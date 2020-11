Appui à la recherche appliquée dans le secteur maritime québécois - Implantation d'une station de recherche en acoustique marine : Québec injecte 1,5 M$





QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par le biais du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, 1,5 million de dollars au centre de recherche appliquée Innovation maritime et à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Cette aide financière soutiendra l'implantation d'une station de recherche en acoustique marine au centre du chenal Laurentien, au large de Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les travaux de recherche réalisés à la station s'échelonneront sur une période de trois ans et demi au coût de 5 714 600 $. Le reste du financement proviendra du gouvernement fédéral et des partenaires privés associés au projet.

Le projet vise, d'une part, à acquérir des données relatives à l'empreinte sonore des navires transitant sur le Saint-Laurent et, d'autre part, à cerner les causes directes des bruits à bord des navires, à poser un diagnostic et à permettre aux armateurs de trouver des solutions de remédiation. Unique au monde, cette station de calibre international répondra aux normes ANSI/ISO et deviendra une référence en acoustique pour l'industrie maritime nord-américaine. Elle servira aussi à des projets de caractérisation de l'environnement sonore, notamment pour les mammifères marins.

Le projet exigera des expertises en acoustique marine, en technologie maritime, en navigation, en architecture navale et en ingénierie. L'ISMER-UQAR, Innovation maritime, des entreprises technologiques, des armateurs ainsi que des collaborateurs gouvernementaux se joindront à l'initiative. Celle-ci bénéficiera également d'une forte collaboration avec un groupe de recherche menant des travaux complémentaires en France.

Citations :

« La voie maritime du Saint-Laurent est au coeur du développement économique du Québec. L'implantation de cette station de recherche nous aidera à mieux comprendre les effets du trafic maritime sur ses habitats. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette initiative. Elle contribuera au développement d'une expertise pour les partenaires scientifiques et industriels, en plus d'entraîner des retombées positives pour tout le secteur maritime. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'industrie maritime québécoise doit avoir accès à des connaissances et à des données fiables afin de mettre en place des mesures efficaces de réduction des bruits sous-marins et ainsi de minimiser leurs effets sur l'écosystème marin. Il en va de la pérennité de notre industrie. Les connaissances acquises pourront également servir à développer des outils visant la détection et le suivi des sources de bruits, ce qui permettra de répondre à plusieurs besoins dans de nombreux domaines. Voilà un projet mobilisateur susceptible de résoudre des problématiques locales et, éventuellement, d'avoir des retombées à l'international. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'acquisition de nouvelles connaissances sur le bruit généré par le transport maritime est un enjeu important pour la protection des mammifères marins du Saint-Laurent. Les données issues de la nouvelle station de recherche acoustique marine permettront de mettre au point des solutions concrètes pour atténuer les effets sonores et favoriser une cohabitation durable dans cet écosystème pourvu d'une biodiversité marine exceptionnelle. L'ISMER-UQAR et Innovation maritime pourront quant à eux développer une expertise et une relève de pointe uniques au Canada. »

Guillaume St-Onge, directeur de l'ISMER-UQAR, et Sylvain Lafrance, directeur d'Innovation maritime

Faits saillants :

Innovation maritime est un centre collégial de transfert de technologie affilié au Cégep de Rimouski . Sa mission est de soutenir la compétitivité des entreprises, de stimuler l'excellence et de favoriser la croissance du secteur maritime par l'innovation technologique. L'organisme développe ainsi des solutions au bénéfice des entreprises, grâce à la recherche appliquée, à l'aide technique et à la diffusion d'information.

. Sa mission est de soutenir la compétitivité des entreprises, de stimuler l'excellence et de favoriser la croissance du secteur maritime par l'innovation technologique. L'organisme développe ainsi des solutions au bénéfice des entreprises, grâce à la recherche appliquée, à l'aide technique et à la diffusion d'information. Plus important institut de recherche universitaire francophone en sciences de la mer au Canada , l'ISMER-UQAR regroupe une grande concentration de chercheurs et d'étudiants qui se consacrent à la découverte et à l'avancement des connaissances sur les milieux marins et côtiers dans une perspective de développement durable et de changements climatiques.

, l'ISMER-UQAR regroupe une grande concentration de chercheurs et d'étudiants qui se consacrent à la découverte et à l'avancement des connaissances sur les milieux marins et côtiers dans une perspective de développement durable et de changements climatiques. Le Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et de créneaux d'excellence vise à mobiliser et à concerter l'action des entreprises et des partenaires économiques du ministère de l'Économie et de l'Innovation autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : linkedin.com/company/ministere-economie-et-innovation

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

Instagram : instagram.com/economieqc

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 4 novembre 2020 à 13:59 et diffusé par :