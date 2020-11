Un cadre d'eToro accepte le poste de directeur technologique chez INX





INX Limited ( https://www.inx.co/ ), la plateforme blockchain de négociation réglementée pour les titres numériques et crypto-monnaies, a annoncé aujourd'hui avoir nommé M. Paz Diamant au poste de directeur technologique de la société.

M. Diamant possède plus de 25 années d'expérience dans le secteur des technologies bancaires et financières. Il a occupé plusieurs postes chez eToro, un réseau d'investissement social, où il était, jusqu'à récemment, directeur général Produits et R&D pour eToroX, la plateforme de négociation de crypto-monnaies de la société.

A ce poste, il a dirigé la conception, le développement et le déploiement du système de change dans le nuage, ainsi que le développement des algorithmes de couverture d'eToro.

Auparavant, M. Diamant était fondateur et directeur général de ForexManage Ltd., un fournisseur de premier plan de technologies de négociation, en ligne et en temps réel, de solutions de gestion et de change pour le secteur bancaire.

M. Diamant a joué un rôle majeur dans l'adoption de modèles avancés de gestion du risque dans de grandes banques et maisons de courtage européennes. Il a géré des équipes de R&D pendant plusieurs années, tout en mettant en place avec succès des technologies de pointe dans le nuage.

M. Diamant est titulaire d'une Licence en Sciences physiques du Technion - Israel Institute of Technology, reçu avec la mention Cum laude, et d'un MBA en Finance de l'Université de Bar-Ilan.

"Nous avons élaboré une plateforme de négociation réglementée de pointe pour les actifs numériques," affirme Shy Datika, cofondateur et président d'INX. "Ce nouveau domaine pour les plateformes de négociation présente des avantages et des défis considérables en comparaison avec les systèmes de négociation traditionnels. Il nécessite des développeurs et chefs de files technologiques d'un nouveau genre, qui comprennent à la fois le fonctionnement de la banque traditionnelle et le monde de la blockchain. Paz est exactement le genre de gestionnaire qu'il nous faut, pour avoir travaillé dans ces deux domaines. Nous saluons son talent et sa contribution," a-t-il ajouté.

A propos d'INX Limited

INX Limited a pour objectif de fournir une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques, associant l'expertise des marchés traditionnels et une approche FinTech novatrice. INX est dirigée par une équipe expérimentée d'experts en affaires, en finance et en technologie de la blockchain, tous unis par une même vision qui repense le monde des marchés de capitaux en exploitant la technologie de la blockchain et une nouvelle approche réglementaire.

