La Canada Vie lance des portefeuilles gérés en fonction du risque pour protéger les placements des Canadiens de la volatilité des marchés





Les nouveaux portefeuilles offrent stabilité, revenu et croissance pour surmonter les défis des marchés d'aujourd'hui

WINNIPEG, MB, le 4 nov. 2020 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui le lancement des portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie, qui permettent aux investisseurs de participer aux marchés durant les périodes de volatilité tout en protégeant l'épargne qu'ils ont réussi à accumuler.

Constitués à l'aide de techniques sophistiquées, ces trois nouveaux portefeuilles allient des stratégies de gestion du risque mais aussi de croissance afin de répondre aux besoins uniques de chaque investisseur. Chaque portefeuille renferme une combinaison de fonds sous-jacents et de stratégies de placement différenciées qui aidera l'investisseur à atteindre les résultats qu'il a établis, en équilibrant la protection contre le risque, la croissance et le revenu :

Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque Canada Vie :

Conçu pour les Canadiens qui recherchent un revenu modeste et un certain potentiel de croissance du capital, ainsi qu'une réduction de la volatilité de leur portefeuille.

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie :

Conçu pour les clients qui recherchent un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, ainsi qu'une réduction de la volatilité de leur portefeuille.

Portefeuille de croissance géré en fonction du risque Canada Vie :

Conçu pour les Canadiens qui recherchent une croissance du capital à long terme et un certain revenu, ainsi qu'une réduction de la volatilité de leur portefeuille.

« Pour beaucoup de Canadiens, investir peut être une expérience émotionnelle - après tout, il s'agit de placer l'argent si durement gagné pour atteindre leurs objectifs financiers. La volatilité engendrée par les pandémies, les phénomènes économiques et les événements politiques peut être une source d'inquiétude ou de peur pour certains clients qui décident alors de se retirer des marchés, déclare Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. Les portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie peuvent éliminer en partie l'imprévisibilité des placements. Ils sont conçus spécifiquement pour les marchés d'aujourd'hui, puisqu'ils permettent aux Canadiens de participer aux marchés durant les périodes de volatilité, tout en préservant et en faisant fructifier l'épargne qu'ils ont durement accumulée, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs financiers. »

« Les marchés d'aujourd'hui exigent l'adoption de nouvelles méthodes de placement, et les clients ont des besoins et une tolérance au risque qui leur sont propres - ils recherchent une certaine prévisibilité, une certaine confiance et un certain contrôle à l'égard de leurs placements. Voilà pourquoi ils comptent sur le soutien de leurs conseillers à chaque étape, affirme Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. Les conseillers se sentent eux aussi en confiance lors des périodes d'incertitude boursière, puisque les portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie visent à atténuer les pertes potentielles et la volatilité, et ainsi à rendre l'expérience de placement un peu plus harmonieuse, même lorsque les marchés sont instables. »

La gestion des portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie sera confiée à Irish Life Investment Managers Limited (ILIM), qui fait partie du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc. depuis 2013.

L'équipe chevronnée et primée d'ILIM, établie en Irlande, a pour objectif principal d'atténuer les risques, tout en permettant aux portefeuilles de dégager un revenu et de participer à la croissance. Grâce à l'expertise mondiale d'ILIM, à sa spécialisation dans la constitution de portefeuilles d'actifs multiples et à sa solide feuille de route, ces nouveaux portefeuilles aideront les Canadiens à composer avec la volatilité des marchés et à réaliser leurs objectifs à long terme.

Pour de plus amples renseignements sur les portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie, consultez canadalife.com/fr/placement-epargne.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

