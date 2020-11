Nouvelle installation de tri des petits colis FedEx Express à Toronto, la plus rapide au Canada





Cette installation, ainsi qu'un nombre record d'embauches, visent à préparer l'entreprise à faire face à des niveaux de livraisons des Fêtes sans précédent.

MISSISSAUGA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE: FDX), a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle installation de tri des petits colis FedEx Express la plus rapide au Canada, juste à temps pour faire face à ce que d'aucuns prévoient comme étant la période des Fêtes la plus occupée jusqu'à présent.

Située à Etobicoke, l'installation de plusieurs millions de dollars est la première du genre pour FedEx Express au Canada, avec une capacité de tri allant jusqu'à 20 000 petits envois du commerce en ligne à l'heure, 24 heures par jour, sept jours par semaine. L'installation traitera uniquement les plus petits envois du commerce électronique, dont le nombre a augmenté au cours des derniers mois en raison de l'accroissement sans précédent1 des achats en ligne depuis le début de l'année. L'entreprise prévoit que le centre de tri permettra à FedEx Express Canada de créer jusqu'à 100 nouveaux emplois et d'alléger la tâche d'autres centres de tri au pays.

« FedEx Express Canada a investi dans son personnel et ses infrastructures bien avant l'augmentation sans précédent des transactions en ligne afin de maximiser ses ressources et sa capacité à maintenir les plus hauts niveaux de service auxquels s'attendent ses clients, explique Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. L'augmentation de 25 % de nos effectifs Express au Canada, de même que l'ouverture de l'installation de tri des petits colis, témoignent de notre engagement indéfectible envers la croissance et la prospérité du secteur du commerce en ligne au Canada. »

Nombre d'embauches sans précédent

Conséquence directe de la croissance du commerce en ligne, les besoins en matière d'embauche de l'entreprise n'ont jamais été si importants au cours de ses 33 ans d'histoire au Canada. Depuis le début de l'été, les effectifs de FedEx Express Canada sont passés de 7 500 à 10 000 employés, ce qui représente l'augmentation la plus importante des embauches en un trimestre de toute l'histoire de l'entreprise au Canada.

FedEx Express Canada est considérée comme l'une des entreprises les plus admirées et un employeur de choix. Les personnes intéressées à postuler un emploi à temps plein ou à temps partiel sont invitées à se rendre sur FedEx.ca/carrieres pour obtenir un complément d'information.

« Les entreprises canadiennes ont besoin que leurs produits soient livrés de manière plus fiable et harmonieuse que jamais, poursuit Lisa Lisson. Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à nous assurer que les entreprises canadiennes de toutes tailles sont bien positionnées pour connaître le succès, et nous comptons y arriver en livrant efficacement leurs produits à leurs clients, localement ou à l'étranger. Nous sommes prêts. »

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. La compagnie, qui a des revenus annuels de 71 milliards de dollars, fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige des 500 000 membres de son équipe qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont FedEx fait le lien entre les gens et les possibilités partout dans le monde, visitez about.fedex.com.

SOURCE : FedEx Express Canada

1 Statistique Canada

SOURCE Federal Express Canada Corporation

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :