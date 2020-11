Avis aux médias - D'Elles à Élues : Pauline Marois à la tribune de l'UMQ





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) présentera le 6 novembre prochain, de 12h à 13h30, le second de deux événements virtuels dans le cadre de sa tournée D'Elles à Élues, sur le thème « L'apprentissage du pouvoir ».

Animé par Marie Grégoire, ancienne députée et aussi communicatrice, conférencière et éditrice du magazine Premières en affaires, ce rendez-vous en ligne réunira notamment mesdames Pauline Marois, première ministre du Québec (2012-2014) et première femme à avoir occupé cette fonction ainsi que différents portefeuilles ministériels de premier plan au sein du gouvernement du Québec, Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, et Maude Laberge, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine.

À un an presque jour pour jour des élections municipales du 7 novembre 2021, ces femmes engagées partageront leurs réflexions sur les défis et enjeux avec lesquels les élues doivent composer dans l'exercice du pouvoir.

Les porte-parole de l'UMQ seront disponibles pour accorder des entrevues en marge de cet événement. Les demandes à cet effet peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias (cellulaire : 438 827-4560; courriel : plemieux@umq.qc.ca).

Cet événement est réalisé grâce à l'appui financier du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec et de Bell.

À propos de la campagne D'Elles à Élues

Lancée en mars 2020 à l'initiative de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ, la campagne D'Elles à Élues a pour but de faire émerger chez les femmes le sentiment de confiance en elles nécessaire à se lancer aux prochaines élections municipales, en les inspirant avec de récents symboles et histoires de réussite, soit des mairesses et des conseillères nouvellement élues en 2017, de plusieurs régions québécoises, de taille différente de municipalité représentant la diversité des élues québécoises. Les mairesses de Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Saguenay, Percé, Montréal, Longueuil et Brossard, de même que des conseillères municipales de Baie-Comeau, Candiac, Gatineau, Montréal et Québec, agissent comme ambassadrices de la campagne. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'UMQ : umq.qc.ca/ellesaelues.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :