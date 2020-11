iA Groupe financier déclare de très bons résultats pour le troisième trimestre 2020





Forte croissance des ventes et du profit pour un deuxième trimestre consécutif

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE - iA Société financière

BPA divulgué de 2,03 $ (+18 % sur douze mois)

BPA tiré des activités de base de 1,83 $ (+5 % sur douze mois) et ROE tiré des activités de base de 12,3 % pour les douze derniers mois

tiré des activités de base de 12,3 % pour les douze derniers mois Ratio de solvabilité de 125 % au 30 septembre 2020, en hausse grâce à la génération organique de capital

Primes et dépôts de 3,9 milliards de dollars en forte augmentation

Croissance importante des ventes dans plusieurs secteurs, entre autres à l'Assurance individuelle (+ 14 % sur douze mois)

Poursuite des excellents résultats de la filiale iA Auto et habitation

Les résultats présentés ci-après sont ceux de iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société »), la société de gestion de portefeuille qui détient la totalité des actions ordinaires de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Les résultats se rapportant aux activités de iA Assurance sont présentés dans une section distincte à la page 6 du présent document.

Note : Ce communiqué comporte des données qui ne sont pas conformes aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué pour plus d'information.

QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2020, iA Société financière (TSX: IAG) déclare un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 217,5 millions de dollars, un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 2,03 $ et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 (ROE) de 10,9 % pour les douze derniers mois. Pour sa part, le BPA tiré des activités de base s'élève à 1,83 $ et le ROE tiré des activités de base se situe à 12,3 % pour les douze derniers mois.

« Au cours du troisième trimestre, nos résultats sont demeurés solides à tous points de vue, alors que le BPA trimestriel divulgué a excédé 2,00 $ pour la première fois, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. De plus, pour un deuxième trimestre consécutif, la plupart de nos unités d'exploitation ont connu une croissance importante de leurs ventes. Notons entre autres la hausse de 14 % des ventes à l'Assurance individuelle, ce qui démontre bien la force de nos réseaux de distribution et leur réponse positive face à notre nouveau produit d'assurance vie avec participation lancé en juin dernier. »

« Dans le contexte actuel de la pandémie, nous continuons à gérer l'ensemble de nos activités avec une vision de croissance à long terme, tout en protégeant notre grande solidité financière, a poursuivi M. Ricard. Nous assumons aussi pleinement le rôle important qui nous revient, en tant qu'entreprise responsable, de prioriser la qualité du service à nos clients, la santé et le bien-être de nos employés et le soutien continu aux communautés. »

« La croissance marquée du BPA divulgué démontre bien notre capacité continue de générer des profits, a ajouté Jacques Potvin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. De plus, notre ratio de solvabilité de 125 %, bien au-dessus de notre fourchette cible, combiné à nos protections contre les variations macroéconomiques, nous procure une robuste solidité financière. Ainsi, l'ensemble des facteurs fondamentaux sont réunis pour soutenir la croissance et procurer de la valeur aux actionnaires. »







Faits saillants sur les résultats Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 223,0 $ 189,1 $ 18 % 455,9 $ 533,0 $ (14 %) Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) 5,5 $ 5,4 $ 2 % 16,6 $ 16,8 $ (1 %) Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 217,5 $ 183,7 $ 18 % 439,3 $ 516,2 $ (15 %) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 107,1 106,9 -- 107,2 107,3 -- Résultat par action ordinaire (dilué) 2,03 $ 1,72 $ 18 % 4,10 $ 4,81 $ (15 %) Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base1,2 1,83 $ 1,75 $ 5 % 4,81 $ 4,64 $ 4 %











Faits saillants sur d'autres données financières 30 septembre 2020 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 septembre 2019 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 10,9 % 10,5 % 12,9 % 12,7 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base1 12,3 % 12,4 % 12,6 % 12,4 % Ratio de solvabilité 125 % 124 % 133 % 134 % Valeur comptable par action 54,50 $ 53,23 $ 51,99 $ 50,73 $ Actif sous gestion et sous administration 185,8 G$ 181,0 G$ 189,5 G$ 187,1 G$

_____________________________________________ 1 Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base et le résultat par action ordinaire tiré

des activités de base sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir le tableau « Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base » de ce communiqué. 2 Au quatrième trimestre de 2019, un ajustement a été apporté au BPA de base du T3-2019 à la suite d'une modification de la définition du résultat de base par action ordinaire liée aux impacts des variations macroéconomiques.

Les résultats de iA Société financière pour le troisième trimestre de 2020 sont présentés sur une base consolidée avec ceux de l'ensemble de ses filiales, qui comprend notamment iA Assurance.

À moins d'indication contraire, les résultats présentés dans ce document sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'année précédente.

Rentabilité - Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2020, iA Société financière déclare un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 2,03 $, comparativement à un résultat de 1,72 $ pour le même trimestre en 2019 (+18 %). Le résultat par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base pour le troisième trimestre est pour sa part de 1,83 $ et il est ainsi supérieur de 5 % à celui de 1,75 $ enregistré un an plus tôt. Ces résultats comprennent ceux liés à l'acquisition de IAS aux États-Unis depuis le 22 mai 2020, et notons que, sans les résultats de IAS pour la période du 22 mai au 30 juin 2020, le BPA dilué pour le trimestre aurait été de 2,02 $.

Le tableau ci-dessous concilie le résultat par action ordinaire divulgué avec le résultat tiré des activités de base pour le troisième trimestre. Se référer à la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » pour une explication des ajustements.









Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base





(Sur base diluée)3 Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation BPA divulgué 2,03 $ 1,72 $ 18 % 4,10 $ 4,81 $ (15 %) Ajusté relativement à :











Éléments spécifiques :







Gains et pertes inhabituels d'impôt sur le revenu -- -- -- (0,04 $) Vente du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels (0,06 $) -- (0,06 $) -- Dépréciation (logiciels et autres) 0,11 $ -- 0,11 $ -- Vente de iA Conseil en placement -- -- (0,08 $) -- Frais d'acquisition et d'intégration 0,02 $ -- 0,08 $ -- Ajustements du prix d'achat et du goodwill de PPI -- 0,08 $ -- 0,08 $ Dépréciation du goodwill de la filiale PPI -- -- 0,22 $ -- Gains et pertes liés aux marchés financiers (0,12 $) (0,07 $) 0,58 $ (0,25 $) Gains et pertes d'expérience en excédent d'un BPA de 0,04 $







En lien avec les titulaires de polices -- 0,03 $ 0,09 $ 0,03 $ En lien avec le drain sur les nouvelles ventes -- --

0,01 $ --

En lien avec le revenu sur le surplus (excluant iAAH) -- --

0,01 $ --

En lien avec la filiale iA Auto et habitation (0,07 $) (0,01 $)

(0,17 $) (0,01 $)

En lien avec la charge d'impôt sur le revenu (0,08 $) --

(0,08 $) 0,02 $

BPA tiré des activités de base 1,83 $ 1,75 $ 5 % 4,81 $ 4,64 $ 4 %

____________________________________________ 3 Au quatrième trimestre de 2019, un ajustement a été apporté au BPA de base du T3-2019 à la suite d'une modification de la définition du résultat de base par action ordinaire liée aux impacts des variations macroéconomiques.

Les éléments suivants, présentés dans la section « Sources of Earnings » du cahier d'information financière de la Société, expliquent les différences entre les attentes de la direction et le bénéfice déclaré pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2020. L'information présentée ci-dessous comporte des mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Tous les chiffres sont après impôts, à moins d'indication contraire.

Le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur du troisième trimestre de 2020 s'établit à 224,6 millions de dollars, comparativement à un résultat de 206,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2019 (+9 %). Cette variation s'explique essentiellement par la hausse du bénéfice anticipé sur l'en-vigueur du secteur des Affaires américaines en raison de l'apport de l'acquisition de IAS. Notons que le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur du troisième trimestre comprend celui lié à l'acquisition de IAS aux États-Unis pour la période du 22 mai au 30 septembre 2020 et que ce dernier est conforme aux attentes de la direction mentionnées lors de la divulgation des résultats du deuxième trimestre de 2020.

Gains (pertes) d'expérience par rapport au bénéfice anticipé

- La Société a enregistré un gain net d'expérience totalisant 0,18 $ par action (19,0 millions de dollars) au troisième trimestre de 2020, en comparaison avec les attentes de la direction. Les prochains paragraphes présentent une analyse détaillée des gains et des pertes pour chaque secteur d'activité.

L'Assurance individuelle a inscrit un gain d'expérience de 0,11 $ par action (12,8 millions de dollars). Ce résultat s'explique notamment par l'impact favorable des variations macroéconomiques. En effet, l'impact des marchés en lien avec les polices d'assurance vie universelle a été positif (+0,05 $ par action), tout comme celui en lien avec le niveau d'actif supportant les réserves en assurance individuelle (+0,02 $ par action). Aussi, l'expérience de mortalité a été moins favorable qu'anticipé (-0,02 $ par action), l'expérience de morbidité a été plus favorable que prévu, en lien notamment avec l'invalidité de courte et de longue durées (+0,03 $ par action), les dépenses ont été moindres qu'anticipé (+0,02 $ par action), les revenus de commissions ont été moins importants que prévu pour la filiale PPI, ce qui est cohérent avec l'ajustement du goodwill survenu au premier trimestre (-0,01 $ par action) et, finalement, divers éléments ont totalisé un léger gain (+0,02 $ par action).

La Gestion de patrimoine individuel a généré une expérience supérieure aux attentes au troisième trimestre (gain de 3,5 millions de dollars ou de +0,04 $ par action). Des gains ont été générés par l'impact favorable des variations macroéconomiques en lien avec les revenus provenant des fonds de placement (ratios de frais de gestion) (+0,02 $ par action), mais aussi en lien avec le programme de couverture rattaché aux garanties des fonds distincts (hedging program) (+0,03 $ par action). Par ailleurs, les commissions payées sur les ventes de fonds communs de placement ont été supérieures à celles prévues (-0,01 $ par action).

L'Assurance collective a enregistré un gain d'expérience de 0,04 $ par action (4,0 millions de dollars) durant le trimestre. Dans la division des Régimes d'employés, l'expérience a été légèrement supérieure aux attentes (+0,01 $ par action). En effet, l'expérience en lien avec l'invalidité de longue durée a été favorable et a été en partie compensée par une expérience défavorable pour les assurances maladie et dentaire et une expérience de mortalité défavorable. Dans la division des Services aux concessionnaires (qui comprend notamment les prêts automobiles), les dépenses ont été inférieures à celles prévues (+0,02 $ par action), tout comme les frais d'intégration liés aux acquisitions annoncées le 10 janvier 2020 (+0,01 $ par action). Finalement, les résultats sont conformes aux attentes dans la division des Solutions pour les marchés spéciaux.

À l'Épargne et retraite collectives, un gain de 2,0 millions de dollars (+0,02 $ par action) a été enregistré au troisième trimestre, en raison d'une expérience de longévité favorable (+0,01 $ par action) et de dépenses inférieures à celles anticipées (+0,01 $ par action).

Les Affaires américaines ont pour leur part inscrit un résultat inférieur aux attentes (perte de 0,03 $ par action ou de 3,3 millions de dollars). Ce résultat s'explique par l'expérience de mortalité défavorable dans la division de l'Assurance individuelle (-0,05 $ par action), dont près de la moitié est attribuable à des cas de COVID-19 confirmés. La division des Services aux concessionnaires a enregistré une expérience favorable (+0,02 $ par action). En effet, les revenus ont été légèrement supérieurs aux attentes et les frais d'intégration pour IAS ont été moindres que prévu. Notons que le résultat du secteur pour le troisième trimestre comprend le profit d'exploitation lié à l'acquisition de IAS pour la période du 22 mai au 30 septembre 2020 et qu'il est conforme aux attentes de la direction mentionnées lors de la divulgation des résultats du deuxième trimestre de 2020.

Drain dans les secteurs de l'Assurance individuelle et des Affaires américaines - L'effet sur le revenu découlant de l'établissement des nouveaux contrats (drain) dans les deux secteurs s'établit à 1,5 million de dollars avant impôts pour le troisième trimestre, soit l'équivalent de 2 % des ventes. Le drain est ainsi tout près des attentes en raison de deux éléments qui se sont compensés. Premièrement, tout comme au premier et au deuxième trimestres, la baisse des taux d'intérêt survenue au cours du premier trimestre a été prise en compte dans l'évaluation de l'impact des nouvelles ventes (-0,03 $ par action). Deuxièmement, une augmentation de primes en assurance individuelle a eu une incidence positive (+0,03 $ par action).

