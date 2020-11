Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans un nouveau traversier pour les résidents et les visiteurs des îles Tancook





CHESTER, NS, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore?St. Margaret's, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement des Infrastructures, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour le remplacement du traversier des îles Tancook.

Le nouveau traversier des îles Tancook pourra transporter des voitures, des camions et des véhicules d'intervention d'urgence. L'accès à un traversier sécuritaire et fiable améliorera la qualité de vie des résidents qui utilisent ce mode de transport pour avoir accès aux soins de santé, à la nourriture, au carburant et à d'autres services essentiels.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent chacun 4,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme Investir dans le Canada.

« Il est essentiel de mettre en place des infrastructures solides et modernes pour bâtir des collectivités rurales saines et prospères. Le remplacement du traversier des îles Tancook permettra d'améliorer l'accès aux services essentiels pour les résidents, en plus d'offrir de nouvelles possibilités touristiques et commerciales à la collectivité. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore?St. Margaret's, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le nouveau traversier aidera à offrir un service sûr et fiable aux résidents et aux visiteurs des îles Tancook. Il améliorera également l'accès aux services essentiels, comme les ambulances, ainsi que les possibilités économiques et touristiques. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement des Infrastructures

Le projet de remplacement du traversier des îles Tancook est l'un des nombreux projets d'infrastructure qui sont réalisés dans les petites collectivités et les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse et qui reçoivent un financement fédéral dans le cadre du programme Investir dans le Canada . Les autres projets récents incluent la décontamination du site où se trouvait auparavant l'école Riverport , dans la municipalité du district de Lunenburg , et l'amélioration des systèmes de traitement des eaux usées dans la ville de Bridgewater .

. Les autres projets récents incluent la décontamination du site où se trouvait auparavant l'école , dans la municipalité du district de , et l'amélioration des systèmes de traitement des eaux usées dans la ville de . Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques par exemple, des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires

Le gouvernement du Canada a investi plus de 818 millions de dollars dans 196 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 818 millions de dollars dans 196 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

