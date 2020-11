L'O-RAN ALLIANCE accueille de nouveaux membres au sein de son conseil d'administration et annonce de nouveaux progrès et démonstrations vers un RAN ouvert et intelligent





L'O-RAN ALLIANCE, qui célèbre ses deux années d'existence et de succès, a réalisé depuis ses débuts des progrès majeurs dans la normalisation des réseaux d'accès radio (Radio Access Networks, RAN) ouverts et intelligents.

Avec Rakuten Mobile comme nouveau membre opérateur, l'O-RAN ALLIANCE représente désormais le leadership de 27 grands opérateurs qui ont uni leurs forces pour rendre l'industrie du RAN véritablement ouverte, intelligente, virtualisée et entièrement interopérable. Avec un soutien robuste des différents participants et des contributeurs académiques, O-RAN peut désormais s'enorgueillir du fait que plus de 230 entreprises travaillent à la définition et à la concrétisation de la technologie O-RAN.

Lors de leur Assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 27 octobre 2020, les membres de l'O-RAN ALLIANCE ont élu le conseil d'administration pour le prochain mandat de deux ans. Trois nouveaux opérateurs ont rejoint le conseil : KDDI, Rakuten Mobile et Vodafone, amenant avec eux leur plein effectif de 15 membres.

« Au cours de ses deux premières années, l'O-RAN ALLIANCE a accéléré la production de nouvelles normes pour un RAN ouvert et intelligent, et a aidé à faciliter les implémentations en publiant des logiciels ouverts et en soutenant l'intégration et les tests pour des mises en oeuvre concrètes de l'O-RAN », a déclaré Andre Fuetsch, président de l'O-RAN ALLIANCE et directeur de la technologie chez AT&T. « Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration de l'O-RAN et nous sommes impatients de voir les contributions continues de tous les participants à l'O-RAN qui vont conduire un écosystème de réseau mobile mondial basé sur l'ouverture, l'interopérabilité et l'intelligence. »

« L'engagement croissant des opérateurs entérine l'approche de l'O-RAN ALLIANCE pour diriger la transformation RAN en créant des normes mondiales pour un RAN ouvert et intelligent », a déclaré Alex Jinsung Choi, directeur de l'exploitation de l'O-RAN ALLIANCE et vice-président senior de la Stratégie technologique et des innovations chez Deutsche Telekom. « L'alignement de l'effort de création d'un écosystème avec d'autres organisations majeures de développement de normes, la coopération étroite avec la Communauté logicielle O-RAN et le soutien aux Centres mondiaux de Tests ouverts et d'intégration constituent des étapes concrètes pour accélérer la disponibilité commerciale d'une technologie multifournisseur compatible O-RAN. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec les partenaires de l'O-RAN ALLIANCE pour accélérer le réseau RAN ouvert et intelligent et assurer son adoption », a déclaré Tatsuo Sato, vice-président et directeur général de la planification technologique chez KDDI CORPORATION. « Nous nous attendons à ce que l'ouverture et l'intelligence de l'O-RAN nous apportent des innovations RAN améliorées et un réseau économique et flexible. »

« À travers notre travail sur notre réseau mobile au Japon, nous avons montré qu'un RAN ouvert, interopérable et désagrégé représentait une alternative valable à l'architecture de réseau traditionnelle », a commenté Tareq Amin, directeur délégué, vice-président exécutif et directeur technique de Rakuten Mobile, Inc. « En tant que nouveau membre de l'O-RAN ALLIANCE, nous sommes impatients de partager les leçons tirées de la construction de notre réseau commercial 4G/5G pour accélérer la mise en place de normes entièrement ouvertes pour le RAN et contribuer au développement d'un écosystème de fournisseurs riche et diversifié. »

« L'O-RAN ALLIANCE est devenue un élément clé de la vision OPEN RAN », a déclaré Nadia Benabdallah, responsable des réseaux chez Vodafone Group. « Au cours des prochaines années, il est essentiel que nous définissions un plan pour des initiatives véritablement transformationnelles, tout en garantissant une Intégration Système de bout en bout et en fournissant un service de haute qualité à nos clients. Ce sont-là les domaines les plus complexes et les plus importants à traiter. Afin de tenir ces promesses, l'évolution de l'OPEN RAN nécessite que l'on parle d'une seule et même voix, et nous sommes donc ravis d'augmenter nos efforts au sein de l'O-RAN ALLIANCE pour parvenir à cette fin. »

Vingt spécifications O-RAN ont été publiées depuis juin 2020

Le nouvel ensemble de spécifications s'ajoute au total de 40 normes pour 73 versions.

Les spécifications O-RAN publiées au cours du 2e semestre de l'année 2020 introduisent la version initiale des aspects et principes généraux de l'interface O2, la conception de référence HW pour les picocellules intérieures divisées en 7,2 et 8,0, ainsi qu'un cadre de test système de bout en bout.