Revenu sur le capital - Le revenu sur le capital a atteint 19,3 millions de dollars avant impôts, ce qui représente un gain de 0,02 $ par action. Ce résultat s'explique notamment par l'expérience enregistrée à la filiale iAAH, qui a encore une fois été largement plus favorable que prévu (+0,11 $ par action) en raison principalement d'une sinistralité moins importante qu'anticipé, surtout en assurance automobile, et aussi de dépenses inférieures à celles prévues. Les autres écarts par rapport au revenu sur le capital attendu sont les suivants :

la vente du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels a généré un gain (+0,06 $ par action);

la dépréciation d'actifs, notamment la révision de la durée de vie utile d'un logiciel informatique, a engendré une perte

(-0,11 $ par action);

(-0,11 $ par action); l'émission de débentures en février dernier a eu un effet positif sur les revenus (+0,02 $ par action), mais en contrepartie les frais de financement ont été supérieurs en raison de cette même émission de débentures (-0,02 $ par action); et

divers autres éléments ont engendré des revenus sur le surplus moins élevés qu'escompté (-0,04 $ par action).

Impôts sur le revenu - Le taux d'impôt effectif pour le troisième trimestre est de 16,9 %. La charge d'impôt est ainsi inférieure à celle prévue, ce qui représente un impact positif de 0,12 $ par action. Cet écart favorable s'explique essentiellement par le statut d'assureur multinational de la Société, qui permet une diminution de l'imposition des revenus de placements.

Croissance des affaires - Les primes et dépôts totalisent plus de 3,9 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2020, ce qui représente une hausse de 43 % par rapport au trimestre correspondant de 2019. La variation positive s'explique principalement par la contribution du secteur de l'Épargne et retraite collectives et celle de la Gestion de patrimoine individuel.

L'actif sous gestion et sous administration se situait à 185,8 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre, comparativement à 187,1 milliards de dollars à la même date l'an dernier. Au cours du troisième trimestre, l'actif sous gestion et sous administration, favorisé par les entrées nettes de fonds et la croissance des marchés financiers, a augmenté de 3 %.

Les ventes totales pour le secteur de l'Assurance individuelle ont poursuivi sur leur bon élan au troisième trimestre et totalisent 53,4 millions de dollars pour la période, en hausse de 14 % pour le troisième trimestre et en hausse de 11 % pour l'année à ce jour, si on compare aux périodes correspondantes de 2019. Ce bon résultat est porté notamment par les ventes du nouveau produit d'assurance vie entière avec participation lancé en juin dernier.

Dans le secteur de la Gestion de patrimoine individuel, les ventes de produits garantis ont totalisé 208,2 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une forte hausse par rapport à la même période de 2019 (+29 %). Les ventes brutes de fonds distincts ont atteint 724,9 millions de dollars (+26 %) et les ventes nettes ont totalisé 375,9 millions de dollars, en forte hausse aussi comparativement à 167,8 millions de dollars un an plus tôt. La Société demeure également au premier rang dans l'industrie pour les ventes nettes de fonds distincts. Les ventes brutes de fonds communs de placement ont totalisé 544,7 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 17 % par rapport à la même période l'an dernier. Quant aux ventes nettes, elles sont positives pour un deuxième trimestre consécutif, avec des entrées nettes de 47,6 millions de dollars.

Le secteur de l'Assurance collective est composé de trois divisions. Dans la division des Régimes d'employés, les ventes ont totalisé 26,1 millions de dollars, ce qui représente plus du double du résultat de 12,9 millions de dollars atteint au trimestre correspondant de 2019. La mise en vigueur d'un nombre élevé de nouveaux groupes durant le trimestre a contribué à ce bon résultat. Dans la division des Services aux concessionnaires, les ventes ont totalisé 309,1 millions de dollars, ce qui équivaut à une hausse de 3 % par rapport à un an plus tôt. Par produits, les ventes sont de 87,0 millions de dollars (+23 %) pour l'assurance biens et risques divers, de 90,1 millions de dollars (-8 %) pour l'assurance crédit et de 132,0 millions de dollars pour les émissions de prêts automobiles, un résultat similaire à la très bonne performance à la même période de l'an dernier. Finalement, dans la division des Solutions pour les marchés spéciaux, les ventes du troisième trimestre totalisent 40,3 millions de dollars, en baisse comparativement à celles de 62,9 millions de dollars enregistrées un an plus tôt. La diminution des ventes s'explique en bonne partie par la baisse importante des ventes d'assurance voyage dans le contexte actuel de pandémie.

