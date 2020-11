Custodia Technology lance une plateforme Cloud mondiale d'enregistrement de Microsoft Teams





Custodia Technology annonce aujourd'hui la sortie de Compliance Cloud OneSM pour Microsoft Teams, suite à une demande de conformité accrue de la part des services de conformité du secteur bancaire et financier.

Custodia est une organisation de services gérés qui bénéficie de la confiance de la communauté bancaire et financière. Elle travaille en partenariat avec CGS pour le lancement et le déploiement de la solution Compliance Cloud OneSM pour Microsoft Teams. CGS, l'une des principales sociétés au monde d'applications commerciales, de solutions d'apprentissage en entreprise et de services d'externalisation, s'associe à Custodia pour offrir une infrastructure sécurisée et stable dans le nuage pour Compliance Cloud OneSM.

Fernando Cacere, directeur technologique de Custodia, affirme: "Nous reconnaissons que les banques et les clients ont accueilli favorablement l'adoption de Microsoft Teams. En qualité de pionniers de la conformité, avec Compliance Cloud OneSM pour Microsoft Teams, nous avons lancé une solution permettant un plus vaste éventail de communications collaboratives. Celles-ci peuvent être enregistrées et surveillées automatiquement tout au long de la procédure de mise en conformité bancaire et financière."

"CGS est fière de participer à un effort collaboratif avec Custodia, qui vise à relever les défis de conformité de l'industrie bancaire et financière, alors que la société adopte Microsoft Teams en vue d'une collaboration à distance. Chef de file des services de soutien et d'accueil Azure, CGS contribue à assurer la normalisation de la conformité dans l'industrie bancaire et financière via Microsoft Teams," a déclaré Russ Ippoliti, vice-président des Services technologiques chez CGS.

La solution Compliance Cloud OneSM permttra d'harmoniser l'enregistrement dans le nuage et les solutions d'outils d'analyse, d'automatisation et de surveillance de Custodia. Pour plus d'informations, veuillez contacter getcompliant@custodiatechnology.com

A propos de Custodia Technology

Custodia propose des solutions de conformité complètes de bout-en-bout. Outre un soutien indépendant aux technologies des fournisseurs les plus performantes, la société fournit des solutions logicielles à son propre secteur financier, via une approche combinée d soutien et de formation, dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus à propos de Custodia, veuillez consulter https://custodiatechnology.com

A propos de CGS

Depuis plus de 35 ans, CGS permet aux entreprises mondiales, régionales, ainsi qu'aux organismes publics d'obtenir des performances révolutionnaires grâce à ses applications commerciales, ses solutions d'apprentissage en entreprise et ses services d'externalisation. CGS se consacre entièrement à la création de solutions complètes, capables de satisfaire les besoins complexes et multi-dimensionnels des clients, ainsi que de soutenir leurs activités commerciales les plus fondamentales. Basée à New-York, CGS possède des bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cgsinc.com ou suivez-nous sur Twitter sur @CGSinc et LinkedIn.

