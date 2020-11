Nouvelle entente de soutien au logement pour le Yukon





WHITEHORSE, YT, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a établi un partenariat avec le gouvernement du Yukon pour offrir un soutien supplémentaire à des centaines de ménages à faible revenu dans l'ensemble du territoire jusqu'à l'an 2027.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Pauline Frost, ministre responsable de la Société de logement du Yukon, a annoncé l'entente de logement Canada-Yukon, un programme d'aide directe aux ménages Yukonnais à revenu faible ou modéré qui ne peuvent se permettre de louer un logement répondant à leurs besoins. Le programme comprend 9,1 millions de dollars de nouveaux fonds fédéraux, combinés à un ensemble de mesures territoriales, pour un total de 18,2 millions de dollars qui serviront à subventionner des logements abordables pour les Yukonnais.

L'Allocation pour le logement Canada-Yukon accorde la priorité aux ménages dans le besoin. Dans le cadre de celle-ci, un locataire peut continuer de recevoir l'allocation s'il déménage dans un autre logement du territoire. Selon le revenu de leur ménage et la taille de leur famille, les demandeurs peuvent recevoir 200 $, 400 $, 600 $ ou 800 $ par mois.

Les Yukonnais peuvent présenter une demande à la Société d'habitation du Yukon au https://yukon.ca/apply-Canada-Yukon-housing-benefit.

L'Allocation pour le logement Canada-Yukon s'appuie sur l'entente bilatérale conclue entre le Canada et le Yukon dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement annoncée l'année dernière, qui donnera lieu à des investissements de plus de 75 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires et en accroître le nombre, ainsi que pour soutenir les priorités du Yukon en matière de réparation, de construction et d'abordabilité.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens ont un chez-soi sûr et abordable. Un financement prévisible et à long terme pour le logement était attendu depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, avec le gouvernement du Yukon, nous avons fait un pas important vers l'atteinte de notre objectif de bâtir, dès à présent et pour l'avenir, des collectivités fortes où les Yukonnais pourront prospérer et s'épanouir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Pour la première fois depuis une génération, le gouvernement fédéral revient au logement abordable avec sa stratégie nationale du logement. L'entente de logement Canada-Yukon est un élément clé dans l'élaboration d'un plan décennal ambitieux pour le secteur du logement et pour réaliser de réels progrès pour les Yukonnais. Je reste déterminé à travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour faire en sorte que nos communautés aient accès à des logements sûrs, abordables et stables. » - Larry Bagnell, député du Yukon

« L'Allocation pour le logement Canada-Yukon contribuera à un continuum du logement durable et résistant. Ce programme nous aidera à atteindre les objectifs du Plan d'action en matière de logement pour le Yukon, dans le cadre duquel les Yukonnais à revenu faible ou modeste peuvent louer un logement qui répond à leurs besoins et qui est abordable. » - Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

Faits en bref :

Ce programme s'adresse aux ménages du Yukon dont le revenu brut annuel est inférieur à 103 070 $. Il s'agit du plafond de revenu abordable des ménages.

dont le revenu brut annuel est inférieur à 103 070 $. Il s'agit du plafond de revenu abordable des ménages. Le montant qu'un ménage admissible reçoit dans le cadre de ce programme sera basé sur la taille de la maison requise pour la taille de sa famille.

Les Yukonnais qui sont approuvés pour le programme commenceront à recevoir l'Allocation pour le logement Canada - Yukon avant le 1 er décembre 2020.

Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires travaillent ensemble à l'élaboration de 13 programmes d'allocation pour le logement, un pour chaque province ou territoire, qui répondront aux problèmes locaux d'inabordabilité du logement.

investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires travaillent ensemble à l'élaboration de 13 programmes d'allocation pour le logement, un pour chaque province ou territoire, qui répondront aux problèmes locaux d'inabordabilité du logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Plan d'action en matière de logement pour le Yukon