Dans le secteur de l'Épargne et retraite collectives, les ventes totales du trimestre se chiffrent à 1 180,0 millions de dollars, un montant significativement supérieur à celui de la même période l'an dernier (446,5 millions de dollars). La signature de plusieurs groupes aux actifs considérables et d'un contrat majeur de rentes assurées ont contribué à ce bon résultat. Notons que les ventes de ce secteur peuvent varier considérablement selon l'importance et le nombre des mandats obtenus.

Dans le secteur des Affaires américaines, les ventes dans la division de l'Assurance individuelle se sont établies à 33,7 millions de dollars américains (+30 %). Dans la division des Services aux concessionnaires, les ventes (qui comprennent notamment les ventes de IAS pour la période du 22 mai au 30 septembre 2020) ont totalisé 249,1 millions de dollars américains, ce qui équivaut à plus du double de celles enregistrées au trimestre correspondant de 2019. Outre par l'ajout des ventes de IAS aux résultats, cette croissance s'explique essentiellement par la reprise des ventes de voitures à la suite de la réouverture des concessionnaires qui avaient cessé leurs activités au deuxième trimestre.

Chez iA Auto et habitation, les primes directes souscrites au troisième trimestre se sont chiffrées à 109,8 millions de dollars, en hausse de 14 % par rapport à celles du même trimestre de 2019.

Produit d'assurance vie avec participation - Le secteur de l'Assurance individuelle de iA Groupe financier a lancé le 8 juin dernier un nouveau produit d'assurance vie avec participation flexible, iA PAR, permettant ainsi de consolider son offre de produits. Les résultats de ventes après un trimestre complet sur le marché satisfont aux objectifs de la direction, en raison notamment de l'excellente réponse envers ce nouveau produit de la part de tous les réseaux de distribution. D'autre part, notons que des hausses de primes pour différents produits d'assurance individuelle ont été apportées au cours du trimestre afin de refléter notamment la baisse des taux d'intérêt enregistrée depuis le début de l'année.

Vente du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels - Le 1er septembre 2020, la Société a cédé à une tierce partie, par voie d'un contrat de vente, son portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels détenus par iA Assurance ainsi que ses droits et obligations envers la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) concernant les prêts hypothécaires résidentiels faisant partie du programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Cette vente reflète la décision de la direction de se retirer du marché des prêts hypothécaires résidentiels. La Société a transféré les risques et les avantages liés à ce portefeuille et, par conséquent, a décomptabilisé les prêts hypothécaires résidentiels. Dans le cadre de cette transaction, la Société a reçu une contrepartie monétaire et a comptabilisé des obligations gouvernementales à son actif.

Situation financière - Au 30 septembre 2020, le ratio de solvabilité s'établissait à 125 %, comparativement à un ratio de 124 % au 30 juin 2020 et à un ratio de 134 % un an plus tôt. Il se situait ainsi au-dessus de la fourchette cible de la Société (110 % à 116 %). La hausse de 1 point de pourcentage au cours du trimestre découle essentiellement de l'apport de la génération organique de capital. Par ailleurs, le ratio d'endettement s'établissait à 25,1 % au 30 septembre 2020 par rapport à un ratio de 25,6 % au 30 juin 2020.

Ententes de réassurance - Depuis le début du quatrième trimestre de 2020, et profitant d'un environnement favorable du côté des réassureurs, la Société a conclu ou est en voie de conclure de nouvelles ententes de réassurance (au Canada et aux États-Unis) qui auront une incidence sur ses résultats financiers du quatrième trimestre. L'incidence complète qu'auront ces ententes sera évaluée au cours du quatrième trimestre et sera divulguée avec les résultats de la Société au 31 décembre 2020. À ce stade-ci, la Société prévoit utiliser les bénéfices de ces ententes pour se prévaloir de protections additionnelles en lien avec l'incertitude qui résulte de la pandémie actuelle. L' impact global devrait être neutre ou positif sur les résultats du quatrième trimestre de 2020.

