La SOCAN annonce ses résultats financiers pour 2019





Revenus record, mais pertes au chapitre des efforts pluriannuels d'expansion de ses activités

TORONTO, le 4 nov. 2020 /CNW/ - La SOCAN annonce aujourd'hui les résultats financiers finaux pour l'exercice 2019, incluant un record au chapitre des perceptions nationales et internationales au nom des membres créateurs et éditeurs de musique ainsi qu'artistes visuels de l'entreprise. L'organisation annonce également des pertes significatives reliées à ses investissements antérieurs dans l'acquisition, la création et le financement de sa filiale Dataclef Inc.

Faits saillants des résultats 2019 :

405,6 millions $ en recettes -- une augmentation de 8,2 % par rapport à 2018.

Perceptions nationales record de 315,1 millions -- 10 % de plus qu'en 2018.

Augmentation de 2,2 % sur 12 mois des perceptions de redevances internationales (90,5 millions $).

Augmentation de 37,6 % des revenus provenant du secteur numérique (86 millions $).

Les perceptions au chapitre du droit de reproduction ont atteint 12 millions $.

Les répartitions versées aux membres ont totalisé 296 millions $, une diminution de 6 % comparativement aux 315 millions $ répartis en 2018. Cet écart est principalement attribuable au processus d'apprentissage assez exigeant en lien avec le déploiement d'une nouvelle technologie pour traiter les redevances internationales et celles du secteur de la télévision. Des progrès significatifs ont été réalisés en 2020 et la SOCAN continue de bénéficier de cette nouvelle technologie afin de répondre aux exigences sans cesse croissantes de l'ère numérique en matière de traitement des données.

En 2016, la SOCAN -- par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Dataclef Inc. -- s'est engagée dans un plan visant à déployer la vision stratégique de l'organisation. Les résultats financiers de l'exercice 2019 incluent une perte de 41,7 millions $ imputable à une dépréciation des avances effectuées par la SOCAN afin de financer les activités de sa filiale depuis 2016.

«?Au moment d'investir dans ces activités, nous explorions de nouvelles façons de soutenir nos membres en créant d'autres sources de revenus et en tirant le maximum des nouvelles technologies?», a déclaré la chef de la direction par intérim Jennifer Brown. «?Nos plans d'affaires n'ont toutefois pas porté les fruits que nous espérions. Après un processus d'évaluation rigoureux, nous avons conclu que nous devons nous départir de nos actifs dans Dataclef. Nous sommes toutefois très satisfaits du succès significatif de notre nouveau système technologique et de ses capacités de jumelage et de traitement améliorées.?»

Après un rigoureux processus d'évaluation et d'analyse, la SOCAN a élaboré un plan pour gérer ces pertes qui n'ont par ailleurs eu aucun impact sur nos répartitions.

Ce plan, qui est d'ores et déjà mis en oeuvre, comprend la vente des actifs de Dataclef, une réduction significative des frais généraux de la SOCAN, une réorganisation des activités de Dataclef ainsi qu'une nouvelle équipe de direction.

La direction de la SOCAN et son conseil d'administration se sont engagés à se reconcentrer sur les activités au coeur de sa mission pour ses membres : élargir les licences musicales nationales, amélioration continue de l'étendue, de la précision et de la rapidité des répartitions de redevances et investir dans les processus qui permettent à nos équipes sur les processus qui leur permettent de continuer à soutenir et faire s'épanouir nos membres créateur et éditeurs de musique.

Le cabinet d'experts-comptables Grant Thornton LLP a examiné le plan financier de la SOCAN pour gérer cette perte et a fourni à l'organisation tout son soutien.

La SOCAN tiendra son assemblée générale annuelle en ligne le 10 novembre 2020 et il y sera notamment question de ces résultats financiers et du plan financier détaillé. La réunion est accessible en ligne pour tous les membres de l'organisation qui ont touché des redevances en 2019. Le rapport annuel et les états financiers 2019 vérifiés par KPMG seront rendus disponibles dans le cadre de cette assemblée.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 160?000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence «?Autorisé à vous divertir?». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion de droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

