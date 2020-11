/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les familles et le personnel manifestent contre la fermeture du CHSLD l'Éden/





LAVAL, QC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le syndicat québécois des employées et employés de service affilié à la FTQ, des membres du personnel et des familles de résidents manifesteront devant le CHSLD l'Éden de Laval pour dénoncer sa fermeture.

Les journalistes sont conviés à venir rencontrer des membres des familles des résidents, du personnel et la présidente du SQEES-FTQ le jeudi 5 novembre, à partir de 10 h, devant le CHSLD l'Éden.

Des membres des familles, du personnel et la présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service, Mme Sylvie Nelson, prendront la parole et seront disponibles pour répondre aux questions des représentants des médias.

Quoi : Manifestation contre la fermeture de la Résidence l'Éden



Date : Jeudi 5 novembre



Heures : 10 h



Où : 8528 Lévesque Est, Laval, H7A 1W6



Qui : Des membres des familles des résidents, des membres du personnel et Sylvie Nelson, présidente du SQEES-(FTQ)





Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des organismes sans but lucratif (OSBL) et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

