Résolu annonce la nomination de Rémi G. Lalonde à titre de président et chef de la direction; il succède à Yves Laflamme

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'après une brillante carrière de 39 ans au sein de Résolu, Yves Laflamme quittera ses fonctions et prendra sa retraite le 1er mars 2021. Le conseil d'administration a unanimement choisi et nommé Rémi G. Lalonde à titre de prochain président et chef de la direction de la Société, qui entrera en fonction à la même date. M. Lalonde, âgé de 44 ans, est actuellement premier vice-président et chef des services financiers de Résolu. Lorsqu'il deviendra président et chef de la direction, M. Lalonde sera nommé au conseil d'administration de Résolu. L'annonce d'aujourd'hui coïncide avec les résultats du troisième trimestre de 2020 de Résolu.

« Le conseil d'administration de Résolu accorde son soutien enthousiaste au choix de Rémi Lalonde en tant que prochain président et chef de la direction de la Société. Il présente un solide bilan de réalisations et fait preuve d'une force de caractère et d'une intégrité personnelle exemplaires. Le leadership supérieur dont Rémi a fait preuve dans le cadre de diverses initiatives stratégiques a constamment impressionné le conseil, a déclaré Bradley P. Martin, président du conseil d'administration. Rémi a tissé de très bonnes relations avec nos parties prenantes en plus d'avoir des aptitudes analytiques marquées, des compétences impressionnantes et un sens des affaires sans pareil. Nous sommes convaincus qu'il saura guider la Société pendant sa transformation stratégique en cours, tout en augmentant la valeur pour les actionnaires. Rémi est la bonne personne au bon moment pour Résolu. »

En tant que président et chef de la direction, Yves Laflamme a dynamisé la transformation stratégique de Résolu en procédant au dessaisissement des actifs non essentiels et en affectant le produit de celui-ci au remboursement de la dette, à la croissance interne de ses activités liées à la pâte et à l'acquisition de trois scieries dans le sud des États-Unis. Les récents résultats du secteur du papier tissu de Résolu traduisent l'engagement de M. Laflamme à l'égard d'une amélioration continue. Il a été un fervent partisan du développement des talents internes en formant une cohorte talentueuse de futurs leaders. Pendant la pandémie de COVID-19, M. Laflamme a dirigé la Société dans des moments très difficiles tout en soutenant généreusement les collectivités dans lesquelles ses employés vivent et travaillent. M. Laflamme a investi dans le développement de biomatériaux durables, ce qui met en lumière la valeur ajoutée que Résolu donne à la fibre. Il est également resté résolu à procéder à l'expansion de la coentreprise ultramoderne de la société, Serres Toundra, qui permettra de doubler la capacité de production future de cette dernière. M. Laflamme devrait continuer de soutenir la Société et M. Lalonde en qualité de conseiller après le 1er mars 2021 pour travailler sur des mandats précis.

« Le conseil d'administration exprime toute sa gratitude envers Yves Laflamme pour un travail bien fait. Yves a renforcé la vision et les valeurs de Résolu en insistant sur la sécurité, le développement durable, la rentabilité, la responsabilisation et le travail d'équipe. Son engagement constant envers l'amélioration, particulièrement au chapitre des coûts, sert de modèle pour l'ensemble de l'entreprise, y compris l'équipe de direction et le conseil de la Société, a ajouté M. Martin. Son leadership au sein de Résolu et son engagement envers les collectivités où nous exerçons des activités posent les assises pour l'atteinte d'une prospérité commune. L'engagement inébranlable d'Yves à l'égard d'un milieu de travail sûr et d'une gestion responsable de l'environnement a valu à Résolu une reconnaissance considérable en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale. »

« Je suis honoré de succéder à Yves Laflamme en tant que prochain président et chef de la direction de Résolu, a déclaré Rémi Lalonde. Je veux d'abord remercier le conseil et nos actionnaires pour la confiance dont ils me témoignent en m'offrant la chance de prendre la direction de la Société. Je veux aussi remercier Yves pour son soutien et son aide. À titre de chef des services financiers, j'ai le privilège de travailler en collaboration avec Yves et je suis sincèrement touché par la confiance qu'il a investie à mon endroit en me confiant d'importants projets et par le rôle de premier plan qu'il m'a fait jouer dans notre évolution globale. Je crois de tout coeur que Résolu est vouée à un brillant avenir. Je me réjouis à l'idée de diriger cette talentueuse équipe de plus 7 000 personnes dévouées dans un contexte d'intensification de l'évolution de notre entreprise en vue de générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et de stimuler l'activité économique au coeur des collectivités où nous exerçons des activités. Le chemin qui nous attend n'est certainement pas dépourvu d'embûches, ce qui nous obligera à prendre des décisions difficiles, mais nous sommes prêts à relever le défi. Je suis convaincu que la culture de Résolu, dont les piliers sont le dévouement, la rigueur, l'esprit d'équipe et les exigences élevées, est exactement de ce qu'il nous faut pour tirer parti de nos progrès. »

M. Lalonde travaille au sein de Résolu depuis 11 ans; il a gravi les échelons en occupant une série de postes liés aux services généraux, à la fabrication et à la haute direction. Il est, depuis novembre 2018, premier vice-président et chef des services financiers, après avoir occupé brièvement le poste de vice-président, Stratégie, fusions et acquisitions, Développement des affaires et Approvisionnement. Auparavant, il a été directeur général pendant deux ans et demi du complexe de pâtes, papiers et énergie de Résolu situé à Thunder Bay, en Ontario. Il s'est initialement joint à la Société à titre de conseiller juridique principal, Valeurs mobilières en 2009 et a aussi assumé le poste de vice-président, Relations avec les investisseurs en 2011. En 2014, M. Lalonde a été nommé vice-président et trésorier avant d'être transféré aux activités de Thunder Bay au début de 2016. Il a commencé sa carrière en droit au cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell LLP à New York comme avocat au sein des groupes institutions financières et droit des sociétés et financement, où il a travaillé pendant plus de six ans. Il a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa en 2003 et un baccalauréat en sciences appliquées en génie civil de la même université en 1999. M. Lalonde a dirigé de nombreux mandats importants pour la Société et a représenté Résolu dans le cadre de négociations d'envergure avec des gouvernements, des parties privées, des syndicats et des parties prenantes. Il est membre du Barreau de New York et du Barreau de l'Ontario.

« Rémi représente le meilleur de la culture de Résolu; il travaille fort, il est ouvert à la collaboration et aux idées des autres et croit en l'atteinte de résultats véritablement durables, a affirmé Yves Laflamme. Rémi génère constamment des résultats supérieurs. Il a gravi rapidement les échelons au sein de Résolu, en relevant un défi après l'autre et chaque fois, il a dépassé toutes les attentes. En attendant de passer le relais, je suis content pour Rémi et pour l'ensemble de l'organisation de Résolu qui profitera de ses qualités de leader et de sa motivation de réussir. »

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.resolutefp.com.

