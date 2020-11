Xinhua Silk Road : La ville de Zhangjiagang, en Chine orientale, salue l'importance des projets d'investissements de 61,5 milliards de yuans annoncés lors de l'évènement Golden Autumn Economic and Trade Week 2020





BEIJING, 4 novembre 2020 /CNW/ -- la ville portuaire de Zhangjiagang, en Chine orientale, a salué l'importance de l'obtention de contrats représentant des investissements d'une valeur de 61,5 milliards de yuans concernant 68 projets récemment signés au cours de l'évènement Golden Autumn Economic and Trade Week 2020.

La Ville a profité de l'évènement pour donner le coup d'envoi au sommet de la coopération au sein des chaînes industrielles le 31 octobre, en plus d'annoncer son intention de tirer parti de quatre chaînes industrielles intéressantes, soit les nouveaux produits de la métallurgie, l'équipement intelligent, les nouveaux produits chimiques et le textile haut de gamme. Elle envisage également de tirer parti de quatre chaînes industrielles émergentes, soit les énergies nouvelles, l'économie numérique, la recherche biopharmaceutique et l'équipement médical haut de gamme, et les semi-conducteurs de pointe pour accroître la taille des industries et améliorer la compétitivité.

Pour stimuler la croissance de haute qualité des chaînes industrielles, Zhangjiagang a mis en place un système de leaders des chaînes industrielles afin de renforcer la planification industrielle, l'appui préférentiel aux politiques, les plans directeurs des projets et la capacité d'attirer des investissements.

Pan Guoqiang, chef du comité du parti municipal de Zhangjiagang, a déclaré lors du sommet que la Ville favorisera l'intégration de ses chaînes innovantes et chaînes industrielles et créera des chaînes industrielles complètes afin de former cinq regroupements industriels profitant chacun d'extrants d'une valeur de 100 milliards de yuans et plusieurs regroupements industriels profitant chacun d'extrants d'une valeur de 10 milliards de yuans d'ici 2025.

Zhangjiagang, qui figure au palmarès des meilleures villes chinoises pour faire des affaires depuis des années, compte plus de 1 000 grandes entreprises et près de 600 entreprises de haute technologie, et a incité plus de 1 300 entreprises à capitaux étrangers à investir dans la Ville.

La Ville offre une région côtière de plus de 80 kilomètres le long du fleuve Yangtze et 135 quais, ce qui est considéré comme le plus important port destiné au commerce international le long du fleuve Yangtze. À l'heure actuelle, elle exploite plus de 20 lignes de navigation internationale et entretient des échanges commerciaux avec plus de 300 ports dans plus de 60 pays et régions du monde, affichant un volume annuel de 235 millions de tonnes.

En tant que plaque tournante de la circulation, Zhangjiagang est de plus en plus intégrée au « cycle économique situé dans un rayon d'une heure du fleuve Yangtze », en particulier depuis la mise en service de la voie ferrée Shanghai-Suzhou-Nantong qui traverse la ville, en juillet. De plus, deux voies ferroviaires à haute vitesse, soit une voie ferroviaire à haute vitesse le long du fleuve Yangtze et la voie ferroviaire Nantong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo, sont en cours de construction.

