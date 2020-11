COVID-19 - Montréal poursuit son soutien financier aux commerçants





MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la relance économique de la métropole, le comité exécutif a édicté une ordonnance visant à augmenter de 600 000 $ l'aide financière prévue par la Ville pour l'organisation de campagnes de sociofinancement pour les commerçants montréalais. Cette somme permettra ainsi aux organismes admissibles de présenter de nouvelles demandes de subvention.

Le Programme de soutien financier visant à soutenir des commerçants montréalais dans le cadre de campagnes de sociofinancement permet de bonifier de 50 % le montant recueilli par les citoyens lors de campagnes visant à soutenir financièrement les commerçants montréalais touchés par les effets de la pandémie.

« Cette nouvelle ronde d'aide est une excellente nouvelle pour les commerçants montréalais, pour qui les conséquences de la pandémie se font toujours sentir. D'autant plus qu'avec l'approche de l'hiver, une période généralement plus difficile pour les artères commerciales, le besoin de liquidité des entreprises commerciales de l'agglomération demeure bien réel », a affirmé Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

« Depuis le début de la crise, les campagnes de sociofinancement déployées par les SDC et les associations de commerçants, en collaboration avec la Ville de Montréal et Desjardins, ont sensibilisé 15 000 citoyens à l'importance de l'achat local. Les commerçants ont bénéficié de plus de 1,6 M$ grâce à ces initiatives et nous sommes heureux que la Ville injecte les sommes nécessaires à la poursuite des projets de sociofinancement destinés aux commerçants pour les mois à venir », a mentionné Billy Walsh, président de l'Association des SDC de Montréal.

Cette contribution financière de la Ville de Montréal, qui s'inscrit dans le cadre de l'Entente Réflexe Montréal, permettra de :

Bonifier le montant total de l'aide financière prévue au programme;

Déposer de nouvelles demandes de subvention à partir du 12 novembre 2020 pour des campagnes devant se terminer au plus tard le 30 juin 2021.

Rappelons que le 18 juin 2020, le conseil d'agglomération de Montréal a adopté le Règlement établissant le programme de soutien financier visant à soutenir des commerçants montréalais dans le cadre de campagnes de sociofinancement (RCG 20-024). Ce règlement consiste à encadrer le versement de subventions à des sociétés de développement commercial, associations de commerçants et chambres de commerce situées sur le territoire de l'agglomération de Montréal, ainsi que les éléments de reddition de compte, dans le cadre de campagnes de sociofinancement visant à soutenir financièrement la reprise des activités des commerces, dans le contexte de la COVID-19.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

Ligne Affaires Montréal

Les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures en vigueur peuvent contacter la ligne Affaires Montréal, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire prévu à cet effet.

