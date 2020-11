Le Boisé du Ruisseau Clair : nouveau projet résidentiel à Mont-Tremblant lancé par des promoteurs actifs dans la région, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ





MONT-TREMBLANT, QC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe aux promoteurs Luc Desmarteau et Jean Beaulieu, associés de l'entreprise Vision villégiature, dans le cadre du développement du tout nouveau projet résidentiel « Le Boisé du Ruisseau Clair », à Ville de Mont-Tremblant. Ce projet résidentiel comprend un bâtiment de trois étages incluant 18 unités en copropriété et 23 cases de stationnements souterrains. L'ouverture du bureau des ventes a eu lieu le 26 septembre dernier et déjà, le projet attire l'intérêt de plusieurs acheteurs. Les travaux de contruction devraient débuter au printemps 2021 pour une livraison du projet au printemps 2022.

« Nous profitons d'une demande en croissance pour des projets immobiliers en région, une conséquence que l'on pourrait associer à l'impact de la pandémie qui a amené plusieurs ménages à travailler de la maison ou d'un chalet. Grâce à la présence régionale des Fonds régionaux de solidarité FTQ, qui nous réfèrent des opportunités de développement à travers le Québec, nous avons fait l'acquisiton de ces terrains en partenariat avec des promoteurs actifs dans les Laurentides. Ce nouveau projet arrive à moment propice pour enrichir l'offre résidentielle dans le secteur, en plus de contribuer à la création d'une cinquantaine d'emplois. »

Normand Bélanger,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce projet s'inscrit dans la catégorie luxueuse en raison des matériaux utilisés mais également de la grande superficie des unités proposées. Il est destiné à une clientèle mature et active à la recherche d'une résidence principale ou secondaire qui ne nécessite aucun entretien extérieur et qui permet de recevoir aisément sans être à l'étroit. Le projet est situé au coeur de Mont-Tremblant, une région réputée pour ses grands espaces naturels, ses lacs, ses montagnes et ses sentiers pédestres accessibles en tout temps. Les futurs propriétaires auront accès à des activités en toutes saisons, à une programmation culturelle dynamique ainsi qu'à une offre gastronomique diversifiée. Nous sommes convaincus que les copropriétés du Boisé du Ruisseau Clair trouveront rapidement preneur ».

Luc Desmarteau

associé principal, Vision Villégiature

Le projet en bref :

Terrain de 55 000 pi 2

Bâtiment de trois étages incluant 18 unités en copropriété

Unité de trois grandeurs, d'une superficie variant de 1 250 pi 2 à 1 350 pi 2

à 1 350 pi Chaque unité comprend deux chambres, deux salles de bain, un grand balcon couvert et une finition luxueuse avec des planchers en bois d'ingénierie et des comptoirs en quartz

Plafond de 9'

Stationnements intérieurs de 23 cases, des espaces de rangement au sous-sol et un ascenseur

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé sur la rue du Ruisseau Clair à Ville de Mont-Tremblant

à Accessible par la route 117 - sortie 116

À 10 minutes de la station de ski Mont-Tremblant et de la montagne Mont-Blanc

et de la montagne Mont-Blanc Secteur immédiat est principalement composé de bâtiments résidentiels de faible densité

Distance de marche du centre-ville, de l'épicerie, du CLSC et autres services de proximité

Bureau des ventes :

Le bureau des ventes se situe au 993, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant et est ouvert les samedis et dimanches de 11 h à 15 h.

À propos des promoteurs

M. Beaulieu et M. Desmarteau travaillent de pair depuis plus de 20 ans. Ils ont réalisé plusieurs projets immobiliers et hôteliers au Québec. Dans la région de Mont-Tremblant, ils sont toujours fiers propriétaires du AX Hôtel ainsi que d'Aventures Neige depuis 1998. Ils ont développé le projet Boisé du Ruisseau Clair Phase 1 (15 unités), Phase 2 (15 unités) et Phase 3 (17 unités). C'est donc avec expérience qu'ils entreprennent la Phase 4 (18 unités).

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

