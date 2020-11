WSP annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2020 et fait état de marges améliorées, ainsi que d'une position financière solide





MONTRÉAL, 04 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 clos le 26 septembre 2020.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020

Une performance financière robuste lors du troisième trimestre de 2020 avec une marge du BAIIA ajusté améliorée et une position financière solide. Le carnet de commandes demeure en bonne position.

Produits des activités ordinaires de 2,1 G$ et produits des activités ordinaires nets* de 1,7 G$ pour le trimestre, en baisse respectivement de 3,8 % et de 0,4 % par rapport au troisième trimestre de 2019. À l'interne, les produits des activités ordinaires nets ont reculé de 3,4 % pour le trimestre.

Carnet de commandes* s'établissant à 8,5 G$ en date du 26 septembre 2020, atteignant un nouveau record de 11,6 mois de produits des activités ordinaires, soit une augmentation de 374,0 M$, ou 4,6 %, par rapport à 8,1 G$ au 31 décembre 2019, et en hausse de 600,1 M$, ou 7,6 %, par rapport au 28 septembre 2019. La croissance interne du carnet de commandes s'est élevée à 3,6 % par rapport au 31 décembre 2019 et à 5,2 % par rapport au 28 septembre 2019.

BAIIA ajusté* de 297,1 M$ pour le trimestre, en hausse de 8,9 M$, ou 3,1 %, par rapport à 288,2 M$ au troisième trimestre de 2019. Marge du BAIIA ajusté de 17,6 % pour le trimestre, contre 17,0 % au troisième trimestre de 2019.

Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 144,2 M$ pour le trimestre, en baisse de 24,5 M$, ou 14,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2019, attribuable surtout à des indemnités de départ de 23,5 M$ incluses dans les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration.

Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 104,3 M$ pour le trimestre, ou 0,92 $ par action, en hausse respectivement de 11,3 % et de 3,4 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Les charges de financement nettes du troisième trimestre clos le 26 septembre 2020 ont été inférieures de 39,4 M$ à celles du troisième trimestre de 2019, en raison principalement de la diminution de la charge d'intérêts attribuable à la réduction de la dette à long terme, des profits de change latents sur les instruments financiers dérivés et des augmentations plus marquées de la valeur hors trésorerie des placements liés à un régime de rémunération différée à l'intention des employés aux États-Unis inclus dans les autres actifs financiers.

Résultat net ajusté* de 118,2 M$ pour le trimestre, ou 1,04 $ par action, en hausse respectivement de 17,5 M$ et de 0,08 $ par rapport au troisième trimestre de 2019.

Le délai de recouvrement* s'établissait à 72 jours au 26 septembre 2020, soit un délai égal à celui du trimestre précédent et toujours un record absolu, par rapport à 80 jours au 28 septembre 2019.

Entrées de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 743,3 M$ pour la période de neuf mois close le 26 septembre 2020, en comparaison de 388,8 M$ pour la période correspondante de 2019.

Flux de trésorerie* disponibles de 150,3 M$ pour le trimestre. Sur 12 mois continus, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 778,9 M$, ce qui représente 315 % du résultat net attribuable aux actionnaires.

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s'établit à 0,3 fois, ce qui est considérablement plus bas que le taux de 1,1 fois établi au 31 décembre 2019. Cette baisse s'explique principalement par le remboursement d'une partie des facilités de crédit en raison de flux de trésorerie disponibles élevés en 2020 et du financement par capitaux propres réalisé au deuxième trimestre de 2020.

Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action, et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes de 54,0 %.

Perspectives financières pour l'exercice 2020 émises lors du deuxième trimestre 2020 maintenues : la Société s'attend à ce que le BAIIA ajusté se situe à l'extrémité supérieure de la fourchette annoncée. (1)



« Nos résultats continuent de refléter les objectifs que nous nous étions fixés au début de la pandémie, à savoir maintenir un bon niveau de marges et une position financière solide », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous avons démontré notre résilience sur le plan opérationnel et notre capacité à servir notre clientèle en leur offrant des services de grande qualité durant cette période sans précédent, grâce à l'adaptabilité et au dévouement de notre personnel. Nous demeurons agiles et concentrés sur l'efficacité opérationnelle afin de répondre aux attentes de nos clients et de planifier en vue de l'exercice 2021 », a-t-il ajouté.

ANNONCE DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION

WSP annonce que Paul Dollin, chef de l'exploitation, quittera l'organisation à la fin de l'année pour relever de nouveaux défis sur le plan professionnel et personnel. D'ici là, Paul assurera une transition de ses responsabilités en douceur aux membres actuels de l'équipe de direction mondiale.

