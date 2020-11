SolidCAD poursuit sa croissance exponentielle avec une autre acquisition du revendeur Autodesk, AMS 360 Inc.





TORONTO, le 5 nov. 2020 /CNW/ - aujourd'hui, SolidCAD, le plus grand partenaire Autodesk Platinum et le plus important fournisseur de services professionnels au Canada, annonce une autre acquisition importante d'un revendeur Autodesk, AMS 360 Inc. situé à Windsor, Ontario, Canada.

AMS 360 offre une de gamme complète de services de formation CNC et CAO / FAO, destinées pour le secteur manufacturier. En plus de leur expertise en formation, AMS 360 fournit également à ses clients des services supplémentaires, notamment: l'optimisation des processus et la programmation de post-processeurs.

SolidCAD fait partie du réseau des revendeurs Autodesk depuis plus de 25 ans et emploie l'une des plus grandes équipes d'experts en technologie au Canada. Cette acquisition marque une étape importante pour SolidCAD, et contribue à élargir leurs équipes de spécialistes d'applications, leurs savoir-faire et leurs offres de services pour les solutions de fabrication avancées Autodesk, notamment FeatureCAM, PowerMill, PowerShape et PowerInspect.

''AMS360 a excellé dans la fourniture de produits Autodesk CAM à ses clients au Canada", a déclaré Marcus Tateishi, président de SolidCAD. ''Nous sommes heureux d'accueillir leur équipe et leurs clients au sein de la famille SolidCAD. En combinant nos capacités, AMS360 et SolidCAD peuvent fournir à nos clients du secteur manufacturier des avantages immédiats en les aidant à se préparer à de nouvelles façons innovantes d'adopter une technologie qui améliore les opérations de vente et les processus de fabrication''.

''Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de fabrication avancée de SolidCAD. La décision de fusionner avec le plus grand revendeur Autodesk Platinum du Canada renforcera notre position de leader des solutions de fabrication numérique dans l'industrie canadienne'', déclare Robert Kobielski, fondateur d'AMS 360. ''Avec SolidCAD, nous pouvons désormais élargir nos offres pour inclure un portefeuille complet et unique de solutions Autodesk, ainsi que de nouveaux produits développés spécifiquement pour les besoins de nos clients. Nous avons l'intention de tirer parti de la meilleure technologie grâce à une équipe de développement dédiée pour standardiser le travail quotidien de nos clients et augmenter leur capacité de programmation et leur flexibilité''.

Nos équipes d'experts combinées sont prêtes à soutenir les fabricants partout au Canada avec des formations FAO de pointe, des solutions de programmation et des services de consultation personnalisés. Grâce à cette nouvelle équipe, SolidCAD se consacrera à aider les entreprises à optimiser l'ensemble de leur processus de fabrication numérique du début à la fin. Cette nouvelle fusion est considérée comme la troisième acquisition de SolidCAD depuis l'année dernière.

Pour en savoir plus sur les services de fabrication avancée de SolidCAD, veuillez visiter le lien suivant : https://fr.solidcad.ca/autodesk-cam/

Pour plus d'informations, contactez le directeur de la division de fabrication avancée chez SolidCAD, Marty Cornacchi à : marty.cornacchi@solidcad.ca.

À propos de SolidCAD

Depuis plus de 25 ans, SolidCAD opère comme le plus grand fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada. SolidCAD offre le plus haut niveau de service, un soutien d'expert et une large gamme de services et de produits professionnels personnalisés, notamment les produits Autodesk, mais sans s'y limiter. Nous offrons également les produits Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, Matterport, Lumion et Accruent.

SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous nous engageons à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour maximiser le retour sur leur investissement technologique. https://fr.solidcad.ca/

À propos de AMS 360

AMS 360 offre une gamme complète de services de formation CNC et CAO / FAO, située à Windsor, Ontario, Canada. Nous avons combiné une équipe d'experts de plusieurs secteurs manufacturiers pour créer une expérience de formation client complète et flexible. Nos services comprennent la formation sur les produits, l'optimisation du processus de programmation, la création de données sur les machines-outils et les constructions de post-processeurs. AMS 360 a été fondé par Robert Kobielski. www.ams360inc.com

