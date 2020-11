Pyrrhotite : Dominique Anglade demande au gouvernement Legault d'aider financièrement ces familles en Mauricie qui n'ont pas été en mesure de faire tester leur domicile.





QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, demande au gouvernement Legault d'aider financièrement ces familles en Mauricie qui encore aujourd'hui n'ont pas été en mesure de faire tester leur domicile pour trace de pyrrhotite.

«?Actuellement, c'est plus de 3?000 maisons en Mauricie qui n'ont pas encore été testées pour trace de pyrrhotite. Ces tests coûtent environ 3?000 $. À l'Assemblée nationale, j'ai demandé à François Legault que son gouvernement apporte une aide financière à ces citoyens qui vivent encore ce cauchemar, bien des années plus tard. Comme cheffe du Parti libéral du Québec, je sais combien la situation pour ces familles est difficile. Je sais aussi qu'il s'agit d'une véritable croisade judiciaire, d'une souffrance et d'une détresse personnelle qui a miné un rêve, pourtant tout simple, de posséder sa propre maison. Mon message à ces familles est le suivant : Nos régions doivent être au coeur des décisions et des préoccupations du gouvernement du Québec. C'est ça croire véritablement au développement économique pour améliorer la qualité de vie des citoyens.?»

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

En rappel, depuis la mise en place du programme d'aide de la Société d'habitation du Québec pour les victimes de la pyrrhotite, par le gouvernement libéral en 2011, 84M$ y ont été investis.

Pour consulter le programme d'aide de la Société d'habitation du Québec pour les victimes de la pyrrhotite: http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_pour_les_residences_endommagees_par_la_pyrrhotite.html

Pour visionner les questions de l'opposition officielle sur ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=hLm1wH8eOh4&t=26s

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 4 novembre 2020 à 12:38 et diffusé par :