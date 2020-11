Stingray renouvelle et élargit son entente de distribution avec TELUS





L'offre à long terme couvre un éventail de produits, dont l'appli télé Qello Concerts by Stingray, qui sera désormais offerte aux abonnés de la Télé Optik

MONTRÉAL, 04 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente à long terme avec TELUS qui cimente le partenariat de longue date entre les deux sociétés. En vertu de cet accord, les abonnés de la Télé Optik pourront bientôt profiter de concerts pleine longueur et de documentaires musicaux depuis le confort de leur foyer grâce à la nouvelle appli télé Qello Concerts by Stingray, offerte en contrepartie d'un abonnement mensuel de 8,00 $.



Les abonnés de la Télé Optik pourront également continuer de profiter, sans aucuns frais, de l'appli télé Stingray Musique, qui regroupe plus de 2?000 chaînes audio soigneusement élaborées pour accompagner tous les moments du quotidien, en plus de stations de radio nationales et régionales. Les abonnés TELUS bénéficieront également de l'accès gratuit à l'appli mobile et au lecteur Web Stingray Musique pour profiter de la même offre musicale de qualité, où qu'ils soient. Le renouvellement de l'entente ouvre également la voie à l'offre de l'application Stingray Musique aux abonnés des services mobiles TELUS.

La majorité des abonnés TELUS conserveront l'accès gratuit aux applis télé Stingray Vidéoclips et Stingray Karaoke ? qui proposent toutes deux un vaste catalogue de plus de 20?000 titres ? ainsi qu'aux chaînes télé Stingray Loud, Stingray Vibe, Stingray Retro, Stingray Country, Stingray Hits!, Stingray Now 4K, Stingray Naturescape 4K, Stingray Festival 4K et PalmarèsAdisq par Stingray. La chaîne télé haut de gamme Stingray Classica demeure pour sa part offerte par abonnement.

« Nous sommes enchantés d'annoncer la prochaine phase de notre collaboration avec TELUS, un client clé de Stingray et un partenaire depuis nos débuts. Ensemble, nous continuerons de procurer aux abonnés TELUS une offre de divertissement inégalée, accessible sur un éventail de plateformes », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Cette entente constitue une excellente vitrine pour la qualité et la diversité du portefeuille de produits musicaux en constante évolution de Stingray. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs et d'abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

1 514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

