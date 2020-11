Huawei AirEngine Wi-Fi 6 remporte le prix du meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise aux Wi-Fi Industry Awards 2020 de la WBA





FRANCFORT, Allemagne, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé avoir remporté le « Prix du meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise » aux Wi-Fi Industry Awards 2020 de la Wireless Broadband Alliance (WBA) à l'occasion du Wireless Global Congress (WGC) organisé par la WBA. Ce prix a été décerné à la solution AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei qui permet la transformation numérique des usines de fabrication. Jamais ce prix n'a été décerné à un fournisseur chinois de Wi-Fi 6, preuve que la solution AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei est largement appréciée par les entreprises mondiales.

Le « Prix du meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise » de la WBA est l'une des récompenses les plus convoitées et prestigieuses dans le secteur du Wi-Fi. Il distingue les solutions des fournisseurs qui ont contribué de façon remarquable au développement du secteur du Wi-Fi. Cette distinction est remise par un jury composé d'experts du secteur, d'analystes et de journalistes indépendants. Les juges ont évalué de façon exhaustive les innovations, l'expérience client, les capacités de l'écosystème et d'autres aspects des solutions de plusieurs fournisseurs, et ont finalement sélectionné la meilleure solution novatrice comme seule lauréate.

2020 est l'année de l'utilisation commerciale à grande échelle du Wi-Fi 6, et ce dernier a joué un rôle central dans la transformation numérique des entreprises dans tous les secteurs. Cela rend la compétition pour le « Prix du meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise » plus intense que jamais. Dans le cadre d'une telle compétition, la solution AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei, qui offre des vitesses ultra-rapides, une mobilité constante et une mise en réseau auto-organisée permanente, a excellé dans le domaine de la transformation numérique des usines de fabrication et a été déclarée gagnante.

« En raison d'environnements de production complexes et de grandes chaînes industrielles, les usines de fabrication attendent davantage en termes de bande passante, de capacité, de latence du réseau et de capacités anti-interférences, a déclaré Yang Jie, directeur des produits WLAN du domaine réseau de campus, gamme de produits de communication de données de Huawei. La solution AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei tire parti des technologies de convergence Smart Antenna, Software-Defined Radio (SDR) et Wi-Fi et IdO pour construire un réseau d'avenir doté de vitesses ultra-rapides, d'une mobilité constante et d'une mise en réseau auto-organisée permanente. Ce nouveau réseau répond complètement aux exigences strictes du réseau et constitue une base solide de connectivité pour que les entreprises puissent accélérer leur transformation numérique. »

Vitesse ultra-rapide : Les points d'accès AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei sont équipés de 16 antennes intelligentes maximum, le plus grand nombre du secteur, ce qui permet d'offrir une couverture sans fil stable, sans zone morte et un débit allant jusqu'à 10,75 Gbit/s. Les produits AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei constituent ainsi un choix idéal pour les applications gourmandes en bande passante, telles que l'inspection optique automatique (AOI), la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR).

Mobilité constante : Pour aider les entreprises de toutes tailles à connecter des services clés aux réseaux Wi-Fi, la solution AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei utilise une technologie Smart Antenna unique pour une couverture plus stable. Les avantages qui en résultent sont les suivants : une puissance de signal doublée par rapport à ce qui existait auparavant au même endroit, une étendue de couverture 20 % supérieure aux autres produits Wi-Fi 6 et un signal sans compromis en périphérie. De plus, la technologie d'itinérance sans perte exclusive de Huawei garantit des opérations mobiles et une collaboration bureautique plus stables en assurant une perte de paquets nulle et un succès total lors de l'itinérance des services clés. Un autre point fort est Dynamic Turbo, une technologie d'accélération d'application intelligente qui atteint une latence ultra-faible de 10 ms, soit 50 % inférieure aux autres produits Wi-Fi 6, permettant ainsi des services vidéo HD, VR et AR plus stables.

Mise en réseau auto-organisée permanente : L'industrie du Wi-Fi a longtemps eu du mal à fournir une mise en réseau continue à grande échelle pour assurer une bande passante et une expérience sans compromis pour chaque terminal. Huawei comprend parfaitement ce défi et a appliqué un certain nombre de technologies 5G de pointe au dernier réseau AirEngine Wi-Fi 6. Le résultat final apporte une expérience à haute vitesse pour chaque terminal à tout moment et en tout lieu, même dans des environnements à forte densité. La solution de Huawei se distingue également par sa technologie unique de calibrage radio intelligent. En optimisant automatiquement l'ensemble du réseau Wi-Fi en fonction d'analyses des big data prédisant l'état du réseau, cette technologie garantit que le réseau fonctionne de manière optimale à tout moment et tire le meilleur parti de l'expérience des applications sur l'ensemble du réseau.

« Les solutions de réseau de campus Huawei basées sur AirEngine Wi-Fi 6 ont fait leurs preuves dans l'ensemble des secteurs, y compris ceux de l'éducation, du gouvernement, de la fabrication et des services publics, a indiqué le Li Xing, président du domaine réseau de campus, gamme de produits de communication de données de Huawei. Pour ce qui est de l'avenir, Huawei continuera à travailler avec davantage de partenaires dans le monde entier afin de fournir aux clients les meilleures solutions et les meilleurs services qui leur permettent d'accélérer leur transformation numérique et de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. »

« Je tiens à féliciter Huawei pour avoir remporté le prix du meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise grâce à ses contributions exceptionnelles au secteur du Wi-Fi d'entreprise, a déclaré Tiago Rodrigues, PDG de la Wireless Broadband Alliance. Huawei a présenté les avantages du Wi-Fi 6, qui peut être une excellente alternative aux réseaux filaires dans des environnements de fabrication difficiles. Huawei a également montré les possibilités de combiner le Wi-Fi et l'IdO en permettant la transformation numérique du scénario Industrial 4.0. »

Les juges des prix de la WBA ont ajouté : « La mise en oeuvre du Wi-Fi 6 de Huawei dans un environnement industriel "complexe" met en évidence les principaux avantages du Wi-Fi 6, parmi lesquels une capacité de débit plus élevée dans des déploiements à forte densité. Huawei a adopté une approche holistique des réseaux sans fil, en particulier dans des environnements aussi complexes que la fabrication, où, historiquement les réseaux IT et OT existaient dans deux univers différents et ne se croisaient pas. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan/wifi-6.

