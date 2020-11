Esri, l'ONU et GEO Blue Planet lancent un outil pour veiller à la santé de l'eau





Esri, le leader mondial de l'intelligence géospatiale, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel outil gratuit et ouvert à destination des pays cherchant à améliorer leurs eaux côtières. L'outil, qui s'appuie sur des analyses en temps réel, permet aux pays de surveiller la qualité des eaux côtières et d'utiliser ces informations pour orienter leurs politiques ainsi que pour réduire la pollution d'origine terrestre.

Une équipe constituée de membres d'Esri, du Programme des Nations unies pour l'environnement et de GEO Blue Planet s'est réunie pour travailler en partenariat sur le développement de cette nouvelle approche statistique utilisant des données satellitaires et des technologies géospatiales à l'appui de l'Objectif de développement durable (ODD, ou SDG en anglais pour Sustainable Development Goal) des Nations unies visant à prévenir et à réduire considérablement les pollutions marines de toutes sortes d'ici 2025. L'équipe a reçu le prix GEO (Group on Earth Observations) SDG Award 2020 dans la catégorie spéciale Collaboration, en reconnaissance du nouvel outil qu'elle a élaboré.

« Nous considérons que la science ouverte est une bonne science et un moyen de réaffirmer la science en tant que bien public mondial », a déclaré Dawn Wright, responsable scientifique chez Esri. « Notre collaboration corrobore cette philosophie en partageant de manière accessible la méthodologie développée conjointement et les données qui en résultent. »

De nombreux pays ont besoin d'écosystèmes côtiers sains pour stimuler leurs secteurs économiques (tourisme, pêche, ressources naturelles) et fournir des sources alimentaires durables à leurs populations. Il a été démontré que l'utilisation d'engrais et d'autres produits chimiques qui s'écoulent de la terre et atterrissent dans les eaux côtières provoquent des proliférations d'algues marines qui peuvent perturber les écosystèmes et avoir un effet nocif sur la santé humaine. En mesurant les concentrations d'algues marines supérieures à la normale, cette nouvelle analyse fournit un point de départ pour atteindre l'un des Objectifs de développement durable qui est de limiter la pollution marine.

Ce projet donne aux pays, en particulier aux pays en développement, les informations dont ils ont besoin pour comprendre les impacts potentiels sur la qualité des eaux côtières, remédier à ces impacts, et disposer de données régulièrement mises à jour pour suivre leurs progrès et en rendre compte aux Nations unies dans le cadre de l'initiative ODD. Alors que les gouvernements et les organisations du monde entier sont déjà en mesure de mener ces analyses, ce projet permet de transformer des données mondiales brutes en informations exploitables pour faciliter la prise de décisions mieux informées.

Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies nécessitent des rapports objectifs et opportuns, et les indicateurs sont généralement autodéclarés par chaque pays. Cependant, de nombreux pays n'ont pas la capacité de mener des analyses environnementales sur le long cours. Cette collaboration permet d'obtenir une analyse automatisée pour chaque pays côtier à travers le monde.

Le programme des GEO SDG Awards, qui a honoré cette collaboration, reconnaît l'excellence dans les pratiques de développement durable, les analyses et la production de rapports s'appuyant sur des observations de la Terre. Ces prix récompensent la productivité, l'ingéniosité, la compétence, la nouveauté et l'exemplarité en matière de communication de résultats et d'expériences s'appuyant sur des observations de la Terre pour atteindre les ODD.

La méthodologie de ce partenariat, désormais incluse dans le Manuel mondial sur les statistiques océaniques (Global Manual for Ocean Statistics) des Nations unies, peut également être appliquée dans d'autres environnements où elle pourrait s'avérer nécessaire, et être modifiée pour s'adapter à de nombreuses échelles géographiques. Pour consulter les résultats des analyses initiales et les produits d'information, visitez le site central à l'adresse chlorophyll-esrioceans.hub.arcgis.com.

