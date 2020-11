Abel Noser Solutions et Glue42 intègrent leurs plateformes pour créer le générateur de scénarios pré-commerciaux NextGen pour les utilisateurs de Fidessa





NEW YORK, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Abel Noser Solutions, un des principaux fournisseurs d'analyse des coûts de transaction et d'analyses de conformité, s'est associé à Glue42, un intégrateur de systèmes européen de fonctionnalités de pointe pour les bureaux de négociation, afin de fournir aux clients mutuels des améliorations significatives aux options de flux de travail déjà robustes. Le nouveau générateur de scénarios pré-commerciaux permet d'intégrer en un seul clic les principales plateformes du SGC (Système de Gestion des Commandes), à commencer par Fidessa. L'effort combiné de Glue42 et d'ANS permettra d'offrir aux négociants et à leurs clients des services de conseil en matière d'exécution.

« Une fois installés, les traders peuvent cliquer sur n'importe quel symbole de l'action pour générer une analyse pré-négociation empirique et théorique alimentée par Abel Noser qui, entre autres choses, produit une distribution typique des coûts commerciaux en points de base », a commenté Peter Weiler, co-PDG d'Abel Noser. « De plus, on peut approfondir pour obtenir plus de détails, ce qui permet de modifier les montants des parts et d'autres attributs, en produisant des scénarios de résultats basés sur les intrants » a ajouté M. Weiler.

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Abel Noser Solutions. Glue42 permet d'intégrer rapidement et de manière transparente le générateur de scénarios pré-commerciaux dans le flux de travail existant du commerçant », a déclaré Leslie Spiro, PDG de Glue42. « L'intégration permet au générateur de scénario d'étendre la valeur d'un SGC ou d'autres applications de bureau, en donnant des projections clés nécessaires pour prendre des décisions de négociation. »

Le moteur de scénario présente un aperçu d'une transaction avant l'opération et fournit des mesures clés à prendre en compte, telles que le volume quotidien moyen (VQM), les parts moyennes par transaction, le volume moyen ouvert et le nombre de transactions par minute. Mike Earlywine, vice-président principal de Channel Partnerships chez Abel Noser Solutions, a ajouté : « Il y a aussi un curseur qui vous permet de changer le pourcentage d'ADV. Comme il partage l'espace de travail avec le buvard Fidessa, les traders peuvent éviter les obstacles typiques du flux de travail des chaises tournantes ; tout est intégré pour l'efficacité et la commodité. »

L'intégration permet aux commerçants de prendre en compte les frictions prévues pour le commerce par rapport à la taille et à l'agressivité d'un scénario. Les coûts peuvent être calculés selon que la transaction boursière unique ou la transaction de portefeuille porte sur 50 000 ou 5 millions d'actions. James Wooster, directeur général de Glue42, a fait écho à la valeur synergique du partenariat. « Le Scénariste de pré-commerce offre une expérience utilisateur intuitive où les données critiques sont mises en surface et synchronisées entre les applications de nos deux sociétés en temps réel. »

À propos d'Abel Noser Solutions

Abel Noser Solutions est depuis longtemps respecté en tant que leader dans la campagne visant à réduire les coûts liés au commerce multi-actifs. Avec des centaines de clients dans le monde entier, Abel Noser Solutions propose des logiciels innovants ainsi que des services de conseil et sur mesure dans les domaines de l'analyse commerciale, de la conformité et de la surveillance des échanges. L'entreprise continue à tenir sa place de leader dans l'innovation en matière de TCA, de logiciels de conformité et de solutions de services. Pour en savoir plus www.abelnoser.com.

À propos du Glue42

Glue42 permet aux organisations de construire des bureaux intelligents qui prennent en charge des flux de travail configurables entre les applications web et de bureau. Sa plateforme d'intégration orchestre de manière transparente et sécurisée l'interface utilisateur et les données et exploite des initiatives open source, telles que FINOS FDC3, pour réduire les délais de livraison des applications et accélérer le temps de valorisation. La société est basée à Londres, à New York et en Bulgarie. Avec plus de 22K de licences, ses solutions sont déployées dans les institutions financières de premier rang à travers le monde.

Contact pour les médias :

Jerry Boak

Abel Noser Holdings

info@abelnoser.com

(646) 432-4000

