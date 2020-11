Les infrastructures bonifiées du CITÉ de l'Université de Sherbrooke permettront à des PME d'accélérer le développement et la commercialisation d'écomatériaux





Grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, l'Université de Sherbrooke pourra acquérir et installer des équipements technologiques au CITÉ de Granby et dans sa Faculté de génie.

SHERBROOKE, QC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Université de Sherbrooke, fondée en 1954, se consacre à l'enseignement, à la recherche et au transfert de technologies. Elle possède plusieurs centres de recherche et de transfert technologique, dont le Carrefour d'innovation en technologies écologiques (CITÉ), une initiative conjointe avec la Ville de Granby.

Depuis 2015, ce centre de recherche collaborative, qui offre un environnement unique, se spécialise dans le développement d'écomatériaux et de produits issus de ces écomatériaux. Deux familles de matériaux y sont élaborées et exploitées : ceux valorisant les biomasses et ceux valorisant les matières résiduelles. Grâce à son infrastructure de pointe, le CITÉ dispense des services techniques et de recherche et développement aux entreprises manufacturières et de haute technologie.

Pour renforcer les capacités du CITÉ en matière d'innovation et de transfert technologique dans le domaine des technologies propres, l'Université de Sherbrooke vise à bonifier ses infrastructures en les dotant de technologies de pointe pour le prédéveloppement, le développement et la caractérisation d'écomatériaux.

Ce projet mènera à la création de l'équivalent de 2 emplois à plein temps et de 14 stages pour étudiants d'ici 2023 et permettra au CITÉ de continuer d'intervenir auprès des PME et d'accélérer l'innovation dans le domaine des technologies propres. Il contribuera également à renforcer le positionnement du Québec dans la filière des matériaux avancés. Ces matériaux entrent dans la composition de divers produits et offrent un avantage compétitif grâce à une performance technique accrue tout en favorisant une réduction des impacts environnementaux - un secteur stratégique en pleine expansion.

Appui à un acteur clé de l'écosystème de l'innovation

Afin de réaliser ce projet, l'Université de Sherbrooke bénéficiera d'une contribution non remboursable de 800 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec).

L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur l'acquisition et l'installation d'équipements, dont une presse à injection, une extrudeuse à grande capacité avec une unité centrale de contrôle, une thermoformeuse automatique instrumentée, des appareils de caractérisation thermomécanique, thermique et chimique ainsi que des logiciels.

Le projet de l'Université de Sherbrooke s'inscrit dans les priorités du gouvernement du Canada en matière de croissance propre et de relance durable. Il souscrit également à la mission de DEC d'encourager la diversification économique des Cantons-de-l'Est, entre autres en appuyant le développement de technologies innovantes.

Citations

«?Il faut appuyer l'esprit entrepreneurial, encore plus lorsque l'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs conduisent directement au développement de technologies vertes. Le projet de l'Université de Sherbrooke est stratégique pour assurer le renforcement de l'écosystème d'innovation au Québec et accélérer la croissance des entreprises oeuvrant dans le développement ou l'intégration d'écomatériaux. Bravo à cette initiative qui a vu le jour dans les Cantons-de-l'Est!?»

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

«?Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent sortir plus fortes de la crise en devenant plus vertes. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, l'Université de Sherbrooke pourra acquérir des équipements pour son centre de recherche de haute technologie, en faire bénéficier des PME québécoises et créer des emplois de qualité. En aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en offrant notre soutien à l'innovation pour le développement de technologies propres, nous préparons les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain.?»

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

«?Nous sommes très heureux de cette nouvelle au bénéfice des entreprises de notre région et nous sommes convaincus que les services dispensés au Carrefour d'innovation et technologies économiques (CITÉ) aideront à la création d'entreprises novatrices et génératrices d'emplois de qualité dans un domaine d'avenir. La présence de l'Université de Sherbrooke à Granby et les activités de recherche et développement qui y seront bonifiées permettront à la Ville de Granby de renforcer sa vision écoresponsable.?»

Jocelyn Dupuis, conseiller municipal à la Ville de Granby, responsable des Finances, des Ressources humaines et du Développement industriel

«?La contribution du gouvernement du Canada pour appuyer nos activités dans le créneau des écomatériaux permettra de soutenir rapidement pas moins de 12 PME innovantes. Elles pourront ainsi entreprendre un projet nécessitant une nouvelle technologie, accélérer le cycle de développement de leurs produits ou en réduire les coûts de développement. C'est une approche gagnante qui permet à la recherche universitaire de contribuer encore mieux à l'économie régionale, ce qui est une de nos priorités.?»

Pr Pierre Cossette, recteur, Université de Sherbrooke

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

