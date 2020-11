PTC est nommée leader du Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d'IoT Industriel





- PTC reconnu pour l'exhaustivité de sa vision

BOSTON, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé qu'elle a été nommée leader par le cabinet d'analyse indépendant Gartner dans son Magic Quadrant des plateformes d'IoT industriel 1. Dans cette nouvelle étude, PTC a été positionnée le plus à droite de ce Magic Quadrant pour l'exhaustivité de sa vision stratégique.

Gartner définit le marché des plateformes d'IoT industriel (IIoT) comme un ensemble de fonctionnalités logicielles intégrées qui permettent d'améliorer la prise de décision relative à la gestion des actifs, ainsi que la visibilité et le contrôle opérationnels des usines, des infrastructures et des équipements industriels.

Le Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d'IoT industriel est construit selon deux axes qui évaluent la « capacité d'exécution » (Ability to execute) et « l' exhaustivité de la vision » (Completeness of Vision). L'évaluation de l'exhaustivité de la vision par Gartner repose sur une combinaison de critères tels que la compréhension du marché, le modèle économique de l'entreprise, ainsi que sa stratégie marketing, sa stratégie commerciale, sa stratégie d'offre produit, l'innovation, son approche sectorielle ou par vertical et sa stratégie géographique.

« Nous sommes très fiers d'avoir été nommés leader du Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d'IoT industriel », a déclaré Joe Biron, directeur général de division, segment IoT, PTC. « Nous pensons que cette nouvelle reconnaissance salue non seulement notre vision stratégique mais aussi notre compréhension du marché IoT, nos efforts d'innovation et notre proposition commerciale pour aider nos clients à réussir leur projet. »

La plateforme de solutions IIoT ThingWorx® de PTC offre aux industriels les outils nécessaires pour mettre en oeuvre une stratégie complète de transformation numérique pour toute la chaîne de valeur de l'entreprise - de la conception à la fabrication, de la création de valeur à l'expérience client. ThingWorx offre des fonctionnalités de bout en bout pour connecter leurs équipements, développer facilement et déployer rapidement des solutions IoT robustes et offrir une expérience utilisateur convaincante et un retour sur investissement rapide.

À propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale ? sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

PTC, ThingWorx et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