Paul est un membre clé de l'équipe de direction depuis l'acquisition de WSP Group Plc en 2012. En sa qualité de chef de l'exploitation depuis 2014, il est responsable des activités quotidiennes de WSP dans le monde entier.

« Au nom de toute l'équipe de direction et du conseil d'administration, je remercie Paul d'avoir grandement contribué à faire de WSP le leader qu'elle est devenue aujourd'hui. Parmi les nombreuses réalisations à son actif, mentionnons l'intégration réussie des nombreuses sociétés acquises par WSP au cours de son mandat, en veillant à ce que celles-ci partagent un objectif commun, des valeurs partagées et une culture d'entreprise unifiée », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses projets. »

Paul Dollin a émis le commentaire suivant : « Je suis extrêmement fier d'avoir participé à la croissance formidable de WSP au cours des dix dernières années et d'avoir fait partie d'une équipe de direction extrêmement talentueuse. Les clients du monde entier confient leurs projets les plus complexes à WSP, son expertise sans égale étant reconnue partout dans le monde. Je suis vraiment honoré d'avoir fait partie de ce groupe de professionnels de talent qui se mettent chaque jour au défi de surpasser les attentes de leurs clients. »

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 janvier 2021, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 31 décembre 2020.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du troisième trimestre de 2020 comprenant les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société.

Pour obtenir une copie des résultats financiers complets du troisième trimestre de 2020, y compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

WSP tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio à 8 h (heure de l'Est) le 5 novembre 2020 afin de commenter ces résultats.

Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-647-427-2309 ou le 1-866-521-4907 (sans frais).

Une webdiffusion audio en direct sera aussi disponible sur www.wsp.com/investisseurs.

Une présentation des résultats et des faits saillants du troisième trimestre de 2020 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp.com dans la section « Investisseurs ». Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

*Mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures sont définies dans la rubrique 19, « Glossaire des mesures non conformes aux IFRS et des mesures sectorielles » du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 26 septembre 2020. Veuillez-vous référer aux « Mesures non-conformes aux IFRS » ci-dessous.

(1) Ces informations sont des énoncés prospectifs fondés sur des estimations et des hypothèses concernant des événements futurs. Le lecteur est averti que l'utilisation de ces informations à d'autres fins peut être inappropriée. Les résultats réels pourraient être différents, et les écarts pourraient être importants.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) 26 septembre 2020 28 septembre 2019 26 septembre 2020 28 septembre 2019 Produits des activités ordinaires 2 137,8 $ 2 221,5 $ 6 555,6 $ 6 706,8 $ Moins : sous-consultants et coûts directs 450,2 $ 527,9 $ 1 384,8 $ 1 581,2 $ Produits des activités ordinaires nets* 1 687,6 $ 1 693,6 $ 5 170,8 $ 5 125,6 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 144,2 $ 168,7 $ 354,1 $ 405,1 $ Charges de financement nettes 2,1 $ 41,5 $ 71,6 $ 73,6 $ Résultat avant impôt 142,1 $ 127,2 $ 282,5 $ 331,5 $ Charge d'impôt sur le résultat 37,3 $ 33,5 $ 75,1 $ 86,6 $ Résultat net 104,8 $ 93,7 $ 207,4 $ 244,9 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de WSP Global Inc. 104,3 $ 93,7 $ 207,1 $ 246,0 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 $ 0,0 $ 0,3 $ (1,1) $ Résultat net de base par action 0,92 $ 0,89 $ 1,90 $ 2,34 $ Résultat net dilué par action 0,92 $ 0,89 $ 1,90 $ 2,33 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions 113 197 718 105 317 110 108 793 496 105 012 335 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 113 402 269 105 735 978 109 007 522 105 439 494

*Mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures sont définies dans la rubrique 19, « Glossaire des mesures non conformes aux IFRS et des mesures sectorielles » du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 26 septembre 2020.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Aux 26 septembre 2020 31 décembre 2019 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 14) 595,4 255,6 Créances clients et autres créances 1 666,9 1 767,8 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 1 086,9 995,7 Autres actifs financiers 111,6 114,5 Charges payées d'avance 88,0 104,2 Actif d'impôt exigible 29,2 18,8 3 578,0 3 256,6 Actifs non courants Actifs au titre de droits d'utilisation 941,5 913,4 Immobilisations corporelles 323,8 347,7 Immobilisations incorporelles 291,4 355,4 Goodwill (note 10) 3 671,3 3 568,8 Actifs d'impôt différé 182,1 145,8 Autres actifs 121,2 88,4 5 531,3 5 419,5 Total de l'actif 9 109,3 8 676,1 Passif Passifs courants Dettes d'exploitation et charges à payer 1 735,9 1 650,7 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 699,9 629,0 Passif d'impôt exigible 156,6 125,3 Provisions 40,8 71,8 Dividendes à payer aux actionnaires (note 13) 42,5 39,7 Partie courante des obligations locatives 248,1 211,7 Partie courante de la dette à long terme (note 11) 282,0 307,8 3 205,8 3 036,0 Passifs non courants Dette à long terme (note 11) 610,4 1 091,9 Obligations locatives 839,5 838,9 Provisions 80,5 72,8 Obligations au titre des prestations de retraite 214,5 213,4 Passifs d'impôt différé 92,3 91,2 1 837,2 2 308,2 Total du passif 5 043,0 5 344,2 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 4 066,2 3 330,8 Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 1,1 Total des capitaux propres 4 066,3 3 331,9 Total du passif et des capitaux propres 9 109,3 8 676,1

