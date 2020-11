Avis aux médias - Plan de sortie des pesticides les solutions à notre portée





MONTRÉAL et SUTTON, QB, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Un an après la commission parlementaire sur les pesticides de la CAPERN (1) et suite aux annonces du Plan d'agriculture durable, Vigilance OGM dévoilera, lundi 9 novembre, les détails de son plan de sortie des pesticides.

Proposé sous forme de manifeste, le plan présenté dévoilera 14 revendications énoncées à l'intention des différents paliers gouvernementaux en capacité d'agir sur notre dépendance collective aux pesticides : le fédéral, le provincial mais aussi le municipal.

Après trente ans de tergiversations et d'objectifs vagues souvent peu ambitieux de la part des gouvernements successifs, Vigilance OGM souhaite remettre sur la table les actions simples, efficaces et peu coûteuses qui ont fait consensus lors de la CAPERN : il y a urgence d'agir - autant pour nos écosystèmes et la biodiversité que pour la santé de nos agriculteur.rice.s.

En ces temps opportuns pour discuter de l'avenir de notre agriculture, Vigilance OGM souhaite mobiliser citoyen.ne.s et agriculteur.rice.s pour faire contrepoids aux lobbyistes de l'industrie agrochimique et favoriser la mise en place d'alternatives concrètes au modèle actuel, tout en rejoignant les nouvelles préoccupations des Québécois.es (telles que l'autosuffisance alimentaire, l'adaptation aux changements climatiques et l'augmentation de la part biologique dans notre agriculture).

DATE : lundi 9 novembre

HEURE : 10h00

CONNEXION : Lien Zoom (mdp : VOGM)

#sortirduglyphosate

1 - Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles

Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif préoccupé par ce que l'on met quotidiennement dans notre assiette et par l'impact des modes de production des cultures génétiquement modifiées et des pesticides sur la santé humaine et environnementale.

SOURCE Vigilance OGM

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :