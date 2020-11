GURU lance Yerba Maté, une boisson énergisante à base de plantes biologiques inspirée de l'Amazonie





MONTRÉAL, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse d'annoncer l'ajout de GURU Yerba Maté à sa famille croissante de boissons énergisantes à base de plantes. Inspiré de l'Amazonie et conçu au Québec, GURU Yerba Maté est infusé d'ingrédients naturels et biologiques dotés de propriétés énergisantes.



GURU Yerba Maté : inspiré de l'Amazonie

Titulaire d'un doctorat en pharmacologie, Luc Martin-Privat, le druide de GURU et vice-président de la recherche et développement et de l'innovation, a perfectionné l'art d'infuser les plantes. GURU innove avec de nouvelles options biologiques à base de plantes pour les consommateurs de boissons énergisantes. L'année dernière, Luc a créé GURU Matcha, inspiré de l'Orient. « Le lancement de GURU Matcha a suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité chez nos consommateurs autour des plantes biologiques bonnes pour la santé que nous valorisons dans nos boissons énergisantes, » a déclaré Luc.

Cette année, le druide de GURU a créé GURU Yerba Maté, inspiré des traditions de l'Amazonie et infusé d'ingrédients fonctionnels. Le Yerba Maté est un arbre qui pousse naturellement près des cours d'eau dans les forêts situées en haute altitude. On le trouve dans le nord de l'Argentine, au Paraguay et dans le sud du Brésil. Ses feuilles sont généralement torréfiées et infusées pour produire du maté, une boisson riche en caféine dont les effets sont souvent décrits comme la puissance du café, les bienfaits du thé et l'euphorie du chocolat. Le peuple Guarani, une tribu vivant dans ces régions, boit depuis longtemps le yerba maté pour ses propriétés énergisantes et a fortement influencé la façon dont il est consommé aujourd'hui.

Le GURU Yerba Maté contient également une autre plante amazonienne, le guarana, nommé pour le peuple Guarani qui l'a traditionnellement cultivé. Connu sous le nom de « l'oeil de la forêt », le guarana a également des propriétés énergisantes et est utilisé dans les boissons GURU depuis 1999. Luc a ajouté : « La nature nous offre une pléthore de plantes bonnes pour la santé parmi lesquelles choisir pour nos besoins en énergie. »

Le profil de goût de GURU Yerba Maté explore le goût fruité de la baie d'açai combiné à la fraicheur de la menthe.

Ingrédients biologiques du GURU Yerba Maté

Semblable à la boisson énergisante GURU Léger et GURU Matcha, le GURU Yerba Maté est faible en calories et riche en énergie, et contient les ingrédients suivants : thé vert, yerba maté, guarana, fruit du moine et stévia.

Stratégie de marché pour le GURU Yerba Maté

« GURU a pour mission de faire le ménage dans notre industrie en créant des boissons énergisantes à partir de recettes créatives de produits biologiques à base de plantes qui procurent de la bonne énergie. Cette année, il s'agit de GURU Yerba Maté, le dernier-né de notre gamme de boissons énergisantes novatrices et saines, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

« Le lancement de GURU Yerba Maté fait suite au lancement de notre boisson énergisante Matcha, déjà reconnue comme l'un de nos principaux produits après moins d'un an sur le marché, en raison de la forte demande pour des ingrédients naturels. Le lancement de ce nouveau produit s'inscrit dans notre stratégie de croissance, alors que nous continuons à renforcer notre position de chef de file sur le marché des boissons énergisantes à base de plantes biologiques. »

La nouvelle boisson fonctionnelle biologique est maintenant disponible dans la majorité des dépanneurs et des épiceries du Québec et a été officiellement dévoilée sur le marché québécois hier soir, dans le cadre de la populaire émission de télé-réalité Occupation Double.

À propos de GURU

GURU (TSX : GURU) est une entreprise de boissons dynamique et à croissance rapide, fondée en 1999, lorsqu'elle a été la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle à base de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par le biais d'un réseau de distribution de plus de 15 000 points de vente, ainsi que par le biais de guruenergy.com et d'Amazon. GURU a bâti une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s'est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus de renseignements sur GURU, visitez www.guruenergy.com.

