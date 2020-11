TI Fluid Systems fournit aux véhicules électriques à batterie ID.3 et ID.4 de Volkswagen la première technologie thermique de l'industrie





AUBURN HILLS, Michigan, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE : TIFS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie des systèmes de fluides automobiles, a commencé à produire en grand volume de nouveaux produits thermiques, des assemblages et des technologies pour les nouveaux véhicules électriques à batterie ID.3 et ID.4 Volkswagen . L'ID.3 est une berline compacte et le premier modèle de production basé sur la matrice de la plateforme modulaire électrique (MEB) de Volkswagen. La sortie de l'ID.4, un SUV compact électrique, suivra.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de ces nouveaux composants de véhicules électriques à batterie. Avec cette ligne de produits, TI Fluid Systems a franchi une autre étape importante pour son avenir, à savoir devenir un fournisseur de gestion thermique intégrée pour le marché des véhicules électriques à batterie », a commenté Bill Kozyra, président et directeur général de TI Fluid Systems.

Cette nouvelle application de la technologie des pompes à chaleur utilisant le réfrigérant R744 (également appelé CO2) fournit à la fois le chauffage et le refroidissement pour le confort de l'habitacle et fonctionne à un rendement plus élevé dans certaines conditions pour une extension importante de l'autonomie des batteries. TI Fluid Systems assemble le module de la pompe à chaleur avec les vannes électroniques, l'accumulateur, le support et le refroidisseur avec les conduites en aluminium haute pression associées. L'ensemble des vannes de la pompe à chaleur sont fournies par l'usine de TI Fluid System à Jablonec, en République tchèque.

TI Fluid Systems fournira également les chaînes de montage du circuit de refroidissement thermique du châssis qui sont fabriquées dans divers matériaux, y compris des polymères légers. TIFS a mis en service une nouvelle usine à Tanger, au Maroc, pour le marché des véhicules électriques à batterie. Cette usine fournit les tuyaux finis à Tauste, en Espagne, pour l'assemblage final et le test de vérification.

TI Fluid Systems est le fournisseur mondial de niveau 1 pour ces produits pour véhicules électriques à batterie.

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché de l'automobile légère. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose d'installations de fabrication dans 108 sites répartis dans 28 pays, au service de tous les grands équipementiers mondiaux.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.tifluidsystems.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 08:07 et diffusé par :