Révision annuelle des hypothèses actuarielles - La Société a commencé la révision annuelle des hypothèses actuarielles et les travaux seront finalisés au cours des prochaines semaines. Les résultats finaux seront rapportés le 11 février 2021 lors de la divulgation des résultats du quatrième trimestre de 2020. Outre les protections additionnelles liées à la pandémie qui sont mentionnées ci-dessus, la Société croit que l'impact de la révision annuelle des hypothèses actuarielles sera non significatif sur les résultats du quatrième trimestre de 2020.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire s'établissait à 54,50 $ au 30 septembre 2020, en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 7 % sur douze mois.

Dividende - Conformément aux instructions des autorités réglementaires de ne pas hausser les dividendes aux actionnaires ordinaires dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4850 $ par action ordinaire en circulation de iA Société financière, soit le même que celui annoncé au trimestre précédent. Ce dividende sera payable le 15 décembre 2020 à tous les actionnaires inscrits le 20 novembre 2020.

Rachat d'actions ordinaires en circulation - Le 6 novembre 2019, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités. Ainsi, entre le 12 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, la Société peut racheter jusqu'à concurrence de 5 335 397 actions ordinaires, représentant approximativement 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation au 1er novembre 2019. Les rachats s'effectueront par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'une autre plateforme de négociation canadienne, conformément aux règles et aux politiques des marchés, au prix du marché au moment de l'acquisition. Les actions ordinaires ainsi rachetées seront annulées. Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société n'a racheté et annulé aucune de ses actions ordinaires en circulation puisque les rachats sont actuellement suspendus, conformément aux instructions des autorités réglementaires.

Réinvestissement des dividendes et achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 décembre 2020 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 13 novembre 2020. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

____________________________________________________________________________________________________________

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE - iA Assurance

Rentabilité - iA Assurance a enregistré au troisième trimestre de 2020 un résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires - iA Société financière - de 222,0 millions de dollars, comparativement à 183,4 millions de dollars au même trimestre en 2019. Cette augmentation s'explique notamment par les impacts positifs de variations macroéconomiques, par le gain généré par la vente du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels (mentionnée ci-dessus) et par la hausse des primes nettes.

Situation financière - Le ratio de solvabilité s'établissait à 124 % au 30 septembre 2020, comparativement à 121 % à la fin du trimestre précédent et à 126 % un an plus tôt. Ce ratio se situe ainsi au-dessus du ratio minimum requis par les autorités réglementaires et au-dessus de la fourchette cible de iA Assurance pour le ratio de solvabilité, qui est de 110 % à 116 %.

Dividende - iA Assurance n'a pas déclaré de dividende au troisième trimestre de 2020. Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende de 510,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 à l'unique porteur des actions ordinaires de iA Assurance, iA Société financière.









iA Assurance





Faits saillants sur les résultats Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre (En millions de dollars) 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Résultat net attribué aux actionnaires 228,0 188,8 20,8 % 472,7 532,7 (11,3 %) Moins : dividendes sur actions privilégiées 6,0 5,4 11,1 % 17,0 16,8 1,2 % Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 222,0 183,4 21,0 % 455,7 515,9 (11,7 %)











Faits saillants sur d'autres données financières







(En millions de dollars, sauf indication contraire) 30 septembre 2020 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 septembre 2019 Capital total 6 197,5 5 956,5 6 410,9 6 510,6 Ratio de solvabilité 124 % 121 % 126 % 126 %

___________________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS

iA Société financière et iA Assurance (collectivement « iA Groupe financier ») publient leurs résultats et leurs états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toutefois, iA Groupe financier publie également certaines mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS (non conformes aux IFRS). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités des sociétés. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. iA Groupe financier est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. iA Groupe financier incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par iA Société financière incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, les ventes, les ventes nettes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), les équivalents de primes, les dépôts, les mesures de provenance du bénéfice (le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur, les gains et pertes sur les résultats techniques, le drain lié aux nouvelles ventes, les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital), le capital, le ratio de solvabilité, les sensibilités aux marchés boursiers et aux taux d'intérêt, les prêts émis, les sommes à recevoir et le taux de perte sur prêts autos moyen.

