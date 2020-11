Plan de relance culturelle - Le gouvernement du Québec alloue 150 000 $ pour trois projets de concertation d'institutions muséales dans la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, sont heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une somme de 150 000 $ pour la réalisation de trois projets de concertation et d'innovation d'institutions muséales de la région de la Capitale-Nationale.

Cette somme est attribuée dans le cadre de l'Appel de projets pour le soutien à la concertation et à l'innovation des institutions muséales.

En plus de susciter la concertation entre les différents intervenants du secteur muséal ainsi que la réalisation de projets novateurs, ce soutien financier favorisera la mise en commun de ressources complémentaires afin d'optimiser la qualité des services, d'accroître la fréquentation des musées et de diversifier le public.

Projets retenus

Institution

muséale

demandeuse Institutions

muséales

partenaires Municipalité Projet Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines Ville de Pont-Rouge Ville de Deschambault-Grondines Redécouverte de deux musées portneuvois par un événement de projections artistiques en plein air Monastère des Augustines - lieu de mémoire habité Pôle culturel du Monastère des Ursulines Ville de Québec Les âmes soeurs : une histoire d'entraide entre deux communautés religieuses Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul Musée de la civilisation Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie Ville de Baie-Saint-Paul Partenariat inter-institution MACBSP-PFM-MCQ

Citations :

« Nos musées sont des lieux de réflexion, de création, de diffusion, de conservation et d'éducation. Notre gouvernement est heureux de soutenir ces institutions qui offrent aux citoyens un accès privilégié à la culture à la grandeur du Québec. Les initiatives qu'elles proposent permettront de mettre en valeur cette culture québécoise dont nous sommes fiers et elles participeront à la relance du secteur culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les arts et la culture font partie de notre identité et sont notre fierté nationale. En cette période difficile, je me réjouis de ce soutien financier accordé par notre gouvernement afin de permettre le développement de ces trois projets hautement intéressants pour nos citoyens de la Capitale-Nationale. Notre culture québécoise ne cessera jamais de m'épater par sa créativité et son originalité, et il est important d'encourager nos travailleurs culturels et nos artistes. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La culture est très importante pour notre gouvernement. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est un endroit privilégié de l'expression culturelle locale et un rendez-vous incontournable des touristes et des Charlevoisiens. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire à la ministre de l'Enseignement supérieur

« Je me félicite de cette nouvelle, particulièrement dans le contexte actuel difficile pour le milieu culturel. Avec le soutien de notre gouvernement, la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, en partenariat avec Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines, pourra concrétiser son projet de redécouverte de deux musées portneuvois par le biais de projections artistiques en plein air. Cela contribuera au développement d'un public local et régional pour ces institutions muséales, tout spécialement le jeune public et les familles. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le programme a été ouvert du 11 novembre 2019 au 7 février 2020 et était destiné aux institutions muséales agréées.

était destiné aux institutions muséales agréées. Les projets retenus seront réalisés en partenariat avec au moins une autre institution muséale.

Pour la province, ce sont 25 institutions muséales qui bénéficieront de cet appui financier et près de 75 institutions muséales qui sont impliquées dans le développement de 26 projets.

