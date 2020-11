Des centaines de milliers de lumières illumineront le pays et nos foyers en 2020!





Les Canadiens et Canadiennes de partout au pays sont invités à laisser place à la féérie du temps des fêtes et à célébrer les traditions et les valeurs qu'ils ont en commun

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le programme Les lumières de Noël au Canada doit réviser son offre de programmation pour 2020 afin de respecter les consignes de santé publique et de permettre aux Canadiens et Canadiennes de ressentir un sentiment de fierté à l'approche des fêtes. De plus, la programmation se diversifie cette année afin d'élargir sa portée à l'échelle du pays. Ce programme est présenté par Manuvie, le commanditaire exclusif.

Montrons tous les lumières qui brillent aux quatre coins du pays!

Cette année plus que jamais, toute la population canadienne sera invitée à montrer les lumières qui illuminent leur communauté! Chacune des capitales canadiennes, des municipalités et des villes seront invitées à contribuer à l'illumination du pays. La programmation de cette année sera aussi une occasion de partir virtuellement à la découverte des plus belles lumières du Canada!

Découvrez la nouvelle offre de programmation pour 2020

Du 30 novembre 2020 au 7 janvier 2021, les Canadiens et les Canadiennes pourront se laisser enchanter par la féérie des milliers de lumières qui font briller chaque année le boulevard de la Confédération, le parcours d'honneur du pays situé coeur de la région de la capitale du Canada.

L'installation artistique lumineuse Entre les rangs sera à l'honneur sur la colline du Parlement du 30 novembre au 7 janvier. Cette promenade sensorielle dans un champ urbain promet de contribuer à l'allure festive du temps des fêtes dans la capitale.

Afin de respecter les consignes de santé publique, la cérémonie d'illumination, traditionnellement présentée sur la colline du Parlement, sera remplacée par un spectacle virtuel national qui aura lieu en décembre. Vous pourrez y participer où que vous soyez. De plus amples renseignements seront dévoilés sous peu.

De plus, toujours dans l'optique de respecter les consignes de santé publique, le spectacle de projection multimédia ne sera pas présenté cette année.

Une tradition qui nous rend fiers et qui nous unit symboliquement depuis 1985

Le programme Les lumières de Noël au Canada, qui en est à sa 36e année, se déroule dans la région de la capitale du Canada durant toute la période des fêtes et il offre à tous et à toutes l'occasion idéale de se mettre dans l'esprit des fêtes. Des milliers de lumières multicolores mettent également en valeur les musées nationaux, les ambassades et d'autres sites importants.

« Nous traversons collectivement une période sans précédent et le besoin de se réunir avec ses proches se fera sentir plus que jamais à l'approche des fêtes. Les lumières de Noël au Canada demeurent une tradition qui nous rend fiers et qui nous unit symboliquement d'un bout à l'autre du pays. Cette année, les Canadiens et Canadiennes sont invités à célébrer d'une tout autre manière et à montrer les lumières qui illuminent leur communauté.?»

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Le programme Les lumières de Noël au Canada en est à sa 36e année.

La route des lumières est le parcours qui fait briller le boulevard de la Confédération dans la région de la capitale du Canada. On peut la parcourir et admirer les sites illuminés tous les soirs, du 30 novembre 2020 au 7 janvier 2021.

Afin de respecter les consignes de santé publique, la cérémonie d'illumination, traditionnellement présentée sur la colline du Parlement, sera remplacée par un spectacle virtuel national qui aura lieu en décembre. De plus amples renseignements seront dévoilés sous peu. De plus, toujours dans l'optique de respecter les consignes de santé publique, le spectacle de projection multimédia ne sera pas présenté cette année.

Cette année, tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à montrer les lumières qui illuminent leur communauté et à participer aux éléments de la programmation virtuelle nationale de 2020, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

Manuvie est le commanditaire exclusif des Lumières de Noël au Canada.

