de Prince Rupert (Colombie-Britannique) l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Québec), le port de Saint John (Nouveau-Brunswick), la baie Placentia (Terre-Neuve-et- Labrador ) et Iqaluit ( Nunavut ).

a annoncé le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui soutient la collecte des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins présentant un niveau élevé de trafic maritime et d'aménagement du littoral ou de potentiel d'augmentation de ceux-ci : le port de (Colombie-Britannique.), le port de (Colombie-Britannique) l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Québec), le port de (Nouveau-Brunswick), la baie (Terre-Neuve-et- ) et ( ). Le Programme sur les données environnementales côtières de référence correspond à l'une des nombreuses mesures que le gouvernement du Canada prend pour protéger nos côtes et nos voies maritimes dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars.

prend pour protéger nos côtes et nos voies maritimes dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars. Le Plan de protection des océans est l'investissement le plus important jamais effectué pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada pour les générations futures. Grâce à ce plan, notre système de sécurité maritime est plus solide et nos côtes sont mieux protégées que jamais.

