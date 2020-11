Canards Illimités Canada salue l'acquisition du marais St. Luke dans la région du lac Sainte-Claire





BARRIE, Ontario, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada vient de faire l'acquisition de l'un des derniers milieux humides côtiers dans la région du lac Sainte-Claire, dans le sud-ouest de l'Ontario. Il s'agit d'une grande victoire dans l'effort de conservation qui vise à assurer la protection à long terme de l'habitat dans une région essentielle pour la sauvagine migratrice et d'autres oiseaux.



Le marais St. Luke, qui s'étend sur 197 hectares, comprend le rivage côtier, des milieux humides côtiers d'importance provinciale et d'autres habitats fauniques mixtes. Ce marais est voisin de la Réserve nationale faunique de Sainte-Claire, qui s'étend sur 357 hectares, qui appartient à l'État et qui abrite plus de 60 espèces d'oiseaux et 35 espèces en péril inscrites sur la liste du gouvernement fédéral, par exemple le râle élégant, le petit blongios et la couleuvre fauve de l'Est. Ces habitats hébergent aussi les papillons monarques pendant leur migration.

Le lac Sainte-Claire est une région prioritaire pour la conservation : Canards Illimités Canada investit depuis les années 1970 dans la restauration et la gestion des milieux humides. Les travaux de recherche* menés par Canards Illimités Canada nous apprennent que la totalité des milieux humides, sauf 1,5 % au pourtour du lac, a été convertie à d'autres utilisations.

Le lac se situe sur la frontière qui sépare l'Ontario et le Michigan, qui réunit deux Grands Lacs (le lac Huron et le lac Érié) dans lesquels se déversent de grands cours d'eau, dont la rivière Sainte-Claire, la rivière Thames, la rivière Sydenham et la rivière Clinton ? avant de traverser jusqu'au lac Érié. La santé de ce lac est un objectif écologique important pour le Canada comme pour les États-Unis.

La protection permanente de terres écologiquement indispensables oblige à nouer de solides partenariats fondés sur la confiance. Le projet du marais St. Luke est appuyé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN), qui fait partie du Fonds de la nature du Canada. Canards Illimités Canada y participe, grâce à un généreux don de la regrettée Louise Gendron, et au financement d'organismes internationaux, dont Ducks Unlimited Inc., l'U.S. Fish and Wildlife Service et des organismes d'État, dans le cadre de l'initiative Fall Flights (dont l'Ohio et le Michigan, qui lisèrent directement le lac Sainte-Claire).

Ce projet montre clairement qu'une vision commune peut produire un impact plus retentissant pour la conservation, tel que cette occasion de conservation unique de protéger la biodiversité du marais St. Luke.

La réalisation des objectifs de la conservation du Canada

L'acquisition du marais St. Luke permet de réaliser l'objectif du gouvernement du Canada, qui consiste à préserver 25 pour cent des terres du Canada d'ici 2025 et à protéger les espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral. Le marais St. Luke est l'une des 22 propriétés que détient Canards Illimités Canada dans le bassin versant des Grands Lacs, ce qui représente près de 2 833 hectares d'habitats protégés.

« Je tiens à féliciter Canards Illimités Canada pour leur acquisition du marais St. Luke, un lien écologique entre les États-Unis et le Canada. Les milieux humides sont une source d'eau propre, contribuent à l'atténuation des inondations, constituent un habitat important pour les espèces sauvages et jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. C'est grâce à des partenaires tels que Canards Illimités Canada que nous progressons vers la conservation d'un quart des terres et d'un quart des océans au Canada d'ici 2025. » L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce succès de conservation est le fruit d'années d'efforts. La protection d'un milieu humide aussi important que le marais St. Luke est très édifiant, mais n'est possible que grâce à la volonté des partenaires et des supporteurs dont la vision d'un avenir vert complète la nôtre, afin de protéger et de restaurer les habitats de la sauvagine qui font partie de l'infrastructure naturelle qui sous-tend le paysage fonctionnel de l'Ontario. » Karla Guyn, chef de la direction de Canards Illimités Canada

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Canards Illimités Canada assure la conservation des milieux humides dont les bienfaits rejaillissent sur tous les Canadiens et sur toutes les Canadiennes. Nous veillons à la qualité de l'eau de nos lacs et cours d'eau. Nous protégeons votre collectivité contre les conséquences des inondations et de la sécheresse. Nous préservons la faune et les milieux naturels d'exception. Nous faisons appel à la science pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux les plus importants de l'heure, et nous collaborons avec ceux et celles qui nous aident à créer un monde plus vert. Les milieux humides que nous sauvont ne sont pas exclusifs aux canards : nous en profitons tous.

À PROPOS DU PROGRAMME DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat public exceptionnel qui appuie les nouvelles zones protégées et préservées en faisant l'acquisition de terrains privés et de participations privées dans le domaine foncier. Ce programme est géré par Conservation de la nature Canada (CNC). Les contributions réunies par CNC et par ses partenaires, Canards Illimités Canada et la collectivité des fiducies foncières du pays sont complémentaires des fonds fédéraux investis dans ce programme.

