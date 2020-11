L'INRS décerne un doctorat honoris causa au biochimiste Nahum Sonenberg et célèbre le succès de ses finissantes et de ses finissants





MONTRÉAL et QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est fier d'annoncer la remise d'un doctorat honoris causa au biochimiste et professeur de l'Université McGill Nahum Sonenberg dans le cadre de la cérémonie de collation des grades virtuelle, qui aura lieu le 28 novembre prochain. Lors de cette cérémonie, le succès des 134 diplômées et diplômés de l'INRS sera souligné et célébré. Parmi l'ensemble des diplômes, 56 doctorats, 64 maîtrises et 15 maîtrises professionnelles seront décernés.

Nahum Sonenberg

Titulaire de la Chaire Gilman Cheney en biochimie et professeur au Département de biochimie ainsi qu'au Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman de l'Université McGill, monsieur Nahum Sonenberg est un modèle de persévérance, un professeur investi et passionné. Ses travaux de recherche ont permis des avancées étonnantes sur l'ARN, une molécule biologique essentielle dans le transport du message génétique et dans la synthèse des protéines.

«?L'importance de la contribution de monsieur Sonenberg à la recherche biomédicale et son apport à la progression des connaissances sur une variété de maladies sont incontestables. Son parcours inspirant, pavé de découvertes majeures, a révolutionné la médecine actuelle et mérite les plus grands honneurs, souligne Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS. Il est essentiel de reconnaître les grandes et grands scientifiques du Québec, surtout lorsqu'ils réussissent à se démarquer sur la scène internationale. C'est le cas du professeur Sonenberg, dont la réputation n'est plus à faire.?»

Maintes fois récompensé, il a entre autres reçu le prix Killam 2005 en sciences de la santé et a été élu membre honoraire étranger de l'Académie américaine des arts et des sciences en 2006. Il a également reçu le prix Robert L. Noble de l'Institut national du cancer du Canada (aujourd'hui la Société canadienne du cancer), le prix Wolfe en médecine, la Médaille McLaughlin de la Société royale du Canada, l'Ordre du Canada et le prix Gairdner. Les recherches du professeur Sonenberg ont été publiées dans de prestigieuses revues scientifiques, telles que Nature, Science et Cell, et citées plus de 100?000 fois dans la littérature scientifique.

«?Je suis très honoré de recevoir un doctorat honorifique de l'Institut national de la recherche scientifique. L'INRS est réputé dans le monde entier pour son excellence en matière de recherche et ses contributions majeures à un large éventail de domaines scientifiques, a déclaré monsieur Sonenberg. En tant que chercheur en sciences fondamentales depuis un demi-siècle, je suis très fier d'accepter ce doctorat honorifique.?»

Soulignons l'excellence?!

Les distinctions et les prix suivants seront également remis à des étudiantes et à des étudiants des quatre centres de l'INRS, lors de la cérémonie :

Prix du rayonnement international

Prix pour l'innovation

Prix pour le leadership étudiant

Prix pour le meilleur mémoire de maîtrise

Prix pour la meilleure thèse de doctorat

De plus, deux membres étudiants de la maîtrise et du doctorat recevront le Prix d'excellence du directeur général, et une Médaille académique d'or du Gouverneur général du Canada sera remise à une étudiante ou à un étudiant :

Les Prix d'excellence du directeur général de l'INRS sont accordés annuellement à deux diplômées ou diplômés, l'un au niveau de la maîtrise, l'autre au niveau du doctorat, afin de reconnaître l'excellence de leur dossier universitaire exceptionnel.

La Médaille académique d'or du Gouverneur général du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions offertes aux étudiantes et aux étudiants des établissements d'enseignement canadiens. Par l'octroi de cette médaille, le gouverneur général du Canada encourage l'excellence scolaire partout au pays et reconnaît des personnes exceptionnelles.

Reconnaissance des membres diplômés

Soulignons que la Fondation de l'INRS remettra pour la première fois trois prix Lumières à des membres diplômés ayant terminé leur formation au cours des années passées, soit :

Le prix Étincelle , remis à une diplômée ou à un diplômé ayant un début de carrière prometteur et qui est une source d'inspiration pour notre communauté étudiante;

, remis à une diplômée ou à un diplômé ayant un début de carrière prometteur et qui est une source d'inspiration pour notre communauté étudiante; Le prix Éclat , remis à une diplômée ou à un diplômé qui se démarque par ses réalisations, son parcours exceptionnel et son engagement dans la communauté, tant au Québec et au Canada qu'à l'étranger;

, remis à une diplômée ou à un diplômé qui se démarque par ses réalisations, son parcours exceptionnel et son engagement dans la communauté, tant au Québec et au qu'à l'étranger; Le prix Rayonnement, qui honore l'engagement exceptionnel d'une diplômée ou d'un diplômé envers l'essor, l'influence et la contribution de l'INRS au développement économique, social ou culturel du Québec.

