BMO lance SuiviArgent, une nouvelle solution basée sur l'IA, pour aider les clients à prendre leurs décisions financières courantes





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Afin d'aider les clients à améliorer leur bien-être financier, BMO Banque de Montréal a lancé SuiviArgent BMO, une capacité basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui repère les insuffisances potentielles et aide les clients à mieux gérer leurs dépenses à venir. La solution est entièrement intégrée à Mon info BMO, la fonction plus large de gestion financière personnelle de BMO.

SuiviArgent, qui a été conçue à l'interne, s'appuie sur des modèles d'IA et d'apprentissage machine pour fournir aux clients des informations financières en temps réel qui prédisent intelligemment un déficit de liquidités à venir, tel que le solde du compte d'un client tombant au-dessous de zéro. La solution prédit plus précisément les changements en examinant jusqu'à sept jours à l'avance les comptes de chèques et d'épargne canadiens pour avertir les clients des éventuelles insuffisances - un facteur de différenciation sur le marché canadien. De plus, SuiviArgent recommande des solutions exploitables pour aider les clients à résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Les clients recevront des informations de SuiviArgent directement par l'application Services mobiles BMO.

« Nous avons pris le temps de comprendre où les clients rencontraient des défis et avons constaté que près d'un tiers font face à des problèmes de liquidités chaque année. Alors que nous demeurons aux prises avec la COVID-19, nous savons aussi que certains Canadiens éprouvent des difficultés financières supplémentaires provoquées par cette pandémie, a déploré Brett Pitts, chef des stratégies numériques, BMO Groupe financier. Nous voulions trouver un moyen d'aider qui soit unique sur le marché. Avec SuiviArgent, nous fournissons une vue plus précise et holistique du compte d'un client, ce qui lui permet de prendre le contrôle de ses finances. C'est une autre étape pour nous alors que nous recherchons de véritables moyens d'aider nos clients à améliorer leurs finances. »

Mon info BMO

Depuis son lancement en 2019, les clients reçoivent environ sept millions de renseignements par mois par le biais de Mon info BMO et utilisent les données générées pour eux, certains mois, près de 50 pour cent du temps. Les clients évaluent également mieux en moyenne les informations créées pour eux, par rapport à des solutions similaires proposées par d'autres banques. BMO a collaboré avec Personetics, le principal fournisseur mondial de solutions de personnalisation basées sur les données, pour déployer Mon info BMO auprès des clients des Services bancaires aux particuliers au Canada. « L'approche personnalisée de BMO en matière d'informations personnalisées témoigne de son engagement à innover au nom de ses clients », a indiqué Jody Bhagat, président des Amériques chez Personetics.

SuiviArgent sera offerte à tous les clients des services bancaires mobiles dans les prochains mois.

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'application Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 08:30 et diffusé par :