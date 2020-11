REYL & Cie élue « Best Private Banking Boutique in Europe »





GENÈVE et LONDRES, le 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- REYL & Cie est fière d'avoir reçu la distinction « Best Private Banking Boutique in Europe » pour ses activités de banque privée et de gestion de fortune en Europe, décernée aujourd'hui à Londres par Professional Wealth Management (PWM). Ce prix récompense l'excellence de la Banque en matière de stratégie commerciale et de service à la clientèle.

REYL & Cie a été sélectionnée par un jury international indépendant et par l'équipe de rédaction de Professional Wealth Management (PWM), publié par le Groupe Financial Times. Le jury a mis en avant le nombre de chargés de relation dédiés à satisfaire la clientèle depuis leurs bureaux à Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg et Malte. Le Groupe est également actif au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Les membres du jury ont également souligné la capacité de la Banque à générer une croissance organique significative des actifs sous gestion malgré les défis auxquels le secteur bancaire est confronté.

L'approche véritablement collaborative et intégrée entre les lignes d'activités, les équipes et les bureaux de REYL a démontré son efficacité. Dans un contexte de solide croissance, le Groupe continue de se démarquer par ses solutions personnalisées, grâce à une gestion des avoirs et des problématiques des clients privés et de leurs entreprises via une offre de services à 360 degrés, par-delà les frontières et segments d'activités.

François Reyl, Directeur Général, commente : « Notre effort constant en matière d'innovation et de service à la clientèle représente l'un des moteurs de notre modèle d'affaires axé sur une forte cohésion de nos équipes, un fort esprit entrepreneurial, une offre de services diversifiée et intégrée et un alignement d'intérêts avec nos clients sur le long-terme. Nous envisageons de poursuivre cet effort durant les années à venir dans le domaine du Wealth Management, tout en exploitant le succès de nos lignes de métier Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. »

A propos du Groupe REYL

Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et indépendant avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Le Groupe REYL administre des avoirs supérieurs à CHF 13,5 milliards et emploie plus de 220 collaborateurs.

Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle direct de l'Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA) et de la Banque Nationale Suisse (BNS). Les filiales du Groupe REYL sont par ailleurs réglementées par la LPCC en Suisse, la FCA en Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubaï et la SEC aux Etats-Unis.

