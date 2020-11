L'Université TÉLUQ crée une formation pour les conseillers en sécurité financière de iA Groupe financier





QUÉBEC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ met sur pied Ascension, un programme d'études pour les conseillers en sécurité financière de iA Groupe financer. Cette formation les préparera au programme exécutif de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Offerte entièrement à distance, elle est conçue spécialement et exclusivement pour les conseillers en sécurité financière de iA Groupe financier.



Ascension propose six thèmes dont les contenus ont été produits par des membres du corps professoral de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ :



Franck Jovanovic et Catherine Bérubé : thème « Économie »

Lilia Rekik : thème « Finances »

: thème « Finances » Anis Maaloul : thèmes « Comptabilité et fiscalité »

Benjamin Lehaire : « Droit des affaires »

Leila El Kamel : « Marketing »

« L'Université TÉLUQ est fière du travail accompli et salue la collaboration de l'IQPF tout au long du processus. Ce programme met en valeur à la fois l'expertise reconnue de notre université en apprentissage à distance et celle de nos professeurs en administration. Nous pouvons ainsi rejoindre les conseillers en sécurité financière de iA Groupe financier sans contrainte géographique et leur proposer une formation de grande qualité », souligne Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

« L'IQPF est enthousiasmé par ce nouveau programme adapté pour les étudiants en planification financière afin de favoriser leur réussite, tant au Programme exécutif qu'au Cours de formation professionnelle, a déclaré Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l'IQPF. Ce type de collaboration avec le monde universitaire revêt une grande importance pour l'Institut. »



L'Institut québécois de planification financière

Depuis plus de 30 ans, l'IQPF est un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s'imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L'IQPF a fait du planificateur financier l'expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et d'accroître son patrimoine. La mission de l'IQPF est d'assurer la protection du public en matière de finances personnelles par la formation des planificateurs financiers et l'établissement des normes de pratique professionnelle. L'IQPF compte près de 5 000 affiliés.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