La publication des Critères et des Lignes directrices pour les Centres ouverts de test et d'intégration (Open Testing and Integration Centres, OTIC) a permis de lancer la plateforme mondiale de test et d'intégration des équipements de réseau basés sur l'O-RAN.

Quinze autres spécifications publiées représentent des versions plus récentes des normes O-RAN déjà existantes, les enrichissant de nouvelles fonctions conformément à l'architecture O-RAN.

Pour en savoir plus sur les nouvelles spécifications, veuillez consulter cet article de blog d'O-RAN.

Le groupe de travail sur la sécurité d'O-RAN se penche sur les aspects de sécurité du RAN ouvert

O-RAN a créé un groupe de travail sur la sécurité (Security Task Group, STG) pour étudier et traiter les considérations de sécurité de l'architecture O-RAN. Dans son récent article de blog, le STG examine les défis de sécurité auxquels peuvent être confrontés toutes les interfaces et composants O-RAN.

L'Exposition virtuelle O-RAN fournit des informations sur les entreprises qui progressent dans leurs mises en oeuvre O-RAN

Pour remplacer le salon MWC Los Angeles 2020 qui a dû être annulé, les sociétés membres de l'O-RAN présentent leurs récentes démonstrations d'équipements basés sur l'O-RAN à l'O-RAN Virtual Exhibition (Exposition virtuelle O-RAN). Vingt-trois nouvelles démonstrations des solutions O-RAN ouvertes et intelligentes ont été ajoutées :

IPLOOK fait la démonstration d'un réseau central mobile ouvert de bout en bout 5G SA/NSA. Cette démonstration présente la solution centrale mobile convergée 3G/4G/5G de bout en bout et hautement évolutive basée sur COTS et Cloud pour les ORM, MVNO, WISP et réseaux privés afin de réduire le coût total de possession et d'augmenter les revenus.

Airspan présente sa solution virtuelle 5G de bout en bout à MIMO massif basée sur l'Open RAN, OpenRANGE. Elle comprend : Un MIMO O-RU massif basée sur un fronthaul ouvert O-RAN, une pile basée sur les protocoles cloud conteneurisés vDU et vCU x86 native du cloud, et le cadre de Gestion et orchestration des services (Service Management and Orchestration, SMO) d'Airspan.

Juniper Networks fait la démonstration de la solution 5G Network Slicing sur les domaines Telco Cloud et Transport Network, qui peut être utilisé pour le découpage O-RAN xHaul. La démonstration présente les tranches de réseau créées par des contrôleurs spécifiques de domaine de Juniper - Contrail et Northstar - et explique comment Network Slicing fonctionne pour offrir les garanties de service nécessaires pour les applications de 5G.

ArrayComm fait deux démonstrations :

(1) une solution 5G de bout en bout basée sur NXP BonnyRigg, qui montre la possibilité d'une solution à petites cellules sur une nouvelle plateforme.

(2) une solution 5G de bout en bout basée sur NXP LX2160A + Xilinx FPGA ZU21DR. Elle offre des performances de débit plus élevées et est prête pour un déploiement commercial.

Comba Telecom fait la démonstration du modèle Open RAN Multi-band Remote Radio Unit, équipé d'une technologie avancée qui maintient un faible niveau de consommation d'énergie et une meilleure sensibilité du récepteur. Le petit facteur de forme et les performances améliorées en termes de temps moyen avant défaillance contribuent à réduire les coûts d'installation et de maintenance. Ces fonctionnalités facilitent l'intégration fronthaul avec les partenaires O-DU.

Xilinx fait deux démonstrations :

(1) L'accélération HW basée sur Virtual BBU, O-DU et O-CU FPGA dans l'Edge Cloud basé sur les cartes Xilinx T1 Telco Accelerator, qui transforment un serveur standard en une unité de bande de base virtuelle (O-DU) avec les performances, la faible latence et l'efficacité énergétique requises pour les déploiements 5G O-RAN. Les cartes Xilinx T1 permettent de poursuivre l'implémentation des protocoles de plans O-RAN MCUS pour l'interface Open Front Haul.

(2) La conception de référence de l'unité radio O-RAN à MIMO massif basée sur les dispositifs Xilinx RFSoC incorporant des ADC/DAC intégrés GSPS (architecture d'émetteur-récepteur d'échantillonnage RF directe), des configurations 32TRX et 64TRX, DFE, à EIRP et TRP élevés alignés avec les exigences énoncées dans OMAC HAR.

Calnex démontre que qu'un timing et une synchronisation de précision constituent un défi technique majeur et que les organismes de normalisation ont travaillé sur des spécifications. Cette démonstration présente la méthodologie des tests de conformité du timing pour fronthaul et O-RAN qui permettra le déploiement réussi des nouvelles normes et technologies.

