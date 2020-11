AIR MILES lance l'événement Quelle année! afin d'offrir aux Canadiens les récompenses qu'ils convoitent pour moins de milles





Fort d'une croissance à deux chiffres de l'utilisation des milles pour l'obtention d'articles divers, le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents des aubaines dans toute cette catégorie pour moins de milles.

TORONTO, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES, programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il donnait à ses presque 11 millions d'adhérents l'accès à plus de 1 000 récompenses articles divers pour moins de milles. À un moment où les Canadiens ont besoin d'un peu plus de soutien pour améliorer leur pouvoir d'achat, surtout à l'approche des Fêtes, les adhérents AIR MILES peuvent désormais utiliser moins de milles pour se récompenser (ou faire plaisir à d'autres) avec de superbes produits de marques comme Samsung, Dyson, Keurig, Sony et plus encore.

L'événement Quelle année! s'inscrit dans la stratégie du Programme pour répondre aux besoins changeants de ses clients tout en veillant à ce que les récompenses offertes reflètent ce que les Canadiens attendent réellement d'un programme de fidélisation. En cette année où les Canadiens sont à la recherche de récompenses autres que des voyages ou des divertissements à l'extérieur, AIR MILES continue de répondre à ce besoin en ajoutant des options variées et plus de valeur pour ses adhérents.

Tout au long de l'année 2020, AIR MILES a consolidé son portefeuille de récompenses en y ajoutant des marques populaires, comme Spotify, PlayStation, Nintendo et Uber Eats, ainsi que des ensembles de films numériques en location de Cineplex. Jour après jour, la réponse positive des adhérents à ces annonces se traduit par la croissance continue d'AIR MILES dans les catégories des articles divers et des dons.

« Nous savons à quel point cette année a été difficile pour de nombreux Canadiens. Après avoir constaté la croissance soutenue de l'utilisation de milles pour des articles de récompense, nous avons discerné une occasion propice de redoubler notre engagement à récompenser les Canadiens, chaque jour, en rendant les produits de chaque catégorie de notre catalogue de marchandises accessibles pour moins de milles », a déclaré Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. « Plus que jamais, nous voulons que nos adhérents profitent de la valeur et de la flexibilité qu'offre notre Programme, surtout en ce moment, alors que de nombreux Canadiens cherchent simplement un peu de répit ».

Dans un sondage concernant les achats des Fêtes, un adhérent sur trois a indiqué qu'il prévoyait utiliser plus de milles cette saison, les articles divers étant la principale catégorie d'intérêt1. En outre, plus de la moitié des adhérents ont répondu qu'ils feraient plus de magasinage en ligne pour des raisons de commodité et de sécurité. Sachant les résultats de ce sondage et le fait que plus de 80 % des adhérents ont indiqué qu'ils resteront chez eux pendant les Fêtes1, l'événement Quelle année! ne pouvait pas mieux tomber.

En ce moment et jusqu'à la fin de l'année, les adhérents peuvent magasiner dans toutes les catégories du catalogue d'articles divers AIR MILES en utilisant moins de milles. Les adhérents Or bénéficient d'un rabais supplémentaire de jusqu'à 5 % et les adhérents Onyx de jusqu'à 10 %. Avec plus de 1 000 articles parmi lesquels choisir, les adhérents peuvent utiliser des milles non seulement pour des cadeaux des Fêtes ou des indispensables pour la maison, mais aussi pour se faire plaisir et mieux profiter du temps passé chez eux.

Pour en savoir plus et pour vous récompenser dès aujourd'hui, visitez airmiles.ca.

1 Source : Programme de récompense AIR MILES (octobre à novembre 2020, p. 1 446)