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORIES

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Troisièmes trimestres

clos les

Périodes de neuf mois

closes les

26 septembre

2020 28 septembre

2019 26 septembre

2020 28 septembre

2019 $ $ $ $ Activités d'exploitation Résultat net 104,8 93,7 207,4 244,9 Ajustements (note 14) 103,7 110,4 325,5 290,8 Charges de financement nettes (note 7) 2,1 41,5 71,6 73,6 Charge d'impôt sur le résultat 37,3 29,9 75,1 86,6 Impôt payé (31,7 ) (21,4 ) (64,9 ) (68,4 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 14) 17,2 6,8 128,6 (238,7 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 233,4 264,5 743,3 388,8 Activités de financement Remboursement net de la dette à long terme (239,0 ) (135,7 ) (518,6 ) (1,1 ) Paiements de loyers (71,2 ) (63,7 ) (213,7 ) (193,7 ) Charges de financement nettes payées, excluant les intérêts sur les obligations locatives (2,7 ) (28,3 ) (40,8 ) (47,1 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (19,5 ) (19,1 ) (68,6 ) (58,3 ) Dividendes versés au titre des participations ne donnant pas le contrôle (0,3 ) (5,7 ) (0,4 ) (5,7 ) Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission (note 12) ? 12,3 549,6 12,8 Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (332,7 ) (240,2 ) (292,5 ) (293,1 ) Activités d'investissement Sorties de trésorerie liées aux acquisitions d'entreprises et aux cessions, montant net (6,3 ) (39,5 ) (52,0 ) (95,0 ) Entrée d'immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d'entreprises (11,7 ) (20,1 ) (50,5 ) (56,5 ) Entrée d'immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d'entreprises (2,7 ) (5,6 ) (11,9 ) (15,7 ) Dividendes reçus des entreprises associées 6,5 ? 10,3 ? Produit de la cession d'immobilisations corporelles 2,5 2,2 3,6 10,6 Produit de la vente de participations dans des entreprises associées et des coentreprises ? 3,8 0,4 3,8 Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (11,7 ) (59,2 ) (100,1 ) (152,8 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (7,2 ) (1,4 ) 4,2 (8,8 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (118,2 ) (36,3 ) 354,9 (65,9 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 710,4 224,3 237,3 253,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de la période (note 14) 592,2 188,0 592,2 188,0

MESURES NON-CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, dans le présent rapport de gestion, elle a eu recours aux mesures non conformes aux IFRS suivantes : les produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; le carnet de commandes; les flux de trésorerie disponibles; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels de ces mesures non conformes aux IFRS incluant une réconciliation de ces mesures avec des mesures les plus comparables aux IFRS se trouvent dans le rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre clos le 26 septembre 2020.

La direction de la Société (la « direction ») estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société, puisqu'elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d'autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles?ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

À PROPOS DE WSP

En tant que l'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources et industries. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. L'équipe mondiale d'experts de WSP regroupe des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des spécialistes de l'environnement et des arpenteurs-géomètres ainsi que des spécialistes de la conception et de la gestion de programmes et de projets de construction. Nos employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets de grande qualité et durables, partout où nos clients ont besoin de nous. (wsp.com)

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits y compris des déclarations concernant la suffisance des besoins de liquidité et de fonds de roulement de WSP dans un avenir prévisible. Les déclarations prospectives faites par la Société dans ce communiqué de presse sont basées sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la Société au 4 novembre 2020, y compris des hypothèses sur les conditions économiques et politiques générales; l'état de l'économie mondiale et les économies des régions dans lesquelles la Société exerce ses activités; l'état et l'accès aux marchés mondiaux et locaux des capitaux et du crédit; les impacts prévus de COVID-19 sur les activités, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation financière de la Société, y compris l'effet des mesures mises en oeuvre à la suite de COVID-19.

Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment, incluant les risques liés à la pandémie de COVID-19. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et pour le trimestre clos le 26 septembre 2020 publiés sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél.: 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com