NTT DOCOMO, Fujitsu, NEC et Samsung présentent l'IoT multifournisseur avec Open Fronthaul d'O-RAN et X2. Il comprend notamment la 5G NSA par des multifournisseurs RAN avec NR sur sous 6 GHz et mmWave, qui fonctionne déjà dans le réseau commercial de NTT DOCOMO. Il comprend également une réalisation précommerciale du multiplexeur fronthaul (Fronthaul Multiplexer, FHM) et l'agrégation de fournisseurs interbande NR sous 6 GHz.

Baicells, QCT et Wind River présentent la solution de microcellules d'extérieur E2E basées sur la plateforme fronthaul ouvert et Open Cloud. En outre, la coplateforme pour O-CU/O-DU et la 5GC sont testées avec des UE commerciaux pour présenter le débit de pointe MU-MIMO avec l'AAU micro extérieur.

VIAVI présente 3 démonstrations :

(1) Le testeur TM500 O-RU, qui couvre un large éventail de capacités de test, répondant aux besoins de test de conformité, d'interopérabilité et de performance des NEM et des fournisseurs de services.

(2) Son émulateur TM500 O-RU pour tester l'interopérabilité et l'interfonctionnement de l'O-RAN O-DU. Ceci comprend le test de la bande passante complet du plan CU avec le trafic multi-UE avec une surveillance concomitante de la qualité du signal pour différentes bandes passantes.

(3) Test de bout en bout du système de performance 5G NSA sur les multiples composantes O-RAN de multiples fournisseurs. Fournit une validation des performances et de l'interopérabilité avec l'automatisation des tests intégrés sur un réseau O-RAN multifournisseur complet avec le testeur de réseau TM500.

Keysight présente sept démonstrations :

1) Un simulateur RU virtualisé qui fonctionne sur du matériel commercial pour tester les O-DU/O-CU. Cela permet d'accélérer le développement/la fabrication, l'opérateur et les laboratoires OTIC pour accélérer le développement et les tests O-RAN.

(2) Un testeur RIC construit comme un micro-service et qui peut être déployé sur des environnements de cloud privé/public. Cela vérifie l'interface E2 ainsi que la capacité du RIC à répondre aux rapports KPM à partir d'O-DU et d'O-CU simulées.

(3) La vérification des performances de bout en bout du réseau 5G SA O-RAN. Les ORM peuvent désormais évaluer les performances d'un RAN multifournisseur.

(4) Une solution de test O-RAN automatisée pour les O-RU. Cette suite de tests permet au développement/à la fabrication NEM, à l'opérateur et aux laboratoires OTIC d'accélérer les tests de conformité O-RU.

(5) Une solution de validation de réseau de transport xhaul utilisant IxNetwork. La solution permet aux fournisseurs et aux opérateurs de dispositifs de transport de comparer les performances de transfert et le budget de retard total des réseaux fronthaul assujettis à des contraintes de temps.

(6) Une solution de test IxNetwork TSN pour réseaux fronthaul assujettis à des contraintes de temps. Ce test permet aux fournisseurs et aux opérateurs de dispositifs de transport de valider la capacité de préemption structurelle des dispositifs de transport, garantissant une latence de bout en bout du trafic radio express.

(7) Une solution de test de routage de segment IxNetwork pour le transport xHaul. Ce test permet aux fournisseurs et aux opérateurs de dispositifs de transport de valider l'infrastructure de découpage du réseau de transport pour prendre en charge des services 5G différenciés.

AT&T, VIAVI, Samsung et Nokia présentent un cas d'utilisation de la direction du trafic de bout en bout basé sur un certain nombre de composantes open source, à savoir la plateforme near-RT RIC, la direction du trafic xApp, la surveillance des KPI xApp et un simulateur RAN.

NEC fait la démonstration de son équipement de station de base 5G avec des interfaces fronthaul ouvertes, c'est-à-dire des unités radio ouvertes (Open Radio Units, O-RU) pour les macrocellules qui prennent en charge les bandes 3,7 GHz et 4,5 Hz, ainsi que des multiplexeurs fronthaul ouverts (Open Fronthaul Multiplexers, FHM) pour la 5G.

Ericsson démontre comment le SMO peut effectuer une gestion automatisée des xNF RAN (sur toutes les fonctions réseau) via l'interface O1. La société démontre également comment la fonction du contrôleur OSC (O-RAN Software Community) A1 prend en charge le raffinement de la qualité d'expérience dans le RAN, à travers l'utilisation de politiques A1.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 230 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche opérant dans le secteur du réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles normes O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN vont pouvoir améliorer l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 08:15 et diffusé par :