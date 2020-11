LG Electronics Canada présente le projecteur ProBeam BU50NST conçu pour répondre aux besoins des entreprises canadiennes





TORONTO, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Dans les environnements d'affaires où la collaboration et le partage des données sont importants, il est essentiel de disposer d'outils qui produisent des images de qualité et d'une connexion sans fil stable. LG Electronics Canada présente son plus récent projecteur laser 4K, le LG ProBeam BU50NST. Le LG ProBeam est un projecteur de 5 000 lumens étonnamment petit, idéal pour la plupart des environnements de travail, en particulier dans les entreprises, les hôpitaux et les établissements d'enseignement.

« Il est important de bien comprendre les besoins du marché canadien. Des produits comme le projecteur LG ProBeam illustrent la façon dont LG répond à ces besoins dans les entreprises, les écoles et plus encore », a souligné Andrew Chlebus, vice-président des solutions professionnelles de LG Electronics Canada. « Le ProBeam offre une luminosité, une netteté et une précision des couleurs incroyables, et la lampe a une durée de vie de 20 000 heures. »

Le LG ProBeam est un projecteur UHD 4K puissant et compact, ce qui lui permet d'être utilisé dans des pièces ou des environnements très éclairés. Pratique en raison de son installation polyvalente, le projecteur peut être suspendu au plafond ou posé sur une table afin de répondre aux besoins des salles de réunion, des hôpitaux et des salles de classe. La qualité de l'image immersive favorise l'attention et l'apprentissage, tandis que les images très détaillées sont appréciées dans les environnements d'entreprise et de soins de santé. Le LG ProBeam respecte les normes d'imagerie numérique médicale et de communication*, et offre des performances adaptées à la représentation visuelle utilisée dans les cabinets médicaux.

Grâce à la fonction de décalage du bloc optique et au zoom 1,6x, le projecteur LG ProBeam peut immédiatement projeter une image 60 % plus grande sans déplacement ni réajustement. Ainsi, en quelques secondes, il transforme facilement une projection de 100 pouces en une projection de 160 pouces, ce qui permet à l'utilisateur de régler l'écran à la taille exacte de l'emplacement de projection. Fort d'un réglage détaillé de la distorsion et d'une luminosité extraordinaire, le LG ProBeam peut projeter des images sur un écran d'une taille minimale de 40 pouces et d'une taille maximale de 300 pouces (25 pieds). Il est possible d'établir une connexion sans fil entre n'importe quel appareil AndroidMC et le projecteur qui est aussi doté des ports standard USB et HDMI.

Le projecteur LG ProBeam 4K est offert dans tout le Canada auprès de détaillants et de distributeurs. Visitez le site www.LG.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

* DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) : Le projecteur BU50N respecte les normes d'imagerie numérique médicale et de communication, et offre des performances adaptées à la représentation visuelle utilisée dans les cabinets médicaux.

À propos de la société de solutions professionnelles de LG Electronics

La société de solutions professionnelles de LG Electronics est un partenaire commercial de confiance qui offre des solutions et des produits innovants pour ses clients du monde entier. Grâce à des offres uniques telles que les solutions de signalisation OLED de pointe et les vidéomosaïques aux cadres presque invisibles, LG s'est fait un nom remarquable dans le secteur commercial. Investissant considérablement dans les moteurs de croissance du futur tels que les solutions d'énergie solaire à haute efficacité, les systèmes de stockage d'énergie et les solutions de gestion de l'énergie, LG s'engage à retourner à ses clients une valeur forte. Pour en savoir plus sur les solutions professionnelles de LG, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_en/business .

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr .???

