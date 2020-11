L'APNQL salue la Stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à saluer l'annonce de la Ville de Montréal qui dévoilait aujourd'hui sa stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones.

« Je tiens à souligner le leadership de la mairesse Valérie Plante et de la Ville de Montréal, dont le fruit du travail trace la voie aux autres villes et municipalités du Québec. Avec ce geste et la volonté d'actions clairement exprimée, Montréal devient une véritable métropole de la réconciliation », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

Pour l'APNQL, cette initiative de la Ville de Montréal est une réponse appropriée à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission Viens) et à la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Elle reflète bien les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones endossés par la Ville de Montréal en 2017.

L'APNQL rappelle que le racisme et la discrimination envers les Premières Nations sont bel et bien présents au Québec et le décès de Joyce Echaquan le 29 septembre dernier à l'hôpital de Joliette illustre cette triste réalité qu'une grande majorité de Québécois reconnaissaient. « La Stratégie dévoilée aujourd'hui s'arrime parfaitement au Plan d'action sur le racisme et la discrimination envers les Premières Nations que nous avons dévoilé en septembre dernier. Je suis heureux de compter Montréal comme une alliée et j'espère que l'initiative servira d'exemple pour toutes les autres municipalités et organisations gouvernementales pour poser des gestes positifs pour le mieux vivre ensemble », d'ajouter le chef Picard.

L'APNQL profite de cette occasion pour annoncer la tenue d'une série de webinaires, dont les sujets sont en lien avec ceux du Plan d'action sur le racisme et la discrimination envers les Premières Nations au Québec. Animé par le chef Ghislain Picard, le premier webinaire sera diffusé le 12 novembre prochain et portera justement sur les enjeux propres au milieu municipal. Les webinaires sont gratuits et ouverts au public. Pour connaître les détails, visitez le site Web (www.apnql.com) ou la page Facebook de l'APNQL.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

