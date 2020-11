CGI soutiendra la mise en oeuvre du nouveau système de réservation de VIA Rail Canada





MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé qu'elle a été choisie par VIA Rail Canada afin d'aider le transporteur ferroviaire de voyageurs à poursuivre l'amélioration de son expérience client. CGI soutiendra la mise en oeuvre d'un système de réservation novateur, première étape pour permettre à l'entreprise de créer une expérience de voyage intégrée aidant les passagers à chaque étape de leur parcours.

« CGI est un partenaire dévoué de longue date sur qui VIA Rail Canada peut compter pour atteindre ses objectifs de projet, ses normes de qualité et ses échéanciers, a déclaré Guy Vigeant, président des opérations de CGI au Canada. Nous sommes impatients de les aider à mettre en oeuvre les toutes dernières technologies numériques et infonuagiques, pour une expérience passager supérieure assurant la croissance des activités et renforçant le positionnement concurrentiel actuel et futur de VIA Rail Canada. »

CGI a été choisie en raison de la solution de réservation de pointe qu'elle proposait. VIA Rail Canada pourra également tirer profit de la vaste expérience de développement de systèmes à grande échelle ainsi qu'en technologies numériques et infonuagiques. Avec CGI, VIA Rail Canada a accès à un important bassin de talents sur place, soutenus par un réseau mondial de professionnels.

Employant environ 3?250 experts du transport et de la logistique à travers le monde, CGI noue des partenariats avec plus de 200 clients dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire, maritime et routier, du transit régional ainsi que du secteur de la logistique. CGI propose des solutions d'affaires numériques novatrices favorisent l'efficacité énergétique et des processus, optimisant l'expérience passager, rehaussant la cybersécurité, resserrant la conformité réglementaire, et bien plus.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77?500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

