Montepino atteint son objectif de développement d'un million de mètres carrés d'espace logistique





L'entreprise est devenue le plus grand développeur logistique spécialisé dans les projets de construction clé en main (BTS, « built-to-suit ») en Espagne et l'un des dix plus grands en Europe

SARAGOSSE, Espagne, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Montepino Logística, l'un des plus grands développeurs et gestionnaires d'actifs logistiques d'Espagne, a atteint son objectif de fournir un million de mètres carrés d'espace logistique en Espagne depuis 2014. Elle a atteint cette étape en livrant la dernière partie du nouveau centre logistique de la société Luis Simões, situé dans la zone industrielle de Ciudad del Transporte, l'un des plus grands sites logistiques de la péninsule. Il s'agit d'un complexe de pointe pour le commerce électronique. Il représente un investissement conjoint de plus de 85 millions d'euros.

Ce chiffre a fait de l'entreprise, présente à Saragosse, Madrid et Barcelone, le leader du secteur BTS en Espagne et l'un des plus grands développeurs de logistique en Europe. Montepino a atteint ce palier au moment le plus opportun. L'entreprise se développe en effet rapidement au niveau national et est sur le point de mettre en oeuvre sa stratégie d'expansion au niveau international. Elle cherche à exporter son modèle commercial au succès démontré, axé sur le client et fondé sur l'innovation, la durabilité et la croissance à court, moyen et long terme.

Un plan de croissance axé sur l'Europe

Ces dernières années, Montepino a battu des records en Espagne. Elle a également réussi à doubler le périmètre de son plan de développement en seulement trois ans, construisant un portefeuille d'une valeur de près d'un milliard d'euros, qui comportera 23 plateformes différentes d'ici fin 2021. Ses actifs comprennent à la fois des plateformes logistiques Big Box ou XXL et des plateformes dédiées au service du dernier kilomètre, et ont été construits dans des endroits stratégiques clés pour la logistique de pointe.

Selon Juan José Vera, directeur général de Montepino : « Il est clair que nos opérateurs logistiques sont au centre de tout le processus. C'est la raison pour laquelle nous structurons toute notre équipe autour d'eux. » Cette approche a permis à Montepino d'établir des relations à long terme fondées sur la confiance avec des clients de premier plan.

L'augmentation de l'activité e-commerce de ces derniers mois révèle l'importance pour le marché de la logistique de continuer à croître et de se réinventer afin de proposer des plateformes innovantes. Dans ce contexte, Montepino travaille à son projet d'expansion dans le reste du continent et a pour objectif de doubler de nouveau sa valeur dans les cinq années à venir.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1326803/Montepino_Operations_Centre.jpg

