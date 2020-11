24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Les ministres Jean Boulet et Simon Jolin-Barrette désignent les porte-parole de la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, et M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, ont dévoilé les noms des porte-parole régionaux. Reconnues dans leur communauté, ces personnes feront rayonner les prix pour inciter le plus grand nombre de personnes à soumettre une candidature.

Les porte-parole sont les suivants :

Prénom et nom Titre Organisme Frances Champigny Lauréate Bénévole 2019

Marie-France Auclair Directrice générale Centre d'action bénévole Soulanges Gladys Bryant Administratrice Centre d'action bénévole la Seigneurie de Monnoir Liette Dufort-Lemoine Bénévole du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole la Seigneurie de Monnoir Vanessa Gagné Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole L'Actuel Isabelle Grégoire Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole de Cowansville Marjolaine Guay Directrice générale Centre d'action bénévole de la Frontière Sophie L'Abbé-Deslauriers Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole L'Actuel Nancy Leduc Directrice générale Centre d'action bénévole de Contrecoeur Guy Martin Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole la Seigneurie de Monnoir Line Martin Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole La Mosaïque, centre d'action bénévole et communautaire Catherine Moreau Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole de Contrecoeur Marie-Élaine Morin Directrice générale Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe Sylvain Roy Directeur général Service d'Action Bénévole

Au Coeur du jardin Patrick Thibert Directeur général Centre d'action bénévole

de la Vallée-du-Richelieu

Rappelons que la période de mise en candidature pour les prix se déroule jusqu'au 5 décembre 2020, qui correspond à la Journée internationale des bénévoles. Remises par le gouvernement du Québec, ces distinctions visent à souligner l'engagement extraordinaire de bénévoles et d'organismes de toute la province qui, par leur implication, font une réelle différence dans leur communauté.

Cette année, un prix spécial sera remis. Il s'agit du prix « Actualité », qui permettra de reconnaître le travail de bénévoles qui ont oeuvré dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Citations :

« La crise sanitaire liée à la COVID-19 nous rappelle l'importance des valeurs communautaires et solidaires, parfaitement incarnées par les nombreux bénévoles et organismes actifs partout au Québec. Cette année, une vague d'entraide et de solidarité a déferlé sur notre province pour soutenir les personnes vulnérables. Reconnaître l'engagement et le dévouement des bénévoles prend alors tout son sens. L'apport de ces gens de coeur est essentiel pour soutenir nos communautés. Je convie donc, plus que jamais, la population à soumettre dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec la candidature de personnes et d'organismes exceptionnels qui contribuent au développement et au bien-être de notre collectivité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les prix Hommage bénévolat-Québec visent à souligner l'engagement quotidien et le dévouement exceptionnel de bénévoles et d'organismes de la Montérégie qui, par leur implication, agissent concrètement pour améliorer la vie des citoyennes et citoyens de notre communauté. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, il est d'autant plus important de souligner la contribution des organismes qui ont suscité l'intérêt des bénévoles, de soutenir leurs activités et de s'assurer qu'ils sont reconnus à leur juste valeur. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories : Jeune bénévole ? Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans, Bénévole , qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus, et Organisme , qui vise à reconnaître l'action d'organismes à but non lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté. De plus, un prix spécial sera remis à un ou une jeune bénévole pour son apport dans le domaine de la communication .

et , pour lesquelles il sera possible de soumettre des candidatures. Un comité de sélection choisira une quarantaine de lauréates et lauréats.

La période de mise en candidature prendra fin le 5 décembre, qui correspond à la Journée internationale des bénévoles.

Collaborateurs essentiels aux prix Hommage bénévolat-Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec ainsi que les porte-parole régionaux se mobilisent pour promouvoir les prix et l'action bénévole dans toutes les régions du Québec. Disponibles pour les médias, les porte-parole régionaux peuvent également présenter les prix aux municipalités ou lors de diverses rencontres.

La cérémonie pour la remise des prix aura lieu au printemps 2021.

Pour obtenir plus d'information ou soumettre une candidature, visitez le site Internet consacré aux prix Hommage bénévolat-Québec, accessible au ditesluimerci.gouv.qc.ca.

Compte tenu des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, pour obtenir plus de renseignements ou recevoir du matériel informatif, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales à l'adresse suivante : sacais.supporthbq@mtess.gouv.qc.ca.

