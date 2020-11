Zentiva reçoit le prix d'Acquisition de l'année dans la région EMEA lors de la cérémonie de remise des prix GGB





PRAGUE, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Zentiva a reçu le prix du Global Generics & Biosimilars Bulletin 2020 dans la catégorie Acquisition de l'année dans la région EMEA. Au cours du deuxième trimestre 2020, pendant le pic de la première vague de la crise du COVID-19, Zentiva a finalisé l'acquisition d'Alvogen CEE, qui a réuni deux des plus grandes entreprises spécialisées dans les médicaments génériques de marque et les médicaments vendus sans ordonnance dans la région de l'Europe centrale et orientale. Cette acquisition montre déjà des indicateurs de réussite et soutient le parcours de Zentiva et sa forte ambition de se développer tout en élargissant l'empreinte commerciale de la société.

« L'équipe de Zentiva est honorée de recevoir ce prix et cette reconnaissance prestigieux. La fusion d'Alvogen et de Zentiva en Europe centrale et orientale crée une nouvelle marque de médicaments génériques, originaux et en vente libre dans la région. L'équipe nouvellement formée est talentueuse, dynamique et ambitieuse pour stimuler la croissance des développements de produits internes et des partenariats stratégiques avec des sociétés de premier plan qui souhaitent engager Zentiva en tant que partenaire de commercialisation fiable et très performant », a déclaré Nick Haggar, président-directeur général de Zentiva.

À propos de Zentiva

Zentiva est un fabriquant de médicaments d'excellente qualité à prix abordable destinés aux patients des marchés européens et au-delà. Avec une équipe dédiée de plus de 4 500 personnes et un réseau de sites de production, comprenant des sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar, Zentiva souhaite être le leader des médicaments génériques et de marque en Europe afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des personnes en matière de soins.

Chez Zentiva, nous aspirons à ce que l'accès aux soins soit un droit et non un privilège. Plus que jamais, nous avons tous besoin d'un meilleur accès à des médicaments et des soins de santé d'excellente qualité à prix abordable. Nous travaillons en partenariat avec des médecins, des pharmaciens, des grossistes, des régulateurs et des gouvernements afin de fournir les solutions quotidiennes dont nous dépendons tous. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.zentiva.com.

Contact auprès des médias :

Mounira Lemoui

Directrice des communications

ZENTIVA GROUP, a.s.

U Kabelovny 529/16, Dolní M?cholupy, 102 00 Prague 10

Portable : (+420) 727 873 159

Adresse e-mail : mounira.lemoui@zentiva.com

