La série de conférences annuelles de l'International Consortium for Health Outcomes Measurement réunit les leaders mondiaux en matière de soins de santé et de VBHC (soins de santé fondés sur la valeur) ; une séance spéciale sera consacrée au COVID-19

LONDRES, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) accueillera plus de 700 délégués lors de son congrès virtuel du 16 au 19 novembre 2020.

Suzanne Gaunt, Présidente et PDG de l'ICHOM, a déclaré : « Pour notre premier congrès virtuel, je suis ravie d'être rejointe par tant d'intervenants de haut niveau. Au cours de ces quatre jours, nous vous donnerons l'opportunité d'apprendre, de débattre et de discuter des aspects les plus importants des soins de santé fondés sur la valeur et d'interagir avec votre communauté. Nous avons également ajouté une séance sur notre nouvel ensemble de normes COVID-19 pour aider la communauté VBHC pendant cette pandémie. »

La séance COVID du congrès virtuel de l'ICHOM sera présidée par le Dr Kees Brinkman, médecin interne à l'hôpital OLVG de Santeon aux Pays-Bas. Il présentera l'ensemble de normes COVID-19 récemment introduites et définira chaque mesure, les divers stades de collecte des mesures de résultats rapportés par les patients (PROM) et les facteurs de risque associés.

Les intervenants experts du congrès sont :

Le professeur Chorh Chuan Tan, expert scientifique en chef et directeur exécutif du bureau de transformation des soins de santé attaché au ministère de la Santé de Singapour

Ronnie van Diemen-Steenvoorde , directrice générale des soins de santé curatifs, attachée au ministère néerlandais de la Santé, de la protection sociale et des sports

Omar Ishrak, président exécutif et président du conseil d'administration de Medtronic

Francesca Colombo , directrice de la division santé de l'OCDE

Cet événement permettra aux délégués de :

Comprendre les avantages que présente la méthode de mesure des résultats et en quoi cela aide les patients, les fournisseurs, les payeurs et les décideurs

Connaître les plans stratégiques de l'ICHOM visant à changer radicalement nos efforts et à libérer le potentiel des VBHC

Savoir comment mettre en oeuvre les VBHC, à l'aide de notre guide étape par étape qui indique comment démarrer et évoluer

Obtenir des exemples concrets d'organisations aux États-Unis, au Canada , en Europe , au Pays de Galles et en Asie-Pacifique où la mesure des résultats et la prise de décision partagée sont incluses dans les soins de routine

Des fonctionnalités réseau ont été ajoutées à une plateforme en ligne déjà bien pourvue pour offrir aux délégués, aux sponsors et aux exposants une expérience plus immersive et interactive. Cela inclus notamment des réunions en face à face, des salons de travail en réseau, des forums de discussion et des zones de détente.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site conference.ichom.org.

Renseignements complémentaires sur l'ICHOM :

La mission de l'ICHOM consiste à faciliter la mise en oeuvre de systèmes de santé basés sur la valeur, en définissant des normes mondiales de mesure de résultats axés sur ce qui importe vraiment aux patients. L'ICHOM vise à encourager l'adoption et la communication de ces mesures partout dans le monde afin de créer plus de valeur pour toutes les parties prenantes.