L'analyse de rentabilité selon la provenance du bénéfice présente les sources de bénéfices en conformité avec la ligne directrice émise par le Bureau du surintendant des institutions financières et établie en collaboration avec l'Institut canadien des actuaires. Cette analyse a pour but de compléter la divulgation qu'exigent les IFRS et de permettre aux intervenants actuels et à venir de mieux comprendre la situation financière de iA Société financière et de se faire une opinion plus éclairée sur la qualité, la volatilité potentielle et la pérennité des bénéfices. Elle fournit une analyse de l'écart entre le revenu réel et le revenu qui aurait été déclaré si toutes les hypothèses faites au début de la période de déclaration s'étaient concrétisées pendant la période. Elle présente les mesures suivantes : le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur (qui représente la fraction du revenu net consolidé découlant des polices en vigueur au début de la période de déclaration qui devait être réalisée en fonction de la concrétisation des hypothèses de meilleure estimation); les gains et pertes sur les résultats techniques (qui représentent les gains et pertes attribuables à la différence entre les résultats réels au cours de la période de déclaration et les hypothèses de meilleure estimation faites en début de cette même période); le drain lié aux nouvelles ventes (qui représente l'effet au point de vente sur le revenu net découlant de la souscription de nouvelles polices au cours de la période); les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital (qui représente le revenu net gagné à l'égard de l'excédent de iA Société financière).

Le bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mieux comprendre la capacité de iA Société financière à générer des bénéfices renouvelables.

L'estimation faite par la direction du bénéfice par action ordinaire de iA Société financière tiré des activités de base exclut : 1) certains éléments, y compris, sans toutefois s'y limiter, les changements d'hypothèses en fin d'année et les gains et pertes d'impôt inhabituels sur le revenu; 2) les gains et pertes découlant des variations macroéconomiques et qui sont liés aux polices d'assurance vie universelle, au niveau des actifs supportant les engagements à long terme, aux fonds de placement (ratio de frais de gestion) et au programme de couverture dynamique rattaché aux garanties des fonds distincts; 3) les gains et pertes qui excèdent 0,04 $ par action, sur base trimestrielle, pour le drain sur les nouvelles affaires en assurance individuelle, pour les résultats techniques par unité d'exploitation (Assurance individuelle, Gestion de patrimoine individuel, Assurance collective, Épargne et retraite collectives, Affaires américaines et iA Assurance auto et habitation), pour les gains et pertes d'impôt habituels sur le revenu et pour les revenus d'investissements sur le capital.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par iA Assurance incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, les ventes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), le capital et le ratio de solvabilité.

Les ventes sont des mesures non conformes aux IFRS et permettent de mesurer la capacité de iA Groupe financier à générer de nouvelles affaires. Elles sont définies comme étant les entrées de fonds des nouvelles affaires souscrites au cours de la période. Les primes nettes, qui font partie des produits présentés aux états financiers, incluent à la fois les entrées de fonds provenant des nouvelles affaires souscrites et celles des contrats en vigueur. L'actif sous gestion et sous administration est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mesurer la capacité de iA Groupe financier à générer des honoraires, en particulier en ce qui touche les fonds de placement et les fonds sous administration. Une analyse des produits par secteurs est présentée à la section « Analyse selon les résultats financiers » du rapport de gestion.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment : la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies (comme la présente pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2019 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 de même que dans la section « Mise à jour des risques » du Rapport de gestion de l'exercice terminé le 31 mars 2020, et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent document. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Société financière et de iA Assurance du troisième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement) des sociétés, qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR, à sedar.com.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du troisième trimestre de iA Groupe financier le mercredi 4 novembre 2020, à 14 h (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, il suffira de composer le 416 981-9031 ou le 1 800 753-6150 (sans frais en Amérique du Nord). La conférence téléphonique sera également disponible en différé, pendant une semaine, à compter de 16 h 30 le mercredi 4 novembre 2020. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558-5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 21970071. Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera également disponible à partir du site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